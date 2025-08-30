Пан или пропал. Эдвардса отправили на «съедение» самому опасному «Боевому ботанику»

В конце 2023 года Леона Эдвардса признали лучшим бойцом года по версии престижной World MMA Awards, он опередил Ислама Махачева и других звёзд. Тогда британец был действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, дважды разобрался с Камару Усманом и оформил вторую защиту пояса, спокойно убрав Колби Ковингтона. Тогда же Эдвардс входил в топ-4 рейтинга pound-for-pound и в целом на волне победной серии казался бойцом, который способен и дальше удерживать титул.

Сейчас 2025 год уже перевалил за экватор, и картина совершенно другая. Эдвардс не чемпион, его нет в рейтинге P4P, он идёт на серии из двух поражений (оба — в одну калитку), и его впервые в карьере финишировали. Теперь уже очень тяжело представить, что Леон когда-нибудь полноценно вернётся в титульную гонку. И в UFC планируют сделать из бывшего чемпиона некий «трамплин». В ноябре на UFC 322 Эдвардс встретится со страшным нокаутёром Карлосом Пратесом, пожалуй, самым опасным представителем команды «Боевые ботаники».

В августе Пратес вернулся на победную тропу, эффектно вырубив локтем с разворота Джеффа Нила, и вошёл в топ-10 рейтинга дивизиона. После боя Карлос обратился к Дане Уайту: «Хочу подраться в Рио, соглавное событие с Леоном Эдвардсом, показать большого Карлоса Пратеса. Я уважаю этого парня, но пришло моё время». В Рио решили обойтись без Карлоса, однако зато выдали ему билет на более престижный турнир с желаемым соперником.

Карлос Пратес Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Бой выглядит как классический пример продвижения яркого новичка за счёт бойца с именем, который в теории уже ничего промоушену не даст. Жестокий мир UFC, но Эдвардс не первый и не последний, кто оказывается в такой ситуации. Абсолютно логично, что лига пытается продвигать Пратеса. У Кошмара пять побед в шести боях под эгидой UFC, все (!) — прямыми нокаутами. Причём очень разнообразные: коленом в корпус, локтем с разворота, апперкотом, левым прямым, левым коротким хуком. И даже в бою, где Пратес проиграл Иану Гарри, «боевой ботаник» смотрелся неплохо и в какой-то момент мог вытащить победу. Пять побед принесли Карлосу пять бонусов. Для сравнения: у Эдвардса в UFC 18 боёв (плюс ещё один был признан несостоявшимся), в которых у британца всего четыре досрочки и два бонуса.

Отсюда логичный выбор — надо продвигать Пратеса, которого любят фанаты, и, что немаловажно, он очень активен. Все шесть боёв Карлоса уместились в полтора года. Попытаться забросить столь яркого бойца в титульную гонку — оправданный шаг. Там открываются потенциальные матч-апы с Исламом Махачевым, Джеком Делла Маддаленой, Майклом Моралесом, Шавкатом Рахмоновым, проверка в лице Шона Брэди, возможный реванш с Гарри.

Для Эдвардса же эта ситуация — пан или пропал. Третье поражение подряд, а если оно ещё и будет досрочным, окончательно закроет перед британцем дверь в титульную гонку. Эдвардс превратится в гейткипера на подступах к топ-5 и потихоньку будет спускаться всё ниже и тестировать молодых или просто ярких проспектов. А победа позволит напомнить, что Леон всё ещё в порядке и способен разбираться с высококлассными соперниками. Более того, при удачном раскладе можно быстро получить бой с кем-то из топ-3, а там впереди замаячит пояс.

Стилистически у Эдвардса есть ключи к победе. Иан Гарри показал, как можно переиграть в стойке базового тайца Пратеса. В первую очередь нужен практически идеальный контроль дистанции, и это вопрос, сможет ли Эдвардс скопировать геймплан ирландца. Карлос очень здорово сближается, у него большой арсенал финтов и креативных атак, он хорошо стоит на ногах. Тот случай, когда всё упирается в то, кто лучше реализует свои преимущества.

Леон Эдвардс Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Однако для Эдвардса очень многое на кону. Пратес даже в случае поражения сможет быстро снова набрать обороты, а вот Леону такой возможности могут просто не дать. Важнейший бой для дальнейших перспектив экс-чемпиона. И у него есть шанс не дать «скормить» себя опасному нокаутёру.