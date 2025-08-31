Фергюсон наконец-то победил — помог рефери. Но Тони нужно бросать спорт

В Манчестере состоялся турнир по боксу Misfits Boxing 22. Особый интерес вызывали поединки бывших звёзд UFC. Так, например, экс-временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон провёл бой против блогера Натаниэля Бустаманте, больше известного как Солт Папи.

41-летний Тони Фергюсон не собирается уходить на спортивную пенсию, хотя многие считают, что Эль Кукую уже давно пора на покой. Последняя победа Тони случилась шесть лет назад: в 2019 году он на UFC 238 одолел Дональда Серроне. С тех пор началось падение Фергюсона: в бою с Джастином Гэтжи произошло настоящее избиение, после которого Тони выглядел всё хуже и хуже. Восемь поражений подряд — именно так Эль Кукуй завершал карьеру в UFC, обновив антирекорд Би Джей Пенна.

Впрочем, полоса неудач не сподвигла американца оставить бои. Он подписался в промоушен Global Fight League, но так и не сумел там дебютировать, потому что «лига пенсионеров» не смогла провести ни одного турнира. Тони продолжал оставаться в медиапространстве, периодически нелестно вспоминая Хабиба и Конора, чем вызывал только смех, а иногда и опасения: глядя на нынешнего Би Джей Пенна, не хочется, чтобы Эль Кукуй повторял его путь. Вот только Фергюсон лишь сменил перчатки ММА на боксёрские, выйдя на бой против блогера Солта Папи. На открытой тренировке перед турниром Тони исполнял странные вещи: оттачивал навыки реслинга, будто не понимая, что его ждёт поединок по правилам бокса.

В соперниках у Эль Кукуя оказался блогер Солт Папи, который, в отличие от Фергюсона, уже провёл шесть боксёрских поединков, в четырёх одержал победы, все — нокаутами. Бой с Тони был пятираундовым, а на кону стоял титул временного чемпиона Misfits в среднем весе. С первых минут боя Тони в своём стиле пошёл вперёд, работал первым номером. Увы, некогда очень взрывной и скоростной боец был лишь бледной тенью себя: даже на фоне полноватого блогера Тони выглядел медленно, пропускал джебы и хуки, но при этом продолжал напирать. Однако прессинг Фергюсона был фактически безударным.

Напропускав в начале второго раунда, Тони стал действовать эффективнее. Передняя рука начала достигать цели, ей Фергюсон выбрасывал не только джеб, но и хуки. Однако и блогер попадал, причём его плотные апперкоты и боковые были ощутимыми. Солт оказался лучше в стартовых раундах, его не смущал прессинг от экс-чемпиона UFC: Папи был быстрее соперника и перебивал Тони.

Поэтому развязка, которая случилась в третьем раунде, была максимально неожиданной. Тони продолжал напирать и пропускать, блогер попадал в разменах, хотя и Фергюсон доносил свои удары до цели. В одном из таких разменов Тони плотно попал слева, Солт откинулся на канаты и ушёл в глухую защиту, чем воспользовался Эль Кукуй. Он обрушил на соперника шквал боковых ударов: часть из них достигала головы оппонента, часть приходилась по блоку. Но рефери неожиданно принял решение остановить поединок, даже не отсчитав нокдаун. Солт был в недоумении: он крепко стоял на ногах, не шатался и вообще не выглядел как парень, который близок к нокауту.

Тони Фергюсон — Солт Папи Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

Удивительная победа Тони, который не смог сдержать слёз. Безусловно, ему важно было выиграть впервые за шесть лет. Однако победа может сыграть злую шутку: Фергюсон снова поверит в себя, тем более что он получил какой-никакой пояс. Но давайте откровенно: Эль Кукуй этот бой проигрывал, очень много пропускал от заурядного блогера и выглядел не лучшим образом. И если бы рефери не решил остановить поединок, неизвестно, чем бы всё закончилось. А в следующем бою Фергюсону наверняка достанется более серьёзный оппонент, который «накидает» ему ещё больше. Здоровье не безгранично, и за последние шесть лет Тони потратил его столько, сколько некоторые не тратят за всю карьеру. Фергюсону нужно было уйти красиво: победная нота и чемпионский пояс, хоть и снова временный – отличный повод отправиться на пенсию. Увы, это не для Тони. С вероятностью 99,9% в ринге мы его ещё увидим.