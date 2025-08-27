Трэш-ток UFC выродился в банальное враньё. Как деградировало необычное искусство

Любой фанат смешанных единоборств хотя бы раз в своей жизни слышал слово «трэш-ток». И дословное его значение вряд ли звучит привлекательно. «Мусорный разговор» – именно так переводится фраза с английского языка. Но для MMA (и единоборств в целом) явление давно стало культовым. Ещё с прошлого века трэш-ток активно применяется в спорте . Так команды и отдельные игроки продвигали свои противостояния. Сначала этим отличался баскетбол, а затем культура проникла во многие другие виды. А в единоборствах, очевидно, трэш-ток пришёлся ко двору. А всё потому, что в противостояниях всегда было скрыто нечто большее, чем просто спорт. Многие соперничества переходили на личный характер.

Одним из основоположников трэш-тока в единоборствах стал Мохаммед Али. Он, естественно, выделялся своим мастерством в ринге. Все прекрасно знали, какую опасность таили в себе кулаки легендарного чемпиона. Но в 60-х годах прошлого столетия Али первым заметил, какой восторг вызывают у публики громкие разговоры. Он начал резко высказываться в сторону своих оппонентов, замечая реакцию от болельщиков. С каждым новым поединком Мохаммед вёл себя всё громче. А в 1963 году даже выпустил альбом «Я – величайший!», который целиком состоял из стишков-подколок. Али задал высокую планку для всех последователей. Ему подражали, его пародировали. Но на протяжении долгого времени особенного признания не получал никто. Таким уж было явление – настоящим искусством.

Новый толчок явлению дали в UFC. На протяжении долгого времени бойцы старались продвигать свои поединки. Они понимали, что именно так можно получить более высокую прибыль. А затем появился он… Нет, пока речь не про Ноториуса. Первым реальным гением трэш-тока был Чейл Соннен, который и сейчас за словом в карман не лезет . Он быстро поймал волну хайпа и удерживался на ней долго. Бойца обожали практически все, поскольку он действительно выделялся из общей массы. А колкие выпады в сторону соперников были наполнены и тонким юмором, и «чёрной» сатирой. В нужный момент Гангстер из Орегона начинал ими буквально жонглировать. Однако особенно ценили его жёсткие выпады в сторону предстоящих соперников: «До того, как я встретил Силву, я не знал, что из отходов можно собрать такую высокую фигуру».

Чейл Соннен и Ронда Роузи Фото: Josh Hedges/Getty Images

Соннен и сейчас зачастую поджигает своими высказываниями действующих бойцов. Ему не раз обещали преподать урок. Но всё это лишь разговоры. А Чейл, как и раньше, рубит острым словцом. Однако всё-таки после его ухода из UFC трон «короля трэш-тока» пустовал недолго. Его занял тот, кого на протяжении долгого времени полностью ассоциировали с самой сутью этого явления – Конор Макгрегор . Ирландец начинал свой путь в лучшей лиге мира достаточно скромно. Сказывалось то, что он только осваивался в компании таких «акул». Но первые успехи быстро привели к тому, что Ноториус начал отжигать. Пожалуй, все самые знаковые образцы трэш-тока связаны с Конором.

Макгрегор мог нападать на соперников не только словами. Всем запомнилась легендарная пресс-конференция, на которую ирландец опоздал. А потом стащил титул у действующего чемпиона. Жозе Альдо, естественно, был в шоке от всего произошедшего. Он разозлился и выглядел взбешённым. Зато в восторге находился президент организации Дана Уайт: «Иисус Христос, этот парень быстр. Как, черт возьми, он обошёл меня и схватил этот пояс так быстро! Он опередил всех нас. Он был быстрее, чем я ожидал. Слава богу, что он схватил пояс, а не Жозе».

Жозе Альдо, Дана Уайт и Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Getty Images

На протяжении всей карьеры Конор был прекрасен в плане трэш-тока. Он взрывал публику и выводил соперников из себя. Все помнят, чем это обернулось для Альдо. Слишком обозлённый бразилец забыл про осторожность и рухнул в нокаут за 13 секунд. Однако со временем Макгрегор всё-таки начал слишком сильно жестить. Противостояние с Хабибом Нурмагомедовым запомнилось высказываниями «ниже пояса». Затрагивалась семья Орла, что звучало ужасно. Но ирландец был наказан за это в октагоне. Он с треском проиграл россиянину, после чего карьера пошла под откос.

При этом Конор задал тот образец, к которому все начали стремиться. И повсеместно стали появляться его копии. Одни пародировали походку, другие – манеру, третьи – нагло воровали слова. Однако можно констатировать, что в плане трэш-тока никто даже не приблизился к Макгрегору. Другой вопрос заключается в том, что речь идёт о праймовой версии Ноториуса. Сейчас ситуация стала очень сильно меняться. И это действительно грустно. Последние события заставляют задумываться о том, что трэш-ток превращается в банальное враньё.

Конор Макгрегор Фото: Tom Hogan/Imago/ТАСС

Мысли о негативном развитии явления пришли, что грустно, именно из-за двух бойцов, которые практически олицетворяли лучший промоушен на планете на протяжении длительного времени. Макгрегор и Джон Джонс окончательно надоели всем. И даже вели себя абсолютно одинаково. Они на протяжении долгого времени откровенно врали фанатам, заявляя о возвращении. Бросались на всех подряд в социальных сетях, вели себя вызывающе. А в итоге Конор просто не дерётся уже больше четырёх лет (но официально не уходит), а Костяной завершил профессиональную карьеру . Такие вот дела. В итоге Макгрегор и Джонс стали идеальным олицетворением притчи про мальчика и волков. Даже если сейчас ирландец действительно решит провести поединок в UFC, ему никто не поверит, пока не увидит прямо в клетке.

Следующий важный момент – трэш-ток стали использовать без должных умений. А это действительно требует навыков. Нельзя просто пытаться нести гадости и делать это успешно. Некоторые бойцы провели всю карьеру вообще без трэш-тока. И ценились не меньше крутых «болтунов». Самый яркий пример – Фёдор Емельяненко. Последний Император всегда был на уважении с оппонентами. Но выходил в октагон и превращал их в посмешище там. И фанаты просто обожали Фёдора. Далеко не всем подходит формат с руганью и трэш-током. Некоторые намного органичнее и интереснее смотрятся тогда, когда не пытаются строить из себя кого-то.

Фёдор Емельяненко Фото: Henry S. Dziekan III/Getty Images

А вот Магомед Анкалаев решил «поиграть в трэш-ток». Он никогда не славился острыми высказываниями. А затем внезапно начал заваливать социальные сети колкими фразами в адрес соперников. Однако вместе признания от болельщиков получил лишь хейт. Более того, некоторые обвинили россиянина в том, что пишет за него менеджер – Али Абдель-Азиз. Конечно, команда бойца пытается всё опровергать. Но есть слишком странные посты, после которых сомнения лишь крепли и становились более справедливыми. Есть уверенность, что Абдель-Азиз если и не писал сообщения, то точно принимал участие в этом процессе.

Трэш-ток – это явление с историей, целая культура. Однако в последнее время, к сожалению, он превращается в попытки голословия и вранья. Очень хочется, чтобы бойцы вернулись к «золотым временам». И тогда за пресс-конференциями и «рубками» в социальных сетях вновь будет очень интересно следить.