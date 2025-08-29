История пишется в Нью-Йорке. Теперь официально — Махачев идёт за вторым поясом UFC

В последние недели всем уже было предельно понятно, когда Ислам Махачев, оставивший титул чемпиона UFC в лёгком весе вакантным, проведёт поединок за второй пояс. Об этом говорили и сам Ислам, и Хабиб Нурмагомедов, и менеджер Али Абдель-Азиз. Не хватало только официального объявления, чтобы закрепить формальность.

Теперь это сделано — в ночь на 16 ноября на культовой «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке Ислам Махачев возглавит турнир UFC 322 и сразится с действующим чемпионом в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой . В этом городе в принципе проходило не так много турниров, а теперь впервые во главе ивента на MSG будет российский боец. У Хабиба Нурмагомедова был главный бой в Нью-Йорке, но на арене в Бруклине. Кроме того, Махачев — первый россиянин в UFC, который будет биться за второй пояс. Со всех сторон историческое событие.

«Думаю, это будет здесь, в Нью-Йорке. Али, брат, успокойся. Он нервничает, потому что я сдал вам информацию. Но это его дела с UFC, а у меня дел с UFC нет. Это его проблемы. Ислам будет драться в «Мэдисон Сквер Гарден», они сказали «да». Ислам много раз дрался в Лас-Вегасе, а все величайшие спортсмены всех времён дрались здесь. И он будет», — так говорил Хабиб на недавней встрече с болельщиками.

К тому же тот факт, что Ислама ставят во главе столь крупного турнира (о чём он уже просил), говорит о статусе Махачева в глазах UFC. Со спортивной точки зрения это тоже бой со множеством интриг. Как Делла Маддалена справится с борьбой Ислама? Будет ли борьба Махачева работать в 77 кг так же, как в 70 кг? Станут ли для россиянина проблемой вес и габариты соперника? Станет ли ударная мощь Ислама больше? Как он себя будет чувствовать, когда уже не надо гонять в лёгкий вес?

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Махачев неоднократно говорил, что ему тяжелее даются сгонки в лёгкий вес. И не секрет, что он давно метил в полусредний дивизион, однако пришлось повременить из-за чемпионства Белала Мухаммада. Теперь он набрал примерно 84-85 кг и будет сбрасывать примерно 7-8 кг. С точки зрения навыков россиянин предпочтительнее. Он уступает Делла Маддалене в боксе, но в остальных аспектах, скорее, даже превосходит. Особенно во всём том, что касается борьбы и грэпплинга. Поэтому Ислам открылся фаворитом в этом противостоянии.

Тренер Делла Маддалены Бен Викерс ставит на ударную мощь подопечного: «Мне действительно не кажется, что у Ислама такой же подбородок, как у Белала Мухаммада. Всем известно, что, если Джек попадёт в подбородок, то соперник может упасть. Это может произойти как на первой минуте, так и на 24-й. У Джека исключительная кардиоподготовка и исключительная сила».

Хабиб Нурмагомедов предостерегает, что расслабляться не нужно и его друга ждёт самый сложный поединок в карьере: «Ислам против Маддалены — очень высококлассный бой. В таких боях маленькая ошибка будет стоить всего. Ислам — явный фаворит? Не-не, братан, мы так не считаем. Я так не считаю. Я считаю, что Маддалена — самый сложный соперник в карьере Ислама. Это моё мнение».

Бой за второй пояс с Делла Маддаленой — грандиозный вызов для Махачева и со спортивной точки зрения, и с точки зрения наследия. Да, может, у австралийца нет громкого имени, но от этого он не становится слабее как боец. Для Махачева на кону и второй пояс, и пресловутое наследие, ведь Ислам оставил свой дивизион, чтобы подняться в 77 кг, и выдающаяся победная серия — если россиянин добьётся успеха, то сравняется с Андерсоном Силвой по количеству побед подряд (16). Это рекорд промоушена.

Впереди чуть менее трёх месяцев перед тем, как Махачев выйдет в октагон с Делла Маддаленой, чтобы попытаться вновь переписать историю и стать первым россиянином, который покорил два дивизиона в UFC.