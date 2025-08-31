«Сломаю его ближе к концу боя». В реванше Нурмагомедова и Хьюза есть интрига

Почти месяц остаётся до турнира PFL Champions Series: Road to Dubai. 3 октября в главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.

Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба переезжал всех своих соперников легко, и поэтому малоизвестный ирландец с одним серьёзным поединком в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Подогревали интерес лишь постоянные сравнения этого поединка с противостоянием Конора и Хабиба – Ирландия против России, даже Макгрегор подключил свой трэш-ток. Возможно, всё это сказалось на Усмане, который провёл самый тяжёлый бой в карьере. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый бой завершился победой Усмана большинством судейских голосов.

Казалось, что реванша не миновать, однако россиянин отказался, заявив, что Хьюзу нужно закрыть поражение. Пол вернулся в клетку в мае и нокаутировал Бруно Миранду, в очередной раз заявив о себе. Теперь особого выбора у Нурмагомедова не было.

«Когда ты выигрываешь у парня единогласным решением судей, смысла проводить с ним реванш я не вижу. Но так как после боя прошло месяцев восемь, а драться я хочу, руки чешутся, поэтому я сказал лиге, что мне неважно, кого вы поставите, – дайте мне бой. Они сказали – Пол Хьюз. Я ответил – хорошо, подерёмся с ним ещё раз», — сказал Усман на пресс-конференции перед турниром памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане.

Усман Нурмагомедов Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Интересно, что многие продолжают сравнивать противостояние Усмана и Пола с историей Конора и Хабиба. Но это совершенно разные ситуации. У Орла и Макгрегора всё было завязано на личной войне: оскорбления, потасовки, прыжок Нурмагомедова из октагона. Для Хабиба это было «личное» на самом высоком уровне напряжения, этот бой прогревали не один год, и он по сей день остаётся самым кассовым поединком в ММА. Неудивительно, что даже через столько лет это противостояние вспоминают при любом удобном случае.

Однако у Хьюза и Усмана другая ситуация. Здесь не было никакой вражды до первого поединка, после боя Пол тепло пообщался с Хабибом и даже получил приглашение приехать в Дагестан, что послужило поводом для критики со стороны Макгрегора. Да, сейчас Хьюз активничает в социальных сетях и даже вступил в перепалку с Али Абдель-Азизом, но при этом никакой грязи себе не позволяет.

«Как пройдёт наша встреча перед боем? Думаю, время покажет. Я всегда подхожу к этому с уважением. Именно так я веду бизнес. Но если кто-то нападает на меня, вам лучше поверить, что я отомщу ему. Вы недавно убедились в этом на примере его менеджмента», — приводит слова Хьюза издание MMAJunkie.

Реванш Усмана и Пола интересен именно со спортивной стороны. Хьюз в первом поединке показал, что он серьёзный боец с хорошими навыками и крепким характером. Ирландец выполнял план на бой и во многом сумел справится с сильными сторонами россиянина . Особенно это удивительно на фоне того, что Усман до этого переехал Александра Шаблия в одностороннем поединке, хотя Шаблий выглядел соперником гораздо более серьёзным. Пол доказал свою состоятельность и после поединка с Усманом: без лишних разговоров пошёл и вырубил Миранду, заслужив реванш.

Можно много говорить, что Усман недооценил Хьюза, Абдель-Азиз заявляет, что Нурмагомедов и вовсе дрался с травмой. Однако отговорки стоит отложить в сторону. В реванше Пола и Усмана есть спортивный смысл и, что немаловажно, интрига, в отличие от второго боя Конора и Хабиба, который так и не состоялся. Усман хочет доказать, что первый поединок был случайностью. Через год Нурмагомедов планирует оказаться в UFC, поэтому ошибки в реванше могут дорого стоить. А Пол не менее мотивирован дать Нурмагомедову ещё более сложный поединок. В первом бою он понял, что вполне может конкурировать с Усманом, теперь у него не будет мандража — и ирландец уверен в своих силах. Поэтому на бумаге нас ждёт крайне интересное противостояние со спортивной точки зрения.

«Я сломаю его ближе к концу поединка. Возможно, финиширую его ещё раньше. Вы видели мой последний бой, нокаут за 34 секунды, так что у меня есть шанс. Как только я одержу победу, то вызову его на трилогию. Счёт будет 1-1, и мне нужно будет навсегда покончить с этим парнем», – уверяет Хьюз.