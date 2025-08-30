В UFC снова пополнение из команды Хабиба. Знакомимся с финишёром из России

UFC – лучшая лига смешанных единоборств на планете. И тем приятнее, что доминирующей силой в ней становятся россияне. Огромное количество топовых бойцов постоянно пополняет ростер. Совсем недавно путь в промоушен прошёл Абдул-Рахман Яхьяев. Конечно, он представляет Турцию, но является уроженцем Чечни. А накануне стало известно, что в лиге Даны Уайта будет ещё один новичок, родившийся в России. Конечно, пока в UFC официально не объявляли, что с Сайгидом Изагахмаевым заключено соглашение. Однако вряд ли Хабиб Нурмагомедов давал бы непроверенную информацию про одноклубника.

Изагахмаев тренируется в команде Орла, а выступает в топовых зарубежных лигах. Поэтому Нурмагомедов совершенно точно прекрасно знает, какие именно изменения происходят в жизни Сайгида. На своей странице в социальных сетях Хабиб заявил, что россиянин уже подписал контракт с UFC. Более того, Орёл заявил, что известна и дата дебюта одноклубника. Правда, точный день не назвал. Но сообщил, что первый поединок в лиге Изагахмаев проведёт в ноябре. А ведь именно на этот месяц запланирован ивент UFC 322, возглавлять который предстоит Исламу Махачеву. Возможно, именно тогда свой шанс получит и ещё один представитель команды Хабиба.

Изагахмаеву 30 лет, но он имеет солиднейший послужной список. Боец начал профессиональную карьеру в ММА в 2012 году. За это время он провёл 24 боя, одержав 22 победы (четыре — нокаутом, 12 — сабмишеном, шесть — решением судей) и потерпев лишь два поражения. Он выступает в полусредней весовой категории. Да, именно в том дивизионе, который будет штурмовать Ислам. Сайгид заходит в лучшую лигу на планете на серии из пяти побед. Важно, что лишь раз за этот отрезок дело всё-таки дошло до вердикта судей. Важно, что Изагахмаев является очень зрелищным бойцом. Далеко не все представители Кавказа сосредоточены на том, чтобы давать зрелище. Однако Сайгид является именно таким. Он лишь в шести из 22 удачных боёв добирался до решения, не особенно любит затягивать свои поединки. Причём демонстрирует универсальность и разносторонность. Россиянин умеет классно бороться, но в нужный момент готов зарубиться в стойке и даже отправить соперника в нокаут.

Сайгид Изагахмаев Фото: ONE Championship

Сайгид достаточно долго шёл к своей мечте. 10 лет он выступал в российских промоушенах. И наколотил профессиональный рекорд 19-2. За это время получилось попробовать свои силы и за рубежом. Но Изагахмаев неизменно возвращался на родину. И только после этого боец принял решение перебраться в ONE Championship. Парень классно ворвался в промоушен. Он выдал серию из трёх побед, в ноябре 2022 года нокаутировал в первом раунде опытного японца Синью Аоки. А потом перестал выступать по правилам MMA. В мае 2025 года на турнире лиги Karate Combat Изагахмаев одержал победу над Хотамом Бойназаровым болевым приёмом. Однако именно по смешанным единоборствам Сайгид простаивает практически три года.

В UFC сделали ставку ещё на одного парня из команды Хабиба. Причём заходит он именно в тот дивизион, в котором практически нет россиян. Даже Ислам, который планирует завоевать чемпионский пояс в полусреднем весе, вряд ли останется там надолго. Поэтому у Изагахмаева есть отличные шансы пошуметь в лучшем промоушене на планете. Конечно, вопросы вызывает то, в каком именно состоянии Сайгид подойдёт к своему дебюту. Трёхлетний простой – дело серьёзное. Но есть уверенность, что в команде Орла максимально ответственно занимаются вопросом подготовки своего представителя. Поэтому Изагахмаев сможет показать себя во всей красе.