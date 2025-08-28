Талант без амбиций. Забудьте о надеждах увидеть Немкова в UFC

Кайла Харрисон, Патрисио Питбуль, Патчи Микс, Аарон Пико, Майкл Пейдж, Анте Делия, ещё раньше – Майкл Чендлер. За последние годы все эти бойцы перебрались из Bellator/PFL в UFC. Почти все из них были настоящими звёздами в своём промоушене, но кто-то затянул и перешёл в UFC, давно пройдя свой пик, а кто-то пока не осилил возросший уровень оппозиции. В этом списке ещё очень хотелось видеть Вадима Немкова.

Россиянин долгое время выступал в Bellator, где добрался до чемпионского титула в полутяжёлом весе и перешёл на весовую категорию выше. Потом уже случилось поглощение промоушена, и Вадим завис. В сезон Гран-при PFL он идти не захотел, а хороших соперников ему предложить не могли. Сначала дали бой с Бруно Каппелоццей, а потом – с Тимоти Джонсоном. В обоих случаях Немков очень уверенно разобрался с оппонентами, однако оппозиция лишний раз вызвала разговоры о возможном переходе в UFC. Сам Вадим тоже жаловался на PFL, называл их действия «кидаловом», говорил, что не получает боёв и теряет время, а также туманно рассуждал о будущем, намекая, что контракт истекает.

Но чем всё закончилось? Новым контрактом Вадима с PLF, о чём он уже сообщил в разговоре с «Ушатайкой»: «Если честно, у меня контракт закончился, и сейчас я подписал новый контракт с PFL. Однако прошли переговоры с UFC, там были свои недопонимания. Плюс условия в разы хуже, чем в PFL. Если бы мне было 20-25 лет, я пошёл бы в UFC, конечно. Но когда мне пару фраз сказали, дали понять, что в UFC особо неинтересны бойцы из России, то… тоже такой момент. У них своя, видишь, политика. Сказали, бойцы из России пока не нужны, потому что турниры UFC [в России] не проводятся, на трансляциях толком не зарабатывают. А чемпионов уже сколько? Анкалаев, Ислам, потом кто там у нас ещё? В каждом весе могут появиться. Пётр может, Мовсар Евлоев может. Чимаев? У него Эмираты. Мне предложили не контракт новичка, там более-менее была сумма, но с учётом того, что там свои моменты были… не хочу рассказывать эти контрактные вещи. В два раза хуже [гонорар, чем в PFL]. Мне только 33 года. Сейчас у меня контракт новый на два года. В 35 лет ещё можно будет попробовать жигануть. Если даст бог, здесь получится выиграть всех и вся, то я думаю, через два года будет другое отношение ко мне».

Вадим Немков Фото: Cooper Neill/Getty Images

Немков остаётся в PFL. Такое решение неизбежно порождает разногласия среди болельщиков и экспертов. Одна часть делает на упор на вопрос комфорта и условий. По словам Немкова, в PFL он может зарабатывать в два раза больше, чем в UFC. Вадиму — 33 года, у него есть семья, вполне нормально, что он ставит во главу угла именно этот вопрос и выбирает то место, где больше денег. Действительно ли ему комфортно в PFL? С учётом того, что он сам жалуется на отсутствие соперников (и сейчас у Немкова тоже нет боёв), в этом есть сомнения. Получается, что Вадим может зарабатывать достаточно много, однако возможностей ему особо не дают.

Другая сторона — вопрос спортивных амбиций и достижений. Немков был чемпионом и первым номером pound-for-pound в Bellator, второй лиге мира на тот момент. Сейчас Вадим в очень странном положении. За титул в PFL он не бьётся, в сезоне Гран-при не участвует. Более того, в лиге ещё сами не до конца определились, что у них вообще котируется больше. К примеру, в Гран-при среднего веса победил Фабиан Эдвардс, а в бою за титул PFL в среднем весе — Костелло ван Стинис. Кого из них считать чемпионом? Кто котируется выше?

Но даже безотносительно этих вопросов Немкову в PFL банально не с кем драться. Главное имя там — Фрэнсис Нганну. Однако, во-первых, он собрался опять боксировать и не факт, что будет биться в ММА в принципе, а во-вторых, если для UFC имя Немкова не самое привлекательное, то чем Вадим интересен Нганну? Из реальных соперников для россиянина есть разве что Ренан Феррейра, который, кстати, тоже сидит без боёв почти год, и о нём ничего не слышно. Кто есть ещё? Олег Попов и Валентин Молдавский (с ними драться Немков не будет), Денис Гольцов, Александр Романов, Родриго Насименто. Очень слабо.

Даже при том, что у UFC есть проблемы с тяжёлым весом, там гораздо лучше в плане конкуренции. Неизвестно, как высоко мог бы забраться Вадим в главном ММА-промоушене мира, но зато известно, что в PFL заявить о себе будет практически невозможно. Даже если Немков, как он и говорит, перебьёт всех и вся в своей лиге, то это не сделает его более желанным активом для UFC. Скорее наоборот, так как ему уже будет 35 лет.

Так или иначе, Немков отправился по пути Фёдора Емельяненко, который когда-то тоже не договорился с UFC. И в карьере Вадима всегда будет оговорка, что мы так и не увидели его на самом высоком уровне, а также рядом будет вопрос «что, если?» Ответа мы уже, скорее всего, не получим. Немков — безусловно, один из самых талантливых россиян в полутяжёлом и тяжёлом весах, однако, как выяснилось, амбиции проверить себя на фоне лучших бойцов мира не перевесили гонорар от PFL. Понять Вадима можно, но всё равно от этого решения грустновато.