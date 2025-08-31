«Кто сегодня не хочет драться с Белазом?» Огненное интервью с бойцом-открытием

12 сентября состоится один из самых громких реваншей в российских смешанных единоборствах. Свой второй поединок проведут Владислав Ковалёв и Александр Шлеменко. Первый бой забрал Белаз, который оказался сильнее раздельным решением судей. Но Шторм потребовал незамедлительный реванш. И лига RCC пошла навстречу бойцам.

Мы поговорили с Ковалёвым и выяснили, как сам боец относится к предстоящему поединку. Владислав рассказал о своём стиле поведения, а также о желании пробиться в UFC. А ещё Белаз громко высказался о самых интересных событиях из мира MMA.

– Как вы отреагировали на то, что в RCC приняли решение настолько быстро организовать для вас реванш с Александром Шлеменко?

– Нормально отреагировал. Я перед первым поединком сразу сказал, что в случае моей победы обязательно дам реванш. Вообще вопросов нет. И как только этот реванш предложили, у меня не было и минуты на раздумье. Я сразу согласился. Потому что я хочу биться часто, хочу биться с сильными. Насколько мне известно, у Александра были какие-то проблемы со здоровьем, Шлеменко говорил, что нужен незамедлительный реванш. И этот реванш состоится уже 12 сентября.

– Вторая победа может стать ключевой ступенькой перед переходом в UFC?

– Не знаю. Не могу сказать, станет она или не станет таковой. Но буду делать всё возможное, чтобы быть в UFC. У меня есть имена людей, которых нужно побить. Они прибавляются, все сегодня хотят биться с Белазом. А я просто буду выбирать, с кем ещё мне нужно провести поединки. Мы с лигой RCC будем вместе обсуждать эти моменты. Посмотрим, какие бои будут ждать меня дальше.

Владислав Ковалёв Фото: RCC MMA

– Александр не раз говорил фразу: «Быть, а не казаться». Тебе приятно, что твои фразы становятся такими популярными?

– Да, конечно. Тем более – Александр Шлеменко. Я тоже говорил: «Шторм – сила». Это круто, это реально круто. Это мой бренд. Мои фразы, моё прозвище. Это мой бренд, который развивается с каждым днём.

– Мне показалось, что после окончания первого боя в этом противостоянии не осталось ничего личного, только спортивное. Это так?

– У меня и до боя не было ничего личного. Я реально выходил драться на уважении. И это остаётся сейчас. Ничего не поменяется даже после реванша. Я уважаю человека за его позицию, за его проделанную историю в спорте. За то, сколько людей он привёл в спорт. Это никуда не уйдёт и не может уйти. Но уважение – вне ринга. В ринге нужно выходить, побеждать и уходить оттуда. Мне неважно, кто передо мной. Я выхожу только для того, чтобы побеждать.

– Твои юмористические видео для UFC – это импровизация? Или заранее готовите какие-то фишки?

– Это импровизация, всё по факту уже. Мой друг прилетел на UFC, увиделся с Даной. Я не планировал лететь, были определённые обстоятельства. Но уже на следующий день утром я стартанул в Баку. Я каждый день работаю для развития своего бренда. Я должен становиться лучше, должен становиться более узнаваемым во всём мире. В Баку меня узнавали, как в России и Беларуси. Там следят за мной, смотрят мои бои. А я максимально беру от этого и развиваю свою медийку. И у меня нет никаких сомнений: правильно я сделал или неправильно. Я сделал всё так, как должно быть. Я работаю, работаю. И многие в близком окружении мне говорят: «Тормозни». Но если я остановлюсь, меня догонят быстро. Я хочу развиваться, не вижу предела совершенству. И это касается не только боёв.

– А если пригласят в DWCS – ворвётесь? Или есть уверенность, что можно сразу получить полноценный контракт?

– На сегодняшний день у меня есть большие планы с RCC. Эту лигу я очень уважаю. Они мне дали такой шанс, возможность. В моей жизни всё поменялось после боя с Александром Шлеменко. Поэтому теперь мы с лигой будем обсуждать всё совместно. Пока нужно ещё подраться в России. А потом мы всё обсудим. И я буду в любой момент готов залететь в UFC напрямую.

– Конфликт с Магомедрасулом Гасановым. Что произошло?

– Я был в клетке как секундант Димы Арышева. Как только Гасанову подняли руку, он подошёл ко мне и сказал: «С тобой будет то же самое». От него шёл «газ» в мою сторону. Магомедрасул был весь такой жёсткий, крутой, блатной. Я ему говорю: «Что ты со мной сделаешь? Кого ты решил напугать?» И это переросло в разговор. Парень хочет прокачаться медийно. А кто сегодня не хочет драться с Белазом? Таких нет. Все хотят поединки. Даже доминирующий чемпион сегодня хочет драться с Белазом. Я его тоже понимаю. Я не отказываюсь никогда от боёв. Высылайте предложение. Пойду и подерусь с ним в любое время. Я не увидел в Гасанове ничего такого, чем он может меня удивить. Я могу его победить.

– Вы дистанцировались от конфликта. Почему?

– Он часто говорил про поп-MMA. Я вышел и сказал ему: «Ты ничего мне не сделаешь». Он не сдержался, показал свои эмоции, толкнул меня. Что он хотел мне этим доказать? Если ты позвал меня на разговор, давай разговаривать, что ты руки свои поднимаешь? Я тоже мог толкнуть, мог ударить. Но мне это зачем? Я не напрашиваюсь на бой с Гасановым. Я только недавно узнал, кто он вообще такой.

– Вы максимально активны. Сколько боёв в год готовы проводить?

– Четыре-пять – 100%. Я молодой спортсмен. Сейчас я даже не на пике. Только почувствовал, что набираю. Мне ещё расти и расти. По спортивным навыкам я до многих ещё не дорос. Я буду честен, не собираюсь это скрывать. Простой боец среднего уровня, который растёт с каждым днём. Но за пару лет я хочу спрогрессировать так, чтобы некоторые люди даже боялись бросать мне вызов. И реально работаю над этим. В спорте нельзя стоять на месте. Нужно пахать, пока ты на этих рельсах.

– Есть ли кто-то, кроме Гасанова, с кем бы вы хотели подраться по личным причинам?

– Очень сильно хочу побить Исмаилова. Пусть выходит на бой. Он много говорит, однако просто не дойдёт до октагона. Добрячок, добрячок. Но я хочу увидеть его в октагоне. Пока он этого не сделает, буду смотреть на него пристально, присматриваться к нему. А когда выйдет, пожму ему руку. Тем более он заявляет, что у него не будет со мной проблем. А вообще, кто хочет подраться – погнали. Сейчас столько желающих… Ребята, я дам вам возможность. Ваше время придёт, просто нужно немного подождать. Сегодня я имею возможность выбирать, с кем мне драться. Однако хочу закрыть вопросы с теми людьми, у которых они есть. Например, с Василевским.

– Очень много хейта в вашу сторону из-за того, что бьётесь с возрастными бойцами. А как вы к этому относитесь?

– А что им писать? Они говорили, что я случайно побил Калмыкова. Что у меня не та техника, не тот стиль. Они меня не любят, не хотят, чтобы я развивался. Всеми способами пытаются влезть и показать свой негатив. Если буду драться с 20-летним, они скажут: «Он малой». Люди всегда будут что-то говорить, повод найдётся. Я никогда не буду желать зла и радоваться чужой неудаче. Например, недавно виделся с Анатолием Сульяновым. И, несмотря на все высказывания, на всё, что только было, я пожелал ему всего самого хорошего.