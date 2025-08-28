По стопам Чимаева. В UFC за 30 секунд ворвался новый боец из Чечни

Выходцев из России в UFC с каждым днём становится всё больше. Многие представители страны – в топе, а некоторые даже повесили на свои плечи чемпионские пояса. Совсем недавно обладателем титула стал уроженец Чечни – Хамзат Чимаев. А буквально через неделю состав лучшей лиги на планете пополнил его соотечественник – Абдул-Рахман Яхьяев (6-0) . Правда, выступает он под флагом Турции. Но ведь и Хамзат на бумаге не связан с Россией спортивным гражданством. Это не мешает Борзу прославлять страну на международной арене. И завоёванный пояс он отвёз именно на родину, где сейчас отдыхает и восстанавливается.

Яхьяеву всего лишь 24 года, поэтому в карьере полутяжеловеса всё только начинается. Однако стоит отметить, что послужной список бойца уже выглядит довольно неплохо. Начинал боец в России – в промоушене ACA Young Eagles. И там успел оформить две красивые победы. Сначала оказался сильнее Эльбека Равшанова техническим нокаутом. А затем закрыл на шее Нажмудина Юсупова «треугольник». После этого Абдул-Рахман перебрался за границу. И выступил в турецкой организации Khan Fight. Победа над Николаем Коваленко единогласным решением судей была очень нужна. Она продемонстрировала, что боец способен проходить всю дистанцию, выдерживает затяжной бой.

В итоге в 23 года французская лига Ares пригласила Яхьяева под свои знамёна. И, пожалуй, этот момент стал поворотным в карьере бойца. Сначала Абдул-Рахман в первом раунде финишировал Полина Бегая. Получилось накинуть «гильотину» и довести дело до победы. Примечательно, что в этом поединке дебютант… завоевал чемпионский пояс промоушена . Кроме того, меньше чем через три месяца уроженец Чечни успел в доминирующем стиле провести первую защиту. Теперь задушить удалось Джеки Жанна, причём тоже в первом раунде. После такого на молодого и перспективного парня обратили внимание боссы UFC. Он получил приглашение на Dana White's Contender Series.

Стоит отметить, что для Яхьяева подготовили очень непростое испытание. Соперником стал крепкий американец Алик Лоренц, успевший пошуметь в LFA. Поэтому многие ждали, что поединок получится затяжным и очень упорным. Но Абдул-Рахман не собирался оставлять свою судьбу на откуп судей. С первых же мгновений поединка боец бросился вперёд и начал оказывать давление. В итоге не прошло и минуты, как Яхьяев точно пробил сопернику коленом по корпусу, а затем технично доработал на канвасе. Рефери остановил бой, когда на таймере застыли цифры в 30 секунд.

Естественно, после такого классного выступления в лиге просто не могли оставить талантливого бойца без контракта. Он продемонстрировал, что готов к серьёзным вызовам. Правда, теперь это лишь предстоит подтвердить на практике. Нужно понимать, что на профессиональном уровне у Яхьяева всего шесть поединков. Да, уровень турниров и оппозиции был высоким. Однако теперь совершенно точно его ждут намного более жёсткие испытания. Тем более полутяжёлый вес UFC сейчас действительно изобилует яркими именами и интригующими противостояниями. А чемпионский пояс удерживает другой выходец с Кавказа – Магомед Анкалаев.

А пока предлагаем запомнить новое имя в UFC. Абдул-Рахман Яхьяев оформил нокаут за 30 секунд и ворвался в лучшую лигу на планете. В последнее время российские бойцы быстро становятся топами. Хочется верить, что уроженец Чечни не станет исключением, а лишь подтвердит это правило.