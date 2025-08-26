В российских MMA придумали крутое правило. UFC пора что-то делать с весогонщиками

Опасные весогонки – вечная проблема смешанных единоборств. Так уж получилось, что многие выступают не в своей «природной» категории. В этом обвиняли даже одного из самых топовых бойцов UFC – Хабиба Нурмагомедова. А теперь перед каждым турниром фанаты ждут новостей, что очередной боец провалил весогонку. Но за последние недели произошло сразу два события, которые заставляют задуматься о том, что лучшая лига на планете собирается постепенно начинать бороться с «читерами». Дело в том, что попытки перехитрить систему очень часто оказываются опасными именно для бойцов.

Бойцы начали хитрить не просто так. Мощная весогонка давала преимущество в октагоне. После взвешивания каждый получает сутки на то, чтобы подойти к поединку в оптимальном состоянии. И многие набирают по 10-15 кг назад. Наблюдать за метаморфозами с организмами и интересно, и жутко. Яркий пример – Ислам Махачев перед последним поединком без проблем забрался в границы своей категории. А затем за день набрал 10,5 кг. Естественно, внешний вид россиянина был совсем другим. Он выглядел улыбчивым, оброс мышцами, был активен. А вот на взвешивание выходил с мешками под запавшими глазами, причём энергии в нём не было от слова «совсем».

Ислам Махачев на взвешивании и после боя Фото: GettyImages

Известно, что Хабиб «гонял» ещё больше. Втиснуться нужно было в те же 70,3 кг. А в период между боями Нурмагомедов весил около 90! Конечно, раз за разом организм подвергался стрессу. А с некоторыми весогонками Орёл так и не справился. В команде Хабиба был ещё один парень, который со временем стал предметом для насмешек от фанатов. Зубайра Тухугов считался большим талантом. Но весогонки проваливал слишком часто, практически постоянно подставлял организацию. Пока Нурмагомедов был на вершине, на проступки Зубайры закрывали глаза. Однако в 2023 году всё-таки уволили Тухугова. К тому моменту накопилось семь (!) провалов на весах . Последней каплей стало то, что россиянин не справился с задачей, даже перебравшись на одну категорию выше.

Что же случилось в UFC за последнее время? Брайан Баттл был уволен из организации. За две проваленные весогонки подряд. А ведь американец набил рекорд 7-1 в лучшей лиге на планете, шёл на серии из четырёх побед . Кроме того, парень ярко шумел на пресс-конференциях, классно вёл трэш-ток, делал всё, чтобы прокачивать свои поединки… И перед UFC 319 перевесил лимит на 1,8 кг. Возможно, на первый раз Баттла и простили бы. Но это была вторая подобная ошибка подряд. Именно по этой причине с Брайаном решили разорвать соглашение. И показали всем, что намерены жёстко бороться с такими моментами.

А перед турниром в Шанхае вновь случился инцидент, который напомнил о главной проблеме весогонок. Все прекрасно знают истории то том, насколько тяжело приходилось бойцам. Некоторые находились в ужасном состоянии здоровья, выходя на весы. А Брайан Ортега, который готовился к поединку с Алджамейном Стерлингом, просто рухнул в обморок. Казалось, что поединок придётся отменить. Но в итоге Брайан (что любопытно, тёзка Баттла) всё-таки вышел в октагон. А там выглядел статистом на фоне Алджо, ничего не смог продемонстрировать и закономерно проиграл. И вновь заставил поднять вопрос: «А стоит ли оно того?»

Брайан Ортега Фото: Jeff Bottari/GettyImages

Стоит отметить, что в России уже придумали способ борьбы с тяжёлыми весогонками. И активно используют его. Первыми решились на такой шаг руководители лиги ACA. Теперь допустимый перевес в рейтинговых боях – 1 кг, в титульных – 0,5 кг. При нарушении этого правила соперник получает полное правило отказаться от проведения поединка. За перевес до 1 кг боец штрафуется на 50% своего гонорара, а при перевесе до 2 кг штраф составляет 70% от гонорара. Боец, более двух раз не справившийся с весогонкой, автоматически поднимается в более тяжёлую весовую категорию .

Стоит отметить, что в ACA один из бойцов совсем скоро может проверить последнее правило на себе. Алексей Полпудников успел дважды провалиться на весах. И в случае третьей осечки поднимется в весовой категории. Кажется, такой вариант выглядит абсолютно логичным и закономерным. Если боец не справляется, лига должна помогать ему. И где-то решать за него, не обращая внимания на самого спортсмена. Конечно, иногда боец хочет выступать в максимально комфортных условиях, повышая свои шансы на победу. Однако весогонка может поставить крест и на конкретном поединке, и на всей карьере, подрывая здоровье.

Хабиб Нурмагомедов перед взвешиванием Фото: Stephen McCarthy/GettyImages

UFC ужесточает правила в отношении бойцов, которые не справляются с весогонками. И вполне может обратить внимание на российский опыт. Конечно, пока система лишь тестируется, а провалы на весах продолжаются. Но результат нужно будет оценивать в тот момент, когда часть бойцов переберутся в другие весовые категории. Тогда можно будет делать более конкретные выводы.