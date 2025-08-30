Лишение пояса из-за танцев? Усик получил отсрочку от защиты титулов, но подставил WBO

В середине июля Александр Усик бился за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Соперником был Даниэль Дюбуа, на которого британцы возлагали немало надежд, рассчитывая, что он станет первым, кто остановит Усика. На деле же даже конкуренции не вышло — Александр оформил нокаут уже в пятом раунде и вновь собрал у себя все пояса.

Но, как часто это бывает, боксёрские организации не дают абсолютным чемпионам полноценно насладиться статусом короля дивизиона и назначают обязательные защиты титула. В случае с Усиком это была WBO. Уже через пять дней после победы над Дюбуа организация обязала команду чемпиона начать переговоры с временным чемпионом Джозефом Паркером. Сторонам отвели 30 дней на переговоры, а в случае, если договорённости не будет, были бы назначены промоутерские торги.

Незадолго до истечения дедлайна переговоров Усик запросил у WBO отсрочку из-за травмы спины, которая не позволит ему вернуться в лагерь в ближайшее время. А тренер боксёра отметил, что Александру в целом требуется отдых: «За последние полтора года Усик добился исторического достижения, дважды став абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. Это потребовало колоссальных физических и моральных усилий и больших жертв. Чемпион заслужил возможность дать своему телу восстановиться после изнурительного тренировочного режима и травм, которые часто остаются незамеченными для внешнего мира. И в конечном счёте просто отдохнуть и провести время с семьёй. Самое главное: он заслужил право выбирать своё будущее и иметь необходимое время для принятия решения. Так что, ребята, не торопите события».

Важно — отсрочка не значит, что у Усика появится потом возможность выбрать другого соперника. Скорее всего, такое решение приняли, чтобы оценить имеющиеся варианты, а если на горизонте не появится денежных боёв, то подраться с Паркером. А вести переговоры в статусе абсолютного чемпиона, конечно, удобнее. При этом любой другой поединок для Усика автоматически означает, что пояс WBO перейдёт во владение Джозефа.

Прошло несколько дней после того, как Александру дали отсрочку, как чемпион угодил в нелепейшую ситуацию. В Сети появилось видео, как Усик танцует на закрытой вечеринке, которую организовал он же. На другом видео боксёр играет в футбол. Всё это привело к возмущениям. В WBO уже заявили, что чемпионский комитет организации теперь находится в затруднительном положении. Кроме того, у Усика запросили обновлённый подробный медицинский отчёт и прогнозы по возможному возвращению на ринг.

В случае если отчёт не будет предоставлен или просто не устроит WBO, Усик тут же будет лишён титула в пользу Паркера. В команде Джозефа уже выразили недоумение по этой ситуации. Промоутер Дэвид Хиггинс просто хочет боя для своего подопечного: «Я не видел медицинских документов, но мне кажется, что серьёзная травма не позволила бы делать такие вещи. Однако в боксе меня уже ничего не удивляет. Джозеф хочет боксировать, и он просто ждёт боя. Он готов выйти против кого угодно, в любом месте и в любое время. Конечно, он хотел бы провести бой в этом году — чем скорее, тем лучше».

Джозеф Паркер Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Менеджер Спенсер Браун уже прикидывал, что Паркер при любом раскладе подерётся в декабре, защищая временный титул, и думал о вариантах в лице Дюбуа, Дерека Чисоры и Фабио Уордли. Теперь из-за этой странной и глуповатой истории Джозеф может стать полноценным чемпионом. Скорее всего, это и так бы случилось, потому что слабо верилось в бой Паркер — Усик, однако теперь события в супертяжёлом весе могут пойти быстрее. Лишиться пояса из-за танцев — так тоже можно войти в историю.