Бой Кроуфорда и Канело – мисматч? Почему в топового американца не верят

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium» состоится яркий боксёрский вечер. Турнир стартует в 3:00 мск. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring.

Естественно, мнения болельщиков и экспертов по поводу фаворита противостояния разделились. Свою поддержку в этом плане Кроуфорд нашёл. Многие считают, что он сможет одержать победу и подтвердить статус одного из лучших боксёров современности. Но больше людей в этом споре за Канело. И они приводят вполне логичные доводы в пользу того, что мексиканец сможет забрать этот громкий поединок.

Основной момент заключается в том, что парни находятся в совершенно разных условиях. Канело выступит в дивизионе, который не покидает на протяжении пяти лет. Естественно, к его условиям мексиканец давно привык, может называть их абсолютно комфортными. А вот Кроуфорд решился на любопытную авантюру. Он поднимается из первого среднего веса – до 69,9 кг . Родной дивизион Теренса – полусредний. А в этом за всю карьеру был проведён всего один поединок. Конечно, предстоящий вызов станет настоящим испытанием навыков для американца. И дело не в том, что представитель США будет меньше Канело по габаритам. Судя по социальным сетям, Кроуфорд активно набирает массу к бою. Намного важнее будет то, как именно Теренс будет с ней работать. В такой ситуации невероятно сложно сохранить быстроту работы рук и ног. А против Альвареса это может стать ключевым фактором.

Кроуфорд абсолютно сознательно пошёл на такой риск. А всё потому, что в его дивизионах сейчас довольно сложно организовать такой поединок. Причём со всех точек зрения. Основная ценность такого боя – его статус для наследия. Канело, даже несмотря на то что в последние годы бил не самую громкую оппозицию, остаётся одним из самых легендарных боксёров в истории. И бой с ним – мечта для многих топовых парней. Теренс свой шанс заполучил. А ещё существенно обогатился. Гонорар за этот бой совершенно точно превзойдёт доход за любой из поединков, которые были в карьере американца . Причём есть ощущение, что будет больше кратно.

Дана Уайт и Теренс Кроуфорд Фото: Steve Marcus/Getty Images

Любопытно, что многие эксперты склоняются к досрочной победе. Причём ждут такого успеха именно от Канело. У этого может быть сразу две противоположных причины. Первая – если Теренс не сможет набрать достаточной мышечной массы, то подойдёт к поединку слишком «лёгким». Тогда Альварес сможет тотально доминировать, действовать с позиции силы. И его динамита в кулаках вполне может хватить, чтобы финишировать оппонента. Все прекрасно помнят поединок Сауля с Джермеллом Чарло. Да, там не случилось финиша. Но мексиканец доминировал целиком и полностью, что затем отразилось на судейских записках. Теперь история может повториться.

Вторая причина – лишний вес у Кроуфорда. И в этом нет ничего странного. Речь не о жире и других подобных вещах. А именно о том, что Теренс привык боксировать в определённых кондициях. А теперь может выйти в ринг в совершенно другом состоянии. Естественно, пострадает всё. И работа на ногах, и скорость рук. Конечно, для Канело это станет прекрасной возможностью блеснуть своими навыками. Поэтому и боксировать он будет вольготно, в своё удовольствие. А главное – сможет измотать оппонента настолько, что тот под занавес поединка просто рухнет на канвас. Такой позиции, например, придерживается бывший чемпион мира Исраил Мадримов.

Сауль Альварес Фото: David Becker/Getty Images

Ещё один немаловажный фактор, на который ссылаются многие эксперты, – судейство. Дело в том, что довольно сложно представить, что Канело засудят. Поэтому единственным шансом на победу для Кроуфорда видят нокаут. Например, так думает Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина: «Он должен избить Канело, потому что того не «ограбят». Это не будет подарок судьбы. Ему придётся избить его, чтобы не осталось вопросов. Если же они останутся, то нас всех «ограбят», и его тоже «ограбят».