Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены

В августе в Екатеринбурге прошёл чемпионат России по боксу среди мужчин. К турниру неплохо подготовились: локация подобрана хорошо (с учётом того, как в Екатеринбурге развиваются единоборства и бокс в частности благодаря RCC Boxing Promotions), состав участников усилили готовыми топами в лице Муслима Магомедгаджиева, Шарабутдина Атаева, Всеволода Шумкова и других, а ещё очень солидные призовые. Сначала общий фонд составлял 35 млн рублей, а потом Умар Кремлёв увеличил его до 130 млн рублей: по 3 млн — победителям, по 2 млн — серебряным призёрам и по 1 млн — бронзовым призёрам.

Но даже при таких вводных турнир прошёл тихо и незаметно, и многие пропустили выступления талантливых бойцов, которых на чемпионате России было немало. Эта проблема любительского бокса есть не только в России, а вообще во всём мире. Конечно, это не приведёт к полному исчезновению любительского бокса, но, чтобы он совсем не зачах и не превратился в рудимент профессионального бокса, им нужно вплотную заняться. Причём проблемы не локального характера, а системные.

В первую очередь это, конечно, судейство. Размытые критерии оценок и абсурдные решения – это обычное дело практически для любого крупного турнира . На последней Олимпиаде, помимо скандалов имени Иман Хелиф и Линь Юйтин, были ещё и судейские ошибки. Например, сборная Казахстана подавала протест на работу, однако всё в итоге вылилось в то, что в МОК, где занимались организацией соревнований и подбором судей, заявили, что больше не будут брать на себя такую ответственность. А действующий абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик, презентуя свою инициативу Ready to Fight, тоже говорил о чистоте бокса: «Я должен изменить мир этого спорта. Бокс должен измениться, количество коррупционных схем в боксе должно уменьшиться. Мировой любительский бокс… Команда Ready To Fight приложит все усилия, чтобы бокс состоялся в Лос-Анджелесе [на Олимпийских играх 2028 года]. Моя задача-максимум — сделать олимпийский бокс чистым. У моей команды есть рецепт на этот счёт. Если МОК захочет сотрудничать, мы примем участие, чтобы помочь им. Наша задача только в этом. Мы работаем на бокс. Хотим создать прозрачную систему жеребьёвки и судейства, чтобы вернуть доверие к любительскому боксу и Олимпийским играм».

Другой момент — отсутствие чёткой структуры управления любительским боксом . Бесконечная война между IBA и МОК привела к тому, что любительский бокс в какой-то момент стал бесхозным. Раньше IBA брала на себя ответственность по проведению любительских турниров, но потом ей в противовес появилась World Boxing, которую признали международной организацией, которая управляет боксом. В итоге получается раскол. Федерации, которые входят в состав IBA, скорее всего, по-прежнему не могут участвовать в Олимпиаде и других соревнованиях, которые будут проходить под патронажем World Boxing.

World Boxing пока не провела ни одного турнира, однако туда уже вступило более 80 федераций. Глава организации Борис ван дер Ворст утверждал, что открыт к обсуждению возвращения россиянин и других представителей федераций, входящих в IBA. В итоге две организации тянут одеяло на себя и планируют проводить свои чемпионаты мира в 2025 году. Даже в профессиональном боксе наличие нескольких управляющих организаций порой сильно усложняет жизнь боксёрам, а в любительском боксе это просто приводит к большому расколу. А кто в итоге страдает?

Третий пункт — катастрофическая нехватка звёзд . Это объяснимо — нет в любительском боксе таких же денег и возможностей, как в профессионалах. Но на первых этапах карьеры боксёры выступают в любителях, и надо пользоваться этим, делать из них звёзд, привлекать внимание болельщиков к личностям. Из любителей тоже выходят яркие бойцы, если правильно их раскрутить. Есть пример Энтони Джошуа, Василия Ломаченко, Александра Усика, в какой-то степени можно упомянуть в этом списке Артура Бетербиева и Тони Йоку. Да и в целом всегда бывает любопытно, как талантливые любители проявят себя в профессионалах. Главное, привлечь к этому внимание.

Виталий Кличко отмечал: «Без ярких личностей бокс теряет зрителей. Нужно выращивать новых звёзд уже в любителях». Пока лучшим вариантом задержать бойцов в любителях остаются деньги, однако это всё же не очень действенно. Лучше сосредоточиться на том, чтобы запускать талантливых ребят и чтобы к моменту их выступления на Олимпиаде они уже были более-менее известны.

И важно грамотно раскручивать и продвигать свои турниры. На дворе XXI век, людям нужна красивая упаковка, нужны яркие сюжеты и новые, интересные ходы. Чтобы не получалось так, как с чемпионатом России, который прошёл и все об этом забыли. Стоит в этом плане брать пример (хотя бы частично) с профессионального бокса: развитие социальных сетей, интервью, классные промо. Всё это помогло бы любительскому боксу оставаться на плаву.

Чтобы осуществить все эти шаги, нужны годы работы, но лучше не терять времени. Иначе наступит период, когда любительский бокс окончательно превратится в ненужный придаток, а боксёры будут стараться просто как можно быстрее перепрыгнуть этот этап.