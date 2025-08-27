Рахмонов не хочет страховать титульник — это ошибка. Объясняем, как работают замены в UFC

В ноябре должен состояться один из самых крупных и значимых турниров года для UFC. Главным событием вечера станет долгожданный титульный бой Ислама Махачева в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены. Конечно, для UFC это крайне важный турнир, поэтому наверняка в промоушене уже думают о страховке основного события.

Одним из главных претендентов на то, чтобы стать запасным бойцом, является непобеждённый Шавкат Рахмонов. Спортсмен из Казахстана ещё весной сам должен был драться за титул, но травма, полученная в поединке с Ианом Гарри, вынудила Шавката брать паузу. Сейчас у Рахмонова нет соперника, поэтому он вполне мог бы принять предложение UFC и отправиться в Лас-Вегас страховать бой Махачева, однако, по всей видимости, делать этого не собирается.

«Даже если такое предложение поступит, а пока оно не приходило, мы, скорее всего, откажемся. Мы концентрируемся на своей подготовке. Надо будет гонять вес, готовиться, совершать перелёт. Я лично как тренер этого бы не хотел. Шавкат и команда такого же мнения. Лучше биться за титул самому», — сказал в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА» тренер Рахмонова Эдуард Базров.

И на самом деле это большая ошибка Рахмонова. Да, Шавкату обещали и титульный бой с Мухаммадом, и позднее Дана Уайт заявлял, что Рахмонов подерётся с победителем пары Мухаммад — Делла Маддалена. Но травма бойца из Казахстана ставит его в не самое выгодное положение, а отказ страховать чемпионский бой усугубляет ситуацию. Представьте, Рахмонов вполне мог бы оказаться в Лас-Вегасе в качестве запасного бойца, а значит, в качестве главного претендента на пояс… Возможно, Шавката бы даже вызвали в клетку для стердауна — красивая история. Однако Шавкат готов отказать UFC.

Дана Уайт такие выходки не любит, он уже давно доказал, что готов дать шанс смелым и активным бойцам, которые в том числе выручают лигу. В полусреднем весе сейчас есть первый номер рейтинга Шон Брэди, который может согласиться страховать чемпионский бой и перехватит титульник у Рахмонова. И тогда Шавкат рискует остаться без шанса получить пояс ещё надолго, плюс ему самому, вероятно, предстоит провести ещё как минимум один поединок, чтобы простой не был катастрофическим, а это всегда риск.

В UFC всё чаще стали практиковать использование запасных бойцов. В лиге платят спортсмену гонорар, он проводит лагерь, делает вес вместе с другими участниками турнира и готов выйти на замену в случае непредвиденных обстоятельств. Так промоушен сохраняет главное событие вечера, а боец получает шанс. Понятно, что лишняя весогонка для бойца — это дополнительный стресс, однако и риск вполне оправдан. Ситуация на UFC 311 наглядно показала, что страховать большие бои обязательно нужно. Арман Царукян слетел с поединка с Исламом Махачевым на неделе боя, а официальной замены не было предусмотрено. В UFC предлагали выступить всем топовым бойцам лёгкого веса, но те по разным причинам отказались, и на бой вышел Ренато Мойкано, который, мягко говоря, титульник не заслужил. А если бы условные Чарльз Оливейра, Джастин Гэтжи или кто-то другой были страхующими, то наверняка поединок получился бы более конкурентным, чем вышло в ситуации с Мойкано.

И поэтому в UFC стараются обезопасить себя и на крупные турниры обязательно готовят запасных бойцов. Том Аспиналл, например, страховал поединок Джона Джонса и Стипе Миочича, Диего Лопес был запасным в титульном поединке Илии Топурии и Макса Холлоуэя. На недавнем турнире UFC 319 в качестве резервного бойца выступил Кайо Борральо, хотя у бразильца в начале сентября важнейший поединок с Нассурдином Имавовым. Все эти бойцы готовы были пойти на риск, и вознаграждение от UFC не заставило себя ждать. Аспиналл стал полноценным чемпионом после ухода Джона Джонса, Лопес провёл титульный бой с Алексом Волкановски после того, как Топурия поднялся в весе. Ну а Борральо наверняка станет следующим соперником Хамзата Чимаева, если победит Имавова . Да, все они проделали работу, прошли лагерь, сделали вес и изначально ничего не получили, но затем в UFC их отблагодарили.

Так что есть ощущение, что команда Рахмонова совершает большую ошибку. Шавкат в последнее время выступает крайне редко, его бой с Гарри не был впечатляющим, бойца из Казахстана преследуют травмы. Отказ от роли запасного в чемпионском бою вполне может лишить его статуса претендента, и пробираться к титулу нужно будет заново. И не факт, что получится.