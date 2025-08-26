Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Магомед Анкалаев, смена дивизиона, следующий соперник, полутяжёлый вес, Алекс Перейра

Анкалаев собрался в тяжёлый вес. Это очень плохое решение
Александр Фролов
Магомед Анкалаев собрался в тяжёлый вес
Аудио-версия:
Комментарии
Топы дивизиона просто снесут Магомеда.

Магомед Анкалаев действительно «выстрадал» титул чемпиона UFC — путь уроженца Дагестана к поясу был невероятно трудным. Сначала руководство промоушена старательно не замечало длительную победную серию Магомеда, а после ничьей в титульном бою с Яном Блаховичем россиянина снова отбросили в конец очереди. Однако Анкалаев проявил невероятное упорство и в марте 2025 года наконец завоевал титул в полутяжёлом весе, уверенно разобрав суперзвёздного Алекса Перейру — бразилец выглядел потерянным на фоне доминирующего Магомеда.

Бой Магомед Анкалаев — Алекс Перейра

Бой Магомед Анкалаев — Алекс Перейра

Фото: Ian Maule/Getty Images

Совсем скоро спортсменов ждёт реванш: Анкалаев выглядит абсолютно уверенным в своей победе и просит вспомнить, как проходили его предыдущие реванши. Но оказалось, что Магомед ещё и строит куда более далеко идущие планы. Анкалаев рассчитывает уже через пару-тройку боёв перебраться в супертяжёлый вес! Поскольку боец сказал это сам, а не набросил очередной громкий инфоповод усилиями своего агента Али Абдель-Азиза, этому точно хочется верить. И одновременно не хочется, потому что переход в тяжёлый дивизион — самое неудачное решение, которое только можно представить.

Главная проблема — габариты. Анкалаев представляет из себя классического современного полутяжа с ростом 190 см и аналогичным размахом рук. Лет 20 назад россиянин считался бы супертяжем, но сейчас другие времена. Через два-три года в топе тяжёлого веса наверняка будут всё те же лица: Том Аспиналл и Александр Волков точно не собираются завершать карьеру, давайте возьмём их в качестве примера. Рост британца — 195 см, размах рук – 198 см. Габариты Волкова ещё более устрашающие — 2 м роста и размах рук 201 см. Ударная техника Анкалаева, конечно, впечатляющая, но в разменах с Аспиналлом у него нет шансов. Да и контролировать на земле такого богатыря вряд ли выйдет. А ведь в дивизионе есть и классные борцы вроде Жаилтона Алмейды.

В родном дивизионе соперников всё меньше:
Китайской угрозы для Анкалаева больше нет. Чжан не прошёл проверку
Китайской угрозы для Анкалаева больше нет. Чжан не прошёл проверку

Удары в супертяжёлом весе тоже совсем другие. Деррик Льюис вроде бы постарел, но продолжает класть талантливых проспектов с пары вроде бы корявых ударов. Только подбирается к своему пику потрясающий ударник Сергей Павлович. А ведь есть ещё Сириль Ган, Кёртис Блэйдс и другие устрашающие парни. Кто-то всерьёз верит, что Анкалаев готов уверенно проходить бойцов такого уровня и массы? Плюс за год-два, пока Анкалаев будет добираться до нового дивизиона, там обязательно появятся новые жёсткие бойцы.

Хочется надеяться, что Магомед просто решил вбросить шумную новость, чтобы о нём снова заговорили. Однако есть вероятность, что Анкалаев действительно задумается о смене весовой категории. Впрочем, это точно дело далёкого будущего. А прямо сейчас россиянину лучше сосредоточиться на ближайших вызовах: в реванше с Перейрой, который, кстати, тоже собирается в супертяжёлый вес, легко точно не будет. Пожелаем Магомеду удачи.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android