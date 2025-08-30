Чемпион мира по боевому самбо устроил стрельбу. Причиной конфликта стала девушка

В последнее время, как могло показаться, конфликтов с участием бойцов стало меньше. Никто не горит желанием попадать в криминальные хроники. Особенно в России, где с наказаниями всё максимально строго. И всё-таки подобные ситуации случаются. Накануне фигурантом одной из историй стал бывший боец – Велимурад Алхасов. Он сколотил приличную любительскую карьеру, а затем пошумел в профессиональных смешанных единоборствах. Но больше двух лет не выходил в клетку. А теперь оказался в крайне неприятной ситуации, которая грозит уголовной ответственностью.

Велимурад Алхасов Фото: Из личного архива спортсмена

Алхасов стал известен ещё в тот момент, когда выступал по боевому самбо. Он становился чемпионом России, праздновал победу на мировом первенстве. Казалось, что в такой ситуации успешная карьера после перехода в MMA просто обеспечена. В итоге Велимурад сколотил очень приличный рекорд – 9-1, 1 NC. А главным достижением в смешанных единоборствах стала победа в Гран-при ACB. Чемпионский пояс совершенно точно главное воспоминание того времени. А затем россиянин очень неплохо выступал в Brave CF. Там он набил пять побед при всего лишь одном поражении. Однако с июня 2023 года боец не выступает, хотя о завершении профессиональной карьеры не заявлял.

Так что же случилось? Первые подробности появились в телеграм-канале «Тут Дагестан». По имеющимся данным, причиной конфликта стала ревность. Велимураду не понравилось, как прохожий начал засматриваться на его супругу . В итоге сначала между мужчинами завязалась словесная перепалка. Уладить проблему так не получилось. Алхасов выхватил травматический пистолет и начал стрелять по обидчику. Правда, ни одна из пуль цели не достигла. И, стоит отметить, это очень хороший исход для самого Велимурада. Если бы оппонент по конфликту получил повреждения, наказание могло быть суровым.