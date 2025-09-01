Цесаревича ждёт тяжёлый польский поход… Блахович не покорился даже Анкалаеву

22 ноября 2025 года UFC впервые в своей истории проведёт турнир в Катаре. Постепенно матчмейкеры составляют кард исторического ивента, одним из основных событий станет поединок двух топовых полутяжеловесов: экс-чемпиона лиги Яна Блаховича и российско-узбекского бойца Богдана Гуськова.

Цесаревич дебютировал в UFC неудачно, проиграв Волкану Оздемиру. Но затем за полтора года Гуськов одержал четыре победы, причём все – досрочно. Он нокаутировал Зака Паугу и Райана Спэнна, забрав два бонуса за выступление вечера, задушил Билли Эллекану, а месяц назад вырубил Никиту Крылова и поднялся в топ-10. Богдан закатывает яркие бои, старается прокачиваться медийно и, что крайне важно, остаётся активным – поединок в Дохе станет для него пятым меньше чем за два года. Всё это не может проходить мимо руководства лиги, которое любит таких бойцов, и поэтому Богдан получил шанс закончить 2025 год в топ-5 дивизиона.

В соперниках у Гуськова окажется бывший чемпион промоушена Ян Блахович – пожалуй, самый опытный боец дивизиона, который передрался со всеми топовыми соперниками. Поляк завладел поясом в 2020 году, следом успел победить в первой защите пикового Исраэля Адесанью, но затем уступил Гловеру Тейшейре. С того момента началась чёрная полоса в карьере Блаховича: за четыре года он провёл всего четыре поединка, одолев только Александара Раковича, который получил травму. С Магомедом Анкалаевым Ян свёл бой вничью, хотя многие эксперты считают, что в том поединке россиянина ограбили, а Алексу Перейре и Карлосу Ульбергу он проиграл решением судей.

На первый взгляд кажется, что Блахович для Гуськова – идеальный вариант. Поляку 42 года, выступает он крайне редко и не совсем успешно в последние годы, его мучат травмы. При этом у Блаховича большое имя в смешанных единоборствах и пятая позиция в рейтинге: победа над ним принесёт Гуськову много бонусов, и Богдан по-настоящему включится в титульную гонку.

Однако Блахович далеко не так прост. В первую очередь за Яна говорит его колоссальный опыт. Поляк может подстраиваться под соперников, умеет сушить бои и доставлять неприятности абсолютно всем. Магомеду Анкалаеву он отбил все ноги и дал очень тяжёлый бой, особенно в стартовых раундах, с Алексом Перейрой Блахович включил борьбу, которая у него есть, и долго «залёживал» Поатана. К каждому сопернику Ян находит подход, пусть и не всегда получается побеждать.

Стоит отметить и крепкую челюсть Блаховича. Ян всего лишь один раз за всю карьеру проигрывал нокаутом – только Тьяго Силве удалось финишировать поляка в стойке. И это при том, что в UFC он дрался и с Алексом Перейрой, и с Домиником Рейесом и со многими другими парнями, которые умеют очень плотно бить. И если Поатану не удалось потушить Блаховича, то для Гуськова задача тоже выглядит крайне сложной.

Но на таком уровне, на который забрался Гуськов, лёгких соперников не бывает. За Богдана говорят возраст, нокаутирующая мощь, отличная форма – Цесаревич сейчас явно на ходу. Плюс Богдан должен быть более мотивированным: победа над Блаховичем откроет перед ним дорогу к титулу, а вот Яну получить очередной чемпионский бой с учётом возраста и результатов последних боёв будет крайне сложно.