Дагестанский снайпер метит в титульник. Последняя преграда – крутой бразильский «ботаник»

6 сентября состоится интригующий турнир – UFC Париж. Особый интерес вызывает главный поединок вечера. Свой очередной бой проведёт уроженец Дагестана Нассурдин Имавов, который представляет Францию. Он находится буквально в шаге от титульного шанса, но теперь необходимо подкрепить свои амбиции делом. Соперником Дагестанского снайпера станет опаснейший представитель команды «Боевых ботаников» Кайо Борральо . Он идёт на серии побед и тоже рассчитывает получить бой за пояс. Поэтому предстоящий поединок вполне может стать претендентским в среднем весе. А ведь там правит Хамзат Чимаев, который сбросил с трона Дрикуса дю Плесси. Теперь Борзу предстоит защищать титул против топовой оппозиции.

Имавов (16-4, 1 NC) проделал очень мощную работу по перезагрузке своей карьеры. В UFC у него получалось далеко не всё. Уже второй поединок в лучшей лиге на планете обернулся поражением от Фила Хоуса решением большинства судей. Однако самое сложное испытание ждало впереди. 2023 год стал проверкой на прочность. Сначала Нассурдин провалил поединок с Шоном Стриклендом, завершившийся поражением единогласным вердиктом. А затем был признан несостоявшимся бой с Крисом Кёртисом. Причём Дагестанский снайпер имел прекрасный шанс закрыть поражение, но столкновение головами поставило на нём крест. Над головой Имавова стали сгущаться тучи. И боец принял единственно верное решение – сменил зал и ушёл от скандального тренера Фернандо Лопеса.

Новым пристанищем Нассурдина стала команда Venum Training. И в этот момент карьера бойца мощнейшим образом перезагрузилась. Он одолел Романа Долидзе в очень непростом противостоянии, причём доминировал на протяжении всех трёх раундов. Куда-то ушли былые проблемы с функциональным состоянием, Имавов чувствовал себя просто великолепно. Поэтому совершенно закономерно забрал бой единогласным решением судей. Затем на пути Дагестанского снайпера пал Джаред Каннонье, причём украшением поединка стал нокаут. Опасного Брендана Аллена получилось перетерпеть и забрать победу единогласным решением судей. А самым сложным испытанием должно было стать столкновение с бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей . Но и его Нассурдин вырубил – отправил в нокаут уже на самом старте второго раунда. После такого окончательно заговорили о том, что следующий бой Имавова должен носить статус претендентского.

Нассурдин Имавов и Исраэль Адесанья Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Однако теперь Дагестанский снайпер постепенно подбирается к вершине. И уровень оппозиции растёт на глазах. Новым соперником станет опаснейший 32-летний бразилец Борральо (17-1). В UFC он по-прежнему остаётся непобеждённым. В лучшей лиге на планете лидер «Боевых ботаников» наколотил семь побед. И это если не принимать во внимание два боя, которые пришлись на Dana White's Contender Series. Именно через этот «трамплин» ему пришлось добиваться контракта. А затем Кайо начал уничтожать одного соперника за другим.

Примечательно, что Борральо довольно сложно назвать нокаутёром. Лишь 6 из 17 побед добыты таким способом. Кайо – максимально умный и прагматичный боец. И в этом его главная опасность. Бразилец не пытается рисковать, но с удовольствием пользуется ошибками соперников. Кроме того, он умеет доводить дело до решений таким образом, чтобы не оставлять судьям выбора. Большинство вердиктов в его поединках – без интриги. А вот список поверженных соперников очень неплохой – Гаджи Омаргаджиев, Армен Петросян, Махмуд Мурадов, Михал Олексейчук, Абусупьян Магомедов, Пол Крэйг и всё тот же Каннонье. Поэтому многие справедливо считают, что Кайо дорос до титульного шанса.

Естественно, за разборкой с огромным интересом будет наблюдать Хамзат. Чимаев только надел на своё плечо чемпионский пояс, однако уже начинает присматриваться к тем, кто в ближайшее время может получить претендентский статус. И любой из оппонентов выглядит классным вариантом для титульного боя. Особенно любопытно было бы посмотреть на поединок двух уроженцев России, которые сейчас выступают под другими флагами. Пожалуй, в UFC так далеко наших парней ещё не сводили.