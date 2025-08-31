Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев, бокс 14 сентября 2025, где смотреть, кто победит, какие титулы на кону

Реальная узбекская угроза или новая жертва? Разбираем шансы Ахмадалиева против Иноуэ
Александр Фролов
Наоя Иноуэ — Муроджон Ахмадалиев
Аудио-версия:
Муроджон очень непрост.

Наоя Иноуэ — один из самых крутых боксёров мира прямо сейчас. Спортсмен по прозвищу Кайбуцу, что в переводе означает незатейливое «Монстр», к своим 32 годам фактически «прошёл» бокс: Наоя был чемпионом мира в первом и втором наилегчайшем весе, абсолютным чемпионом мира в первом легчайшем весе, а прямо сейчас удерживает все пояса второго легчайшего дивизиона. Больше того, японец умудряется быть машиной для нокаутов, несмотря на небольшой вес, в котором выступает. Иноуэ легко стал бы мировой суперзвездой уровня Канело Альвареса или Тайсона Фьюри, но есть две проблемы — свою карьеру он почти целиком посвятил родной Японии и выступает в относительно непопулярных весах.

Последний бой Иноуэ был брутальным:
Иноуэ заставил понервничать! Монстр пережил нокдаун, но переехал Карденаса
Иноуэ заставил понервничать! Монстр пережил нокдаун, но переехал Карденаса

Ещё один «минус» Наои — его никто не может победить. Да, в последних боях японец стал падать в нокдауны, однако в итоге он всё равно уверенно забивал всех соперников. Теперь ему подвозят нового оппонента: уроженец Узбекистана Муроджон Ахмадалиев выступит на территории чемпиона, чтобы попытаться отобрать у Монстра все его пояса. Боксёры могли встретиться ещё два года назад, но Ахмадалиев неожиданно проиграл Марлону Тапалесу спорным судейским решением. И право встретиться с Иноуэ получил Тапалес, которого японец нокаутировал в 10-м раунде. Выходит, у Муроджона, который не справился с Тапалесом, вообще нет шансов против Наои?

Не совсем. Ахмадалиев — совсем другой боксёр, нежели Тапалес, и поставит перед абсолютным чемпионом иные задачи. Узбекский спортсмен провёл на профессиональном ринге вдвое меньше боёв (15), чем Иноуэ (30), зато обладает колоссальной любительской базой и может похвастать бронзой ОИ-2016. Муроджон неплох на ногах, не любит лезть в лишние размены и бросается за нокаутом, только когда чувствует своё тотальное преимущество. Нокаутировать его будет очень непросто, да и «леворукость» узбекского спортсмена может сыграть свою роль. В карьере Иноуэ, конечно, были соперники-левши, но легко с ними японцу не приходилось никогда.

Муроджон Ахмадалиев

Муроджон Ахмадалиев

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Вдобавок следует отметить высокий уровень дисциплины Ахмадалиева и его грамотный подход к боям. Например, в Японию боксёр прибыл почти за месяц до поединка с Иноуэ, чтобы успеть максимально акклиматизироваться. Нельзя забывать и про солидную выносливость Муроджона, который сохраняет силы до последнего раунда. Плюс нокаутировать Ахмадалиева «на бумаге» кажется труднейшей задачей, хотя для Иноуэ в плане нокаутов, кажется, нет вообще ничего невозможного. Вот только японца как минимум тоже можно уронить, особенно, если задавить его активностью в стартовых раундах.

Конечно, у Монстра в разы больше козырей. Например, он тотально превосходит претендента по уровню опыта, в том числе чемпионского. Наоя легко расправлялся с оппонентами даже более звёздного уровня, нежели его нынешний гость из Узбекистана. Руки Иноуэ остаются абсолютно разрушительными для легчайшего веса, и любой его удар может стать для претендента роковым. Да и возможное судейское решение в домашних стенах почти наверняка будет на стороне абсолютного чемпиона. Однако у Ахмадалиева точно есть шансы, и он как минимум покажет конкурентный бой. И этот бой лучше не пропускать.

Турнир с главным боем Иноуэ — Ахмадалиев состоится 14 сентября 2025 года. В России его официально показывать не будут. «Чемпионат» расскажет все подробности главного поединка в своей онлайн-трансляции.
Комментарии
