Лишь «домашний» чемпион. Вместо мировых поясов Курбанов вляпался в допинг-историю

В начале июля в Екатеринбурге прошёл вечер профессионального бокса, который украсила битва двух рейтинговых россиян — Магомеда Курбанова и Павла Сосулина. Бой получился конкурентным, ярким и, возможно, одним из лучших, которые проводились в России в последние годы. Но Курбанов, считавшийся фаворитом, проиграл, и уже тогда у Магомеда спросили, готов ли он продолжать карьеру.

«Конечно, есть силы, надо обдумать всё, посмотреть бой. Пару дней надо перетерпеть. Утро вечера мудренее, поэтому сейчас что‑то говорить смысла нет», — так ответил Курбанов, а заодно выразил недовольство решением судей.

Однако прошло полтора месяца, и вопрос о продолжении карьеры стал гораздо более актуальным. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на своём официальном сайте сообщило о дисквалификации Курбанова на три года за использование или попытку использования запрещённой субстанции или запрещённого метода — боксёр провалил допинг-тест, и в его пробе были обнаружены дростанолон и его метаболит. Дисквалификация вступила в силу с 1 августа (это дата вынесения решения), но Курбанову также зачтут срок временного отстранения с 24 июля 2025 года.

Что такое дростанолон? Это синтетический стероид, который используется в качестве анаболического препарата для увеличения мышечной массы и силы. И он помогает набрать мышцы без существенного увеличения веса. Из недавних случаев можно вспомнить Сослана Асбарова, у него, помимо дростанолона, нашли и кломифен, так что дисквалифицировали сразу на шесть лет. В своё время на нём же попадался Антонио Тарвер. Из случаев в ММА можно вспомнить Андерсона Силву и Ризвана Куниева.

Курбанову сейчас 30 лет, в теории он может вернуться в ринг после того, как закончится дисквалификации, но большой вопрос, каким Магомед вернётся и нужно ли ему это. Сам боксёр никак не отреагировал на ситуацию. К сожалению, подкрепить свои чемпионские амбиции Курбанов так и не смог. Во многом потому, что засиделся в Екатеринбурге. Из 28 боёв в профессионалах лишь шесть раз прошли не в его городе. С декабря 2017 года вообще лишь раз он провёл бой не в Екатеринбурге — и проиграл Исраилу Мадримову в Саудовской Аравии.

Да, это здорово, что Курбанов постоянно выступал перед публикой, которая его безусловно поддерживает, однако с точки зрения развития карьеры это было стопором. Плюс ко всему добавлялись скандалы. Самый громкий — после претендентского боя с Мишелем Соро. Промоутер француза критиковал RCC и заявлял, что всё было похоже на маскарад, сам Соро утверждал, что победил, а ещё один бывший соперник Магомеда Лиам Смит сказал, что подобные вещи происходили в четырёх из последних пяти поединков Курбанова, но каждый раз россиянину всё сходит с рук.

Магомед Курбанов Фото: Максим Конанков/Octagon.Media/ТАСС

В итоге Магомед подрался за пояс (по его словам — без гонорара) и бесславно проиграл Мадримову. Это было в марте 2024 года. С тех пор на счету Курбанова лишь победа над джорнименом Асланбеком Козаевым и поражение от Сосулина. И неоднократные заявления о желании подраться с Тимофеем Цзю. Однако теперь Магомед точно прощается с перспективами завоевать какие-либо значимые пояса, а его самым крупным достижением останется пояс WBO International.

Курбанов – «домашний» чемпион, который так и не выбрался из зоны комфорта. А когда совершил попытку выбраться, то проиграл в титульнике и захандрил, задумавшись о завершении карьеры. Дисквалификация же делает будущее Магомеда совсем туманным.