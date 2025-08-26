Один — обожает Россию, второй — закатывает шоу в UFC. Братьев Уокер нельзя не любить

В UFC, так уж сложилось исторически, всегда были яркие семьи. Кланы Грейси, Нурмагомедовых, Диазов стали культовыми для промоушена. В последнее время с этим стало посложнее. Сильных семей, привлекающих к себе большое внимание, практически не было. Но появились они – братья Уокер . Конечно, сначала все услышали про Джонни. Старший брат не отличался особенной стабильностью в UFC, часто проигрывал. Однако при этом свои бои превращал в настоящее шоу. А ещё часто говорил, что совсем скоро все услышат о младшем. И не соврал. Вальтер зашёл в лучшую лигу на планете с поражения. А потом разогнался так, что заставил говорить о себе абсолютно всех.

Началась история клана именно с Джонни. Он крайне нестабилен, однако шикарен и харизматичен. Сейчас боец идёт с рекордом 21-9-0-1. Пробиваться в UFC Уокеру-старшему пришлось через Dana White’s Contender Series. Причём не через общую лигу, а через бразильское отделение. Да, раньше было и такое. В итоге в лучший промоушен на планете Джонни ворвался с трёх побед подряд. Причём среди поверженных был и Халил Раунтри, который позже участвовал в титульном противостоянии с Алексом Перейрой. А затем Уокер стал постоянно балансировать на грани вылета из UFC. Поражения неизменно шли парами. Да, случались небольшие всплески позитива. Но они постоянно сменялись осечками.

Особенно сложным был последний временной отрезок в карьере бразильца. Первый бой с Анкалаевым, как казалось, стал началом конца. Джонни пропустил запрещённый удар, заявил судье, что находится «в пустыне», а поединок завершился ноу-контестом. Реванш обернулся болезненным нокаутом от обозлённого россиянина во втором раунде. А когда Уокер проиграл быстро ещё и Волкану Оздемиру, над ним сгустилась чёрная туча. Многие ждали, что бразилец начнёт сушить поединок с Миньян Чжаном, поскольку находится на грани вылета из промоушена. Однако Джонни не был бы самим собой, если бы пошёл на такой шаг. Вместо этого Уокер мощно вырубил китайца на глазах своей же публики – турнир проходил в Шанхае . И показательной была реакция фанатов, расписавшихся в уважении к бразильскому шоумену. После того как их любимец был разбит в пух и прах, болельщики рукоплескали, даже устроили подобие овации во время интервью. Вряд ли бы кто-то другой из дивизиона заслужит таких почестей. Однако Джонни – любимчик фанатов, даже если проигрывает. А когда выигрывает, делает это просто шикарно.

Казалось бы, как можно превзойти в плане колорита такого крутого бойца? Брат Джонни доказал, что это реально. Вальтер (14-1) заходил в UFC с тремя титулами за спиной. Конечно, уровень лиг был не самым высоким: Arena Global, MMA Series и Titan FC. Поэтому первый поединок Уокера сильно прокачивался. Но поляк Лукаш Бржески завершил бой своей победой единогласным решением. Многие сразу загудели, что скучного брата Джонни подписали в UFC по блату. Однако Вальтер сколотил вокруг себя мощнейшую ауру и шикарный образ. Осталось лишь загибать пальцы и наблюдать за его успехами.

Начал Вальтер с того, что признался в любви к России. И это не просто слова. Дело в том, что бразилец на протяжении длительного времени тренируется в Москве. С 2019 года он живёт в подмосковном Ромашкове, нашёл русскую супругу. А главное – Уокер успел неплохо выучить язык. Поэтому на поединки выходит под хит «Матушка земля», а интервью даёт на русском. На этом Вальтер не ограничивается. Он уже признавался, что не просто попробовал водку, но и считает её намного вкуснее бразильской кашасы. А ещё Уокер заявил, что просто обожает российскую кухню. А особенно любит борщ, оливье и котлеты: «Если мне хочется бразильскую еду, я ее приготовлю. Скучаю по бразильской семье — папе, маме, бабушке. Однако в России у меня тоже есть семья — жена, дочь. И тёща! Я ей сразу сказал: «Ты моя мама!» Она относится ко мне как к сыну».

Конечно, Вальтер моментально сколотил себе огромную фанатскую базу. В Бразилии его поддерживают по происхождению, в России уже считают земляком. И любят Уокера не только за эпатаж, но и за результаты, за его неповторимый стиль. В 27 лет после поражения Вальтер выдал серию из трёх побед. Причём все забирал неизменно сложным приёмом – скручиванием пятки . И уже вошёл в историю UFC. Теперь все соперники опасаются огромного, но очень ловкого тяжеловеса.

Кеннеди Нзечукву и Вальтер Уокер Фото: Jeff Bottari/GettyImages

Сейчас братья Уокер – одни из самых ярких парней в UFC. И их семья стремительно становится брендом. Родственники выступают ярко отдельно, а на публике практически всегда появляются вместе. Они находятся в углах друг друга, помогают добывать победы. И это при том, что тренируются в разных залах, живут в разных странах. А главное, у парней всё ещё впереди. Джонни – 33 года, Вальтеру – 27. И они вполне могут стать доминирующей силой в своих дивизионах. Потенциал для этого совершенно точно есть.