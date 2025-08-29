Тяжёлый вызов для Нурмагомедова. Брат Хабиба начинает новый титульный забег

В начале 2025 года Умар Нурмагомедов получил титульный бой с Мерабом Двалишвили вопреки множеству возмущений со стороны. Россиянин отлично начал поединок, однако по ходу противостояния сильно подсел и проиграл — впервые в профессиональной карьере. Как позже объяснил сам Умар, он сломал руку и выбыл из-за травмы на несколько месяцев.

Спустя более чем полгода стало известно, где, когда и с кем начнётся новый титульный забег Нурмагомедова. Умар встретится с восьмым номером легчайшего дивизиона Марио Баутистой на турнире UFC 321 в Абу-Даби, который запланирован на 25 октября . Изначально этот бой хотели сделать пятираундовым и поставить во главе неномерного ивента в Канаде (пройдёт за неделю до турнира в ОАЭ), но в итоге всё переиграли, и Умар выступит в более привычном Абу-Даби.

У Нурмагомедова было не так много вариантов для следующего боя. У Дейвисона Фигейреду есть бой, и он на двух поражениях, Вера тоже после двух поражений и тоже получил соперника, Кори Сэндхаген отпадает, Шон О’Мэлли пока и сам не знает, куда он собирается двигаться дальше, а Пётр Ян ждёт результата титульника. Оставались Сонг Ядонг и Марио Баутиста. И если китаец стилистически более удобный соперник, то Баутиста, несмотря на менее громкое имя и место в рейтинге, куда более тяжёлый и опасный соперник.

Не так давно Умар жаловался, что никто из топ-15 не хочет с ним боёв. Баутиста как раз один из тех немногих, кто публично заявлял о желании биться с Нурмагомедовым. Марио выступает в UFC с 2019 года, за это время он провёл 12 боёв и проиграл лишь дважды — Сэндхагену и Тревину Джонсу. Оба раза досрочно, однако последнее поражение датировано мартом 2021 года. После этого Баутиста выдал серию из восьми побед, а это третий результат в истории дивизиона. Лучше только у Алджамейна Стерлинга (9) и Двалишвили (12).

Марио Баутиста Фото: Elsa/Getty Images

В ходе этой серии Марио в том числе победил Жозе Альдо и бывшего чемпиона Bellator Патчи Микса. По сути, это два самых больших скальпа в карьере Баутисты. После боя с Альдо 34-летний американец получил очень много хейта за то, в каком стиле он провёл поединок: полный провал в стойке и крайне спорная победа за счёт пассивного контроля у сетки. Зато Микса Баутиста неожиданно разобрал на запчасти, показав, что он не только вязкий и неудобный боец, но ещё и может грамотно подбирать геймплан под соперника и хорошо работать в стойке на руках.

Баутиста — универсален, к нему тяжело подбирать ключи, и из-за этого у Умара могут возникнуть проблемы. На бумаге россиянин должен быть лучше в борьбе и удерживать Марио на дистанции благодаря хорошей работе в ударке, но в октагоне с американцем сложно из-за его настырности. Однако и награда достойная. Сейчас Нурмагомедов — второй номер рейтинга, и если он побеждает человека с самой длинной активной серией побед в дивизионе (за исключением чемпиона), то вполне может заявить о своих претензиях на титульник, учитывая положение в дивизионе.

И в то же время Баутиста в случае победы над бойцом из топ-2 и продления серии автоматически становится претендентом на титул. Возможно, даже обойдёт Яна. Так что это крайне интригующее противостояние. Однако Умар – фаворит, это логично, и брат Хабиба Нурмагомедова должен доказать, что готов попытаться ещё раз завоевать пояс.