UFC заключил сделку на $ 7,7 млрд и пошёл на радикальный шаг. Что нужно знать?

Одна из главных новостей уходящего лета в UFC — новая сделка промоушена по продаже эксклюзивных прав на трансляцию всех турниров на территории США. Ключевые цифры: контракт на семь лет, в год UFC будет получать $ 1,1 млрд . Мощнейший скачок по сравнению с предыдущим соглашением с ESPN. Сотрудничество началось в 2019-м и истекает в конце 2025-го, согласно пересмотренному договору UFC зарабатывал $ 550 млн в год. С учётом спада в индустрии и интереса к ней, мало верилось, что руководство организации выбьет желаемый $ 1 млрд в год, но в итоге получили даже побольше. Дана Уайт остался доволен: «Это ставит UFC в один ряд с крупнейшими видами спорта в мире. Охват, обеспечиваемый сетями Paramount и CBS в рамках новой структуры, – огромная победа для наших спортсменов и всех, кто смотрит и любит этот вид спорта».

Что теперь? Количество турнир не сократится, их будет 43 за год. 13 — номерные, 30 — серии Fight Night. Все будут доступны на Paramount, но несколько номерных ивентов в год будут бесплатно транслироваться на CBS . По задумке, это должно привлечь больше аудитории. Среди бесплатных турниров окажется и шоу у Белого дома, которое планируется на следующее лето. Но самый важный нюанс — больше никаких PPV . В своё время именно за счёт этой модели промоушен зарабатывал, поэтому было критически важно устраивать самые громкие бои. От них напрямую зависели доходы. Для России, в принципе, ничего не изменилось, всё доступно на UFC Fight Pass, никаких платных трансляций покупать не приходилось и не придётся.

А вот для болельщиков в США это хорошая новость, потому что в предыдущие годы им приходилось дополнительно оплачивать возможность смотреть номерные турниры. Теперь все ивенты просто войдут в подписку Paramount+, что должно привлечь новую аудиторию. К примеру, PPV последнего номерного турнира UFC 319 составляла $ 42. А подписка Paramount+ на месяц – $ 7,99. И можно доплатить $ 5 и смотреть без рекламы.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Уход от PPV был ожидаемым. Модель сама по себе давно устарела и изжила себя. Долгое время главным претендентом на покупку телеправ UFC был Netflix, который тоже работает по подписке. Поэтому в промоушене были готовы на такой шаг. Плюс ещё ранее мысли об отказе от PPV пошли из бокса. Глава компании TKO Марк Шапиро это подтверждает: «Это просто устаревшая модель. Что сейчас показывают по платным трансляциям? Иногда большой боксёрский матч, который начинается посреди ночи, какие-то фильмы на DirecTV. Это устаревшая модель: стена, барьер для наших фанатов».

Чуть менее 10 лет назад модель PPV была максимально удобной, потому что индустрия переживала расцвет и турниры очень хорошо продавались. С 2016 по 2021 год пять раз удалось выбить больше 1,5 млн PPV. Конечно, во всех случаях фигурировал Конор Макгрегор. Он уже попрощался с моделью: «Прощай, UFC PPV. Горжусь тем, что служил королём». Но в последние годы после перехода на ESPN продажи PPV перестали быть ключевым источником дохода . По инерции болельщики и эксперты старались опираться на цифры продаж, которые появлялись в Сети, но на благополучие промоушена это никак не влияло. UFC получал свои деньги от ESPN и какую-то часть от дохода с PPV, однако сами продажи давно перестали быть ключевым показателем. Впрочем, Дана Уайт не исключает камбэка платных трансляций: «В соглашении нет платных трансляций. Но есть сценарий… Я задействован в боксе, джиу-джитсу и UFC. Что мне нравится в этом бизнесе – я могу спланировать бои на год вперёд, а потом возникает поединок, которого я никак не ожидал. Где-то появляется звезда. И можно сделать отдельную платную трансляцию. Платные трансляции не умерли».

Как это скажется на качестве турниров и на благополучии бойцов? Да, в теории теперь UFC семь лет подряд может устраивать турниры с очень слабыми мейн-ивентами, однако это лишние опасения, никто так делать не будет. Это удар по имиджу, плюс наверняка есть какие-то гибкие договорённости с правообладателями. Поэтому все стороны в любом случае заинтересованы в поединках лучших с лучшими. Не будет звёзд уровня Конора, однако есть Топурия, Чимаев и другие.

Что касается бойцов, то раньше некоторые звёзды получали процент от PPV. Жорж Сен-Пьер уже выразил опасения, что теперь у спортсменов пропадёт хоть какой-то рычаг давления на руководство UFC. Но важный момент — у бойцов есть возможность просто заключить контракт, который не сильно завязан на PPV. Такое соглашение у Ислама Махачева, например: «У каждого бойца эксклюзивный контракт. Кто-то договаривается без PPV, кто-то договаривается с таким-то процентом. Кто-то может сказать: «Я подписываю контракт с таким-то гонораром и согласен на маленькую часть PPV». У всех по-разному. Я увидел новость, что больше не будет PPV-турниров. Там был пост на английском. Честно, не стал всё разбирать и отправил менеджеру Али. Он мне сказал, что от этого контракта всем будет только лучше и условия не поднимутся. Я не получаю большой процент от PPV, потому что у меня условия контракта — есть гарантированный гонорар, и там идут отчисления, если, например, 100 тысяч PPV — сумма одна, если 200 тысяч — она меняется. Я в это не вникаю. Там небольшие суммы, у меня лично от PPV небольшие суммы. Потому что я дерусь в Абу-Даби — там бывают вообще маленькие PPV. И из-за этого основной упор сделали на сам контракт».

Марк Шапиро обещает, что бойцы будут довольны. С теми, кто свои доходы преимущественно завязывал на PPV, возможно, пересмотрят контракты. Плюс Дана Уайт заявил, что поднимутся бонусы, и дал понять, что компания уже работает над пересмотром соглашений: «Я не буду ничего комментировать, потому что нам ещё предстоит собраться и всё это обсудить. Сейчас август, у нас есть время до января, чтобы всё проработать. Что можно сказать уже сейчас? Бонусы, очевидно, вырастут. И это будет значительное изменение. Не говоря об общем увеличении выплат, одни только бонусы принесут бойцам миллионы долларов. Это не какая-то масштабная перестройка. У нас есть целая команда умных ребят в бухгалтерии, которые понимают, как всё это организовать. Но для бойцов это очень хорошо. Мне нравится, что мы сотрудничаем с одной компанией, которая вложила в нас столь серьёзные инвестиции. Бойцы получат огромную поддержку со стороны всех телеканалов, принадлежащих этой компании. Это энергичные, умные люди, которые будут строить большую медиаимперию».

А насколько всё это выгодно Paramount? Не так давно компания объединились со Skydance Media. Покупка прав на показ UFC — первый крупный шаг нового генерального директора Дэвида Эллисона. И он уверен в потенциале, так как сам настоял на покупке полного пакета, хотя в UFC рассматривали продажу номерных ивентов и турниров Fight Night разным бродкастерам: «Если посмотреть на темпы роста, то у UFC в США около 100 млн фанатов, и с 2019 года их число выросло на 25%. Тот факт, что всё это происходило с двойным платным доступом на ESPN, подчёркивает, что отмена платного доступа станет потрясающим событием для фанатов UFC».

Дэвид Эллисон Фото: Jason Mendez/Getty Images

В дальнейшем Paramount планирует поработать над выкупом международных прав, но нужно ждать, когда истекут соглашения промоушена с этими правообладателями. В отличие от ESPN, Paramount работает и на международную аудиторию, поэтому может выкупить и эти права. Плюс к этому у компании есть право создавать оригинальный контент. Например, снять фильм. Для Paramount покупка прав на UFC — возможность конкурировать с другими медиагигантами. Сейчас там уже есть Лига чемпионов, Лига Европы, турниры серии «Мастерс» по гольфу, баскетбол – NCAA, а ещё НФЛ на CBS. Практически все крупные сделки по показу ведущих лиг уже давно прошли, но Paramount повезло с таймингом истечения контракта UFC с ESPN. Эллисон оригинально высказался на этот счёт: «UFC — это актив-единорог, который появляется раз в десятилетие» .

Аналитик сферы медиа Патрик Крейкс считает, что эта сделка делает Paramount более жизнеспособной компанией. А другой эксперт Роберт Фишман прогнозирует, что UFC может привлечь от 6 млн новых подписчиков. Для промоушена это тоже отличный вариант. У ESPN+ 24 млн подписчиков, а у Paramount+ — около 77 млн. Марк Шапиро отметил, что, помимо цены, промоушену нужно увеличивать охваты. За счёт отмены PPV есть возможность привлечь нецелевую аудиторию. Генеральный директор TKO Ари Эмануэль также отметил, что в долгосрочной перспективе сделка окупится для всех сторон, так как и Paramount получает постоянный контент, который будет удерживать зрителя.

UFC пытается конкурировать с гигантскими лигами. И сделка с Paramount большой шаг в этом направлении . К примеру, испанская Ла Лига продала права на 5 лет за $ 5,59 млрд, а Серия А за те же 5 лет получит $ 4,8 млрд. Но вот конкурировать с более привычными для американского зрителями видами спорта будет невероятно сложно. У НБА с нового сезона вступает в силу 11-летний контракт на $ 76 млрд с The Walt Disney Company, NBCUniversal и Amazone Prime Video. У НФЛ тоже есть 11-летний контракт — на $ 105 млрд. И там тоже разные бродкастеры с отдельными пакетами: CBS, ESPN, Fox. У МЛБ есть семилетний контракт на $ 12,2 млрд, а у НХЛ 12-летнее соглашение на $ 7,7 млрд в Канаде и семилетнее на $ 4,5 млрд – в США.

UFC продолжает делать свой бренд более глобальным, и контракт с Paramount отличный ответ критикам, считающим, что промоушен в кризисе. Этим и не пахнет. Доходы каждый год очень высокие ($ 1,4 млрд в прошлом году), а теперь ещё и гигантская сделка по медиаправам. В ММА конкурентов у UFC не предвидится, так что компания старается угнаться за другими крупными брендами. Далеко не факт, что угонится, однако сама попытка — уже большое достижение.