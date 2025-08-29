Не поедет в Россию даже за миллионы. У Тима Цзю всё слишком хорошо в Австралии

Тим Цзю – сын легендарного российского чемпиона, который и сам грезил поясами и достижениями. Он стремительно стал повышать оппозицию, но всё-таки оступился. А затем стал допускать осечки слишком часто. Если первое поражение от Себастьяна Фундоры можно считать совершенно случайным (там всё решил удар локтем, который привёл к рассечению), то второе – абсолютно закономерным. Ещё более болезненным получился провал в противостоянии с Бахрамом Муртазалиевым, от которого Тим отлетел в быстрый нокаут. Многие стали предлагать Цзю перезагрузиться, а для этого отправиться в Россию, провести поединок там. Но, видимо, такая перспектива совсем не привлекает боксёра.

Сейчас Тим действительно нуждается в перезагрузке. Не так давно он шёл непобеждённым, а теперь имеет профессиональный рекорд 25-3 . Кроме того, в четырёх последних боях случилось три осечки. Естественно, особенного позитива это не принесло. А в карьере наметились непростые времена. Совсем недавно старший сын Цзю принимал участие в титульных поединках, получал статусных соперников. Теперь же, совершенно точно, придётся на долгое время забыть про пояса. И доказывать свою состоятельность бой за боем. А главное, теперь придётся сражаться с теми, кого дают.

Любопытно, что даже если Тим и захочет побоксировать в России, эту инициативу вряд ли поддержит его команда. Отец на протяжении долгого времени даже выступал против того, чтобы сын дрался с россиянами. И, как стало ясно теперь, его переживания не были беспочвенными: «Когда я только начинал говорить о бое с Муртазалиевым со своим отцом, ему не понравилось, что я буду боксировать с россиянином. Но когда он услышал, что на кону будет стоять титул чемпиона мира, то мы решили, что неважно, кто стоит передо мной и какой он национальности. Сейчас необходимо его убрать с нашего пути».

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев Фото: Alex Menendez/Getty Images

Почему сейчас среди вариантов – именно Россия? Здесь всё достаточно просто. Для страны фамилия Цзю – очень громкая и статусная. Поэтому продать такой поединок не составит труда. Кроме того, многие боксёры из России бросают вызовы Тиму на протяжении длительного времени. Они прекрасно понимают, каким трамплином может стать подобный бой. В перспективе именно через поездку на родину отца можно выбить себе реванш с Муртазалиевым. Сам Бахрам лишь поддержит подобную инициативу, поскольку захочет побоксировать на глазах у своей публики. А в желающих организовать такой бой вряд ли будет недостаток.

Со спортивной точки зрения визит в Россию выглядит абсолютно логичным вариантом. Но самому Тиму это вряд ли нужно. Оба сына Кости со временем оказались в одинаковой зоне комфорта. Они боксируют в Австралии, где получают достаточно удобных соперников и привычные условия. Тим уже несколько раз пытался что-то поменять. Но все вояжи в США завершались чем-то неприятным . Естественно, сейчас можно практически не сомневаться, что Цзю вернётся «домой». И попытается провести несколько удачных поединков, чтобы вернуть себе статус в глазах промоутеров. А вот переезд в Россию – огромный риск. Поэтому такой шаг вряд ли рассматривается в команде боксёра.

А ещё на стороне Австралии в этом вопросе сам рынок. Там Тима готовы осыпать деньгами, предлагая не самую топовую оппозицию. Цзю – звезда и любимец болельщиков, которым не особенно важны корни боксёра. Они наслаждаются его выступлениями и поддерживают в любой ситуации. Поэтому и теперь, есть уверенность, у Тима не будет недостатка в предложениях. А главное, там он будет диктовать свои условия, не придётся ни под кого подстраиваться . В России с этим сложнее. Во-первых, реально большой гонорар дадут, пожалуй, только за реванш с Муртазалиевым. Во-вторых, его нужно будет старательно прогревать и «продавать». А в Австралии достаточно одной афиши, чтобы все ждали следующий поединок Тима.

Да, возможный визит в Россию мог бы сыграть на руку старшему сыну Кости и его карьере. Правда, всё это будет большим риском, который может при негативном развитии событий окончательно поставить на карьере крест. Проблем и без того достаточно. Поэтому на такую идею пока можно смотреть с огромным скепсисом. Но жизнь – вещь непредсказуемая.