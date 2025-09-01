Бой претендентов на титул Чимаева и очередной шанс Владимира Шишкина. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные бои и противостояния. Основное внимание будет приковано к турниру UFC в Париже: там определится следующий соперник Хамзата Чимаева, а также пройдёт много ярких боёв. Лига АСА тоже готовит очередной турнир лиги, а в профессиональном боксе ещё один шанс выйти на Канело получит Владимир Шишкин — российский боксёр проведёт претендентский поединок с кубинцем по фамилии Иглесиас.

В ночь с 4 на 5 сентября. Ослейс Иглесиас — Владимир Шишкин

В Монреале состоится вечер профессионального бокса. В карде турнира зрители увидят претендентский бой по линии IBF во втором среднем весе, где всеми поясами владеет Сауль Альварес. За право встретиться с Канело в ринге сойдутся россиянин Владимир Шишкин и кубинец Ослейс Иглесиас. Шишкин не выступал практически год. В последнем бою он боксировал за вакантный пояс чемпиона мира с другим кубинцем Уильямом Скаллом и потерпел первое поражение в карьере. Скалл, кстати, свой шанс против Канело получил, так что вполне вероятно, что победитель боя Шишкин — Иглесиас встретится с победителем звёздного боя Альварес — Кроуфорд.

5 сентября. Альберт Туменов — Винисиус Круз

В Краснодаре очередной турнир проведёт лига АСА. В главном событии АСА 191 выступит бывший чемпион в полусреднем весе Альберт Туменов. Этот год начался для Туменова не лучшим образом, в феврале он проиграл в финале Гран-при Абубакару Вагаеву и потерял чемпионский пояс. Теперь Альберту предстоит вызов в лице опытного и крепкого бразильца Винисиуса Круза.

6 сентября. Нассурдин Имавов – Кайо Борральо

Начало сентября ознаменуется крупным турниром UFC во Франции. В главном событии не будет Сириля Гана, который обычно возглавляет ивенты у себя на родине, зато будет интересный поединок в среднем весе, который смело можно назвать претендентским. Нассурдин Имавов, идущий на второй строчке в рейтинге, встретится с седьмым номером Кайо Борральо. Имавов перезагрузил свою карьеру после не самого удачного 2023 года, ушёл от именитого тренера Фернанда Лопеса и одержал четыре победы подряд над очень крепкими бойцами. У Борральо же вторая по длительности победная серия в дивизионе среди действующих бойцов – семь побед, больше только у Хамзата Чимаева. Кайо страховал титульный поединок Борза и Дрикуса дю Плесси, а значит, он один из главных претендентов на пояс. Бой Борральо и Имавова, вероятнее всего, определит следующего соперника для Чимаева – ставки очень высоки.

Кайо Борральо Фото: Из личного архива Кайо Борральо

6 сентября. Бенуа Сен-Дени – Маурисио Руффи

В соглавном событии турнира UFC в Париже сойдутся 13-й и 15-й номера рейтинга лёгкого веса – Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи. Сен-Дени шёл на шикарной серии из пяти финишей, но нарвался на Дастина Порье и проверку не прошёл, улетев в нокаут. После этого была неудача и в поединке с Ренато Мойкано, и Бенуа потерял свои позиции. Теперь француз заново прокладывает путь на вершину и разделит клетку с ещё одним представителем команды «Боевых ботаников» Маурисио Руффи, одноклубником Кайо Борральо. У Руффи впечатляющий рекорд 12-1, причём 11 побед он одержал нокаутами. В UFC бразилец идёт на серии из трёх побед, и успех в поединке с Сен-Дени ещё поднимет его в рейтинге. При любых раскладах бой двух ярких соперников вызывает особый интерес – в октагоне точно будут лететь искры.

6 сентября. Патрисио Фрейре – Лосене Кейта

В главном карде турнира UFC во Франции состоится ещё один интересный поединок. Опытнейший Патрисио Фрейре, известный по выступлениям в Bellator, где неоднократно был чемпионом и в полулёгком, и в лёгком дивизионах, пытается построить карьеру в UFC. Дебютировал Питбуль не очень успешно, проиграв решением судей Яиру Родригесу, но затем победил Дэна Иге и расположился на 11-й строчке в рейтинге. Интересно, что в соперниках у опытного бойца будет дебютант промоушена Лосене Кейта, на которого делаются большие ставки. У бельгийца по прозвищу Чёрная пантера рекорд 15-1, при этом единственное поражение он потерпел, получив травму ноги по ходу поединка. В активе Кейта 11 нокаутов, он закатывает яркие поединки, и победа над бойцом с таким большим именем, как у Фрейре, поможет ему быстро влететь в рейтинг и громко заявить о себе.

6 сентября. Никита Зонь – Олег Мисюра

В Екатеринбурге пройдёт турнир по профессиональному боксу «Путь в RCC Boxing». Возглавит его поединок двух ярких российских боксёров – в ринге встретятся Никита Зонь и Олег Мисюра. В прошлом году Зонь одержал важную победу в бою-реванше против Одилжона Аслонова и стал чемпионом WBA Asia, а уже через неделю оспаривал титул чемпиона мира IBA. Никита идёт на серии из четырёх досрочных побед и постарается продлить её. Но в соперниках у него непростой панчер Олег Мисюра, который умеет вырубать своих соперников: из 10 побед девять он одержал досрочно. Добавим сюда восемь нокаутов в 10 поединках у Никиты и получим очень интригующий бой.