Битва чемпионок – сложнейшее испытание для Пули. Шевченко подерётся с жёсткой китаянкой

UFC продолжает составлять программу своих турниров до конца 2025 года. Накануне появилась новая порция анонсов от босса лиги Даны Уайта. Особого внимания заслуживает турнир UFC 322. Изначально было понятно, что промоушен не обидит американскую публику, предложит целую россыпь ярких противостояний. В итоге ивент порадует сразу двумя титульными боями. Причём один из них вообще будет носить объединительный статус. В октагон возвращается Валентина Шевченко, которая будет защищать свой пояс. К ней в дивизион поднимается китаянка Вэйли Чжан, рассчитывающая стать двойной чемпионкой организации.

Шевченко (24-4) долгое время тотально доминировала в своём дивизионе. А затем случилась та самая трилогия с мексиканкой Алексой Грассо, которая надолго запомнится фанатам смешанных единоборств . Первый поединок забрала претендентка, которая сняла с плеча Пули чемпионский пояс. Затем была ничья, причём раздельным вердиктом, а сам поединок получился действительно огненным. А после Валентина оказалась сильнее единогласным решением судей. На этом трилогия была закрыта, хотя в противостоянии пока полное равенство. Возможно, со временем мы увидим ещё один поединок.

Последний выход Пули в клетку состоялся в мае 2025 года. Он пришёлся на турнир UFC 315. Соперницей Валентины была француженка Манон Фиоро. Шевченко даже в 37 лет выглядела фаворитом. Правда, одолеть оппонентку досрочно не получилось. Но победа была добыта единогласным решением судей, причём особой интриги не было – Валентина тотально доминировала на протяжении всего поединка. Поэтому «ограбить» её вряд ли бы получилось при всём желании. Пуля продолжает выступать на высочайшем уровне и переписывать историю лучшего промоушена на планете. Правда, теперь её ждёт испытание нового уровня сложности.

Валентина Шевченко и Манон Фиоро Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Вэйли Чжан (26-3) – самая жёсткая проверка на прочность, которую можно придумать на данный момент. Причём о факторе возраста тут не стоит даже говорить – китаянке 36 лет, она обладает колоссальным опытом и послужным списком. Вопрос заключается в другом. Последним реальным препятствием на пути Вэйли Чжан была Роуз Намаюнас, с которой у китаянки неприятнейшая история противостояния – 0-2, причём одно поражение нокаутом . То колено в голову, вне всяких сомнений, многому научило китаянку. После этого девушка обозлилась, проделала работу над ошибками и превратилась в доминирующую силу в женском минимальном весе.

Сейчас Вэйли Чжан идёт на серии из пяти побед. В противостоянии с Татьяной Суарес она оформила уже четвёртую защиту своего чемпионского пояса. И сейчас ничем не рискует, поскольку собралась штурмовать чужой дивизион. Важно, что китаянка – топовая ударница. И даже в женском минимальном весе являлась настоящей грозой для оппоненток. 11 из 26 побед были добыты нокаутами, лишь семь (!) успешных поединков добрались до судейского решения. Поэтому и теперь Вэйли Чжан вряд ли захочет доводить дело до вердикта.

Вэйли Чжан и Татьяна Суарес Фото: Darrian Traynor/Getty Images

При этом эксперты всё-таки считают фаворитом Пулю. Свой прогноз оставил боец клуба «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин. Он отметил, что встречаются две классных ударницы. Правда, он рассчитывает на всю дистанцию в пять раундов: «Интересно будет. Чжан Вэйли — выходец из ушу-саньда, Валентина Шевченко — это тайский бокс. Я думаю, [победит] всё-таки Валя. Она более разносторонняя, может сама перевести, побороть, побить. Решением, думаю, победа будет за Валей, а так – хороший женский бой».

Битва чемпионок – это очень тяжёлое испытание для Шевченко. Даже в 37 лет Валентина не снижает, а даже повышает уровень оппозиции. Кроме того, она ставит на кон своё будущее. Если проиграет Вэйли Чжан, ничего особенного не случится. Китаянка спокойно вернётся в привычный дивизион и продолжит доминацию. А вот поражение Пули может поднять вопрос о всей её дальнейшей карьере.