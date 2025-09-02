«Махачев такой же «идиот», как и я». Откровенный разговор с Олегом Тактаровым

Совсем недавно первый чемпион UFC из России Олег Тактаров отметил свой 58-й день рождения. Мы связались с нашим знаменитым спортсменом и актёром, чтобы поговорить обо всём самом важном в ММА и не только. Обсудили минувший бой Хамзата Чимаева с Дрикусом дю Плесси, попросили рассказать о встрече Тактарова с Владимиром Путиным, затронули тему хейта в интернете и многое другое. Олег Николаевич ответил на вопросы «Чемпионата», не скрывая эмоций.

— Вы часто выкладываете фотографии с разными известными людьми. А был ли случай, когда вам с кем-то из знаменитостей хотелось сфотографироваться, но по какой-то причине не получилось, и вы об этом жалеете?

— Был. Откуда ты знаешь? (Улыбается.) У меня не получилась фотография с Мохаммедом Али. Мы тогда жили в отеле в Вашингтоне. Я был в фойе, а он спускался по лестнице. Он тогда плохо двигался, но направился Али прямо ко мне. Я говорю ему: «Секунду». И сразу побежал в магазин за фотоаппаратом. Это был, наверное, 2003-2004 год. Купил камеру, и в ней было 10 снимков. И вот первые два снимка ушли в молоко, когда стали проявлять. На первом фото мы просто стояли, а на втором Али мне рожки поставил, потому что Мохаммед был юмористом по жизни. Но у остальных снимки получились, кто тогда у меня в команде был. Восемь снимков прекрасно вышли, а у меня, значит, всё в никуда. Я потом придумал [для себя], что это было что-то мистическое — не надо фотографировать то, что тебе дорого.

Мохаммед Али Фото: Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Помню, сидим с одним парнем в Дoлине Огня недалеко от Лас-Вегаса. Он говорит: «Красота-то какая». И потянулся за телефоном, чтобы сфотографировать. Я ему сказал: «Давай не будем фотографировать. Пусть эта красота останется с нами». Кстати говоря, тот момент остался у меня в памяти вместе с Мохаммедом Али. И вот эта фотография, которая не получилась с Мохаммедом, она у меня в душе осталась самой ценной.

— А виделись ли вы с Владимиром Путиным?

— Да, мы присутствовали на поединка Фёдора Емельяненко с Джеффом Монсоном (бой состоялся 20 ноября 2011 года. — Прим. «Чемпионата»). Очень долго шоу длилось. Впереди меня на следующем ряду сидел Сергей Собянин, а Путин — на расстоянии в 2-2,5 метра. Не знаю, как Путин выдержал. С правой стороны у него была наша боксёрша, а с левой стороны — Муромский, который гнул тарелки. И они с двух сторон одновременно ему что-то говорили. Я тогда подумал, что это какой должен быть специальный тренинг, чтобы такое выдержать. Смотрю на него и думаю: «Я бы так не смог».

— Смогли с Владимиром Владимировичем пообщаться?

— Слушай, у него один взгляд 150 ответов содержит.

— В субботу состоялся турнир UFC в Шанхае. На нём дрался Сергей Павлович. Как вам его выступление?

— Я видел отрывки его боя. Он с каким-то темнокожим бойцом дрался, да? Сергей его бил, а тот парировал удары поворотом челюсти, как это делают профессиональные боксёры.

— После этого поединка Сергей вышел на полосу из двух побед. Кого видите следующим соперником Павловича?

— Я не знаю, не испытываю никакого восторга или негатива по отношению к Сергею. Он просто есть и есть.

— На UFC 321 будет драться Александр Волков с Жаилтоном Алмейдой. Каков ваш прогноз?

— Вариантов нет — Александр должен выигрывать по всем статьям. И он может это сделать. Партер у него несказанно вырос, что, кстати, мог бы позволить себе и Сергей Павлович.

Время у Сергея было, но не было желания довести партер до такого уровня, до которого его довёл Волков. А в ударной технике у Саши всё гораздо лучше, она умная. Возможно, Павлович тоже начал работать над ней. Раньше он просто пёр вперёд, надеясь, что колотушки попадут. А сейчас Сергей, похоже, понял, что иногда прилетает что-то и обратно. То есть здесь какой-то рост был. Я не смотрел, не мне судить.

А стойка Волкова очень и очень неудобна. Он высокий и применяет полукаратистскую технику, когда все привыкли работать против боксёрской. Эти его каратистские тычки — что-то страшное. Когда выводил Волкова на один из его боёв, мне было жалко того парня, его соперника. Швы просто разрывались, когда Саша бил ногами, да и руками тоже. В партере на Волкове некоторые приёмы просто не проходят из-за габаритов. Поэтому нужно придумывать особую технику, антиволковскую.

— То есть вы бы посоветовали Александру больше работать на дистанции в бою с Жаилтоном?

— Я бы посоветовал Алмейде просто лечь сразу после того, как они пожмут друг другу руки. Был раньше такой боец Кимо Леопольдо. Он на свои поединки выходил с крестом. Принесёт его, устанет и проиграет. Вот и Жаилтону нужно с таким небольшим крестиком выйти. Лечь на канвас, положить этот крест на груди, типа «я в домике». Шучу, конечно. Но в каждой шутке есть только доля шутки.

— А в потенциальном реванше Александра с Томом Аспиналлом, каким вы видите расклад сил?

— Я думаю, что если Саша тактически подготовится правильно, то шанс будет. И если Аспиналл будет чуть-чуть посамоувереннее, чем раньше, то шанс у Саши есть. В стойке Волков может победить, ну и в партере тоже всё будет не так просто.

Конечно, Саша не задушит условного Алмейду. Но главное, что он не потеряет силы в борьбе, не даст доминировать над собой. Прекрасно работал на моих глазах несколько месяцев именно над проходами в ноги и защитой от переводов. Борцовская классика у него проработана. Возраст только, возраст.

Я вот сегодня с футбола пришёл голодный, раздражённый, потому что второй день уже не могу бегать так быстро. В первый день еле-еле смогли выиграть. А сегодня вот уже нас разорвали как щенят. Не могу убегать ни в прорыв, ни возвращаться с такой скоростью, как люди, которые на 10 лет меня младше и раньше занимались лёгкой атлетикой. Вчера ещё как-то мог догонять, фолить, хватать за кожу или за руку. Надо будет над этим как-то работать. Сегодня чувствовал себя медведем Балу, когда бегал, а рядом с ним гепард. Тяжеловато, конечно.

— Но другие в вашем возрасте вообще так резво не бегают.

— Я должен сравнивать себя только с самим собой годичной давности. И если так сделать, то я сейчас лучше, легче, у меня колени болят меньше. Стал правильно тренироваться и восстанавливать коленный, тазобедренный суставы. Спина не беспокоит. То есть правильную избрал тактику. Где-то кто-то подсказал, где-то какие-то выводы сделал. Стал лучше себя чувствовать.

— Вы хотели бы увидеть реванш Александра с Павловичем?

— Нет. Если он был бы вынужден принимать какой-то проходной бой и это был бы реванш, то хотел бы, чтобы его соперником стал Деррик Льюис, которому он на последних секундах проиграл. Просто, чтобы Саша закрыл всем рты. А так мне хотелось бы, чтобы он подрался либо с Аспиналлом, либо с Джоном Джонсом, который, скорее всего, не будет против него выходить, так как знает, что это опасно для здоровья.

— А вы считаете Джона Джонса более великим бойцом ММА, если сравнивать его с Фёдором Емельяненко?

— Величие — это всё относительная вещь. Её можно скомкать и выбросить в мусорку. Если вопрос переиначить и сказать: «Как Джонс вёл свою карьеру в сравнении с Фёдором?» У Емельяненко был достаточно вредный человек (речь про Вадима Финкельштейна. — Прим. «Чемпионата»), который, конечно, помог ему на начальном этапе. Но больше в части пиара, а по деньгам он ему мешал, как и в истории с переговорами насчёт перехода в UFC, когда Фёдор был на пике формы. В результате Емельяненко оказался в Strikeforce, где проиграл тем людям, которым не должен был уступать.

А Джонс не проигрывал никому. Ну или, по крайней мере, проводил близкие поединке в конце карьеры в полутяжах. Вообще, это очень круто уйти из спорта на таком уровне.

— Недавно Фёдору бросал вызов Андрей Орловский. А вы бы согласились подраться с Андреем, если бы поступило предложение?

— Должны быть подготовка на протяжении шести месяцев и разминочный бой, а также определённые правила должны быть, которые мне подходят, то есть не три раунда по пять минут. Я бы всё-таки выбрал модель, когда поединок идёт без перерывов 30 минут, чтобы мог выстроить тактический рисунок боя и имел шанс победить. По скорости и остальным аспектам я явно буду уступать, кроме партера. Не знаю, какая сумма должна быть, чтобы меня убедить. Мне неплохо платят на киносъёмках.

— Какая цифра должна быть в контракте, чтобы вы задумались о согласии на поединок?

— Для начала должно быть $ 300 тыс. Это чтобы я начал думать. Потом надо смотреть. И это с Орловским. По крайней мере, я знаю его слабые места. Психология Андрея понятна. Есть люди, с которыми не стал бы соглашаться даже за деньги драться.

— А что это за люди?

— Тот же Аспиналл. Он моложе и гораздо опытнее. У него слабых мест нет. Не вижу для себя шансов победить. Есть люди, которые могут выступать ради решения. Помню Дэн Северн так делал — ёрзал постоянно. Видно, что финишировать не может. Вот он 30 минут и изображает какую-то активность.

Например, Чимаеву будет сниться его последний бой. Он стареньким станет и начнёт думать: «Чего я не смог финишировать дю Плесси?» Поскольку он не хотел проигрывать, не хотел давать шанс дю Плесси, поэтому в такой манере провёл бой. Но это не для меня. Я всегда думал о том, чтобы досрочно победить.

У меня был только один бой, когда я всем сообщил, что этот поединок сведу вничью. Это бой против Кена Шемрока. Я настолько хотел встретиться с Северном в финале турнира Ultimate Ultimate. Для нас тогда это было самым крутым шоу в мире, чемпионы против чемпионов. Я так представлял, что проведу этот поединок и завершу свою карьеру в UFC, а потом займусь съёмками в кино.

Олег Тактаров Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Представлял, как ломаю Дэну ногу в финале. Но получилась тягомотина какая-то, силёнок мне чуть-чуть не хватило сломать ему ногу, хотя там болевой надо было делать. Вот так всю жизнь и думаешь — нечего было быть жадным до показушной победы. Он после боя мне сказал, что был готов сдаться, если бы я потянул ещё раз тот болевой. Дэн уже руку поднял, а я пошёл на перехват, чтобы ногу не сломать.

На тот поединок выходил спустя 12 минут после боя с Марко Руасом. Потом меня ещё два доктора мучили в раздевалке… Вот говорю об этом и начинаю сравнивать себя с современными бойцами. А, с другой стороны, мои проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, как мучили наших солдат в фашистском плену, в концлагерях. Всё относительно. Думаешь, что ты молодец такой, волевой, а там были люди не такой физической формы и закалки, которые ещё умудрялись убегать, сопротивляться, не соглашались работать на врага. Вот где характер.

— Был слух, что в декабре состоится бой между Емельяненко и Тайсоном…

— Это наши только болтали. Я знаю здоровье, финансы Майка и то, на какой бой он согласится выйти. Фёдор — это недоговороспособный человек. У него не такой уровень популярности, как у Тайсона. Попробуй спросить людей, кто такой Фёдор и кто такой Майк.

— То есть вы не верите, что этот поединок состоится?

— Слушай, ну, может, какой-то идиот и даст денег. Может быть, будет какой-то суперконтракт… не знаю. Здоровье у Майка не самое прекрасное. Во время подготовки к Джейку Полу был же момент, когда ему врачи сказали не заниматься этой ерундой. То есть сам поединок может быть и срежиссирован. А вот тренировочный лагерь нужно пройти настоящий, но ему нельзя нагружаться.

— На днях Махачев подтвердил, что подерётся с Делла Маддаленой в ноябре. Вы считаете Джека опасным соперником для Ислама?

— Недооценивать нельзя никого. Но мы видели, что у Ислама были моменты, когда он не в очень хорошей форме подходил к бою. К примеру, в первом бою с Волкановски Ислам не очень хорошо себя чувствовал. Может, он сделал какие-то выводы. Махачев такой человек характерный, что если он дал слово, то сдержит его, в отличие от многих других. Такое качество мужчину, конечно, красит.

А современные бои по большей части смотрят недалёкие, которые потом в комментариях пишут оскорбления. Махачев такой же «идиот», каким был я — дал слово и выхожу драться. Больной, отравленный, ещё и снотворное подсыпа́ли. Кому слово дал?! Это ошибка. Нельзя слово не сдержать, воспитание такое было — слишком советское. И у Махачева такое воспитание, олдскульное.

— Но мне кажется, что это Ислама очень красит в глазах фанатов…

— Это для нас с вами красит такое поведение, да. Для таких людей, которые уважают человечество и из себя что-то представляют. Но бо́льшая часть не такая, её подпитывать даже не надо.

— Кого видите фаворитом в потенциальном поединке между Исламом Махачевым и Илиёй Топурией в полусреднем весе?

— Слушайте, мне просто нравится, когда человек настолько интересен, что к нему и из среднего дивизиона лезут, и из лёгкого. Топурия хочет подняться, а чеченский богатырь Чимаев — спуститься. У Ислама реально в этой категории соперников нет. И смех и грех. Но эти два боя, конечно, суперконкурентные. Не думаю, что Ислама заинтересуют деньги в этих противостояниях. Наследие — это так, пыль. Через пять лет уже забудут.

Мне, кстати, повезло. Я где-то 20 лет почти был на плаву, иногда даже сверкал, до 2017 или 2018 года, когда начался соколиный вой и начали придумывать новые истории про меня, биографию переписывать.

— Как вам Арман Царукян?

— Мне интересно, что он был в углу у Чимаева. Арман был в тандеме с Хамзатом, подсказывал ему. Говорил: «Не лезь! Всё хорошо идёт. Как контролировал, так и сиди. Не будь героем». И вспоминается сразу Хабиб, который заявил, что Чимаеву надо на руках с дю Плесси разбираться. Я считаю, что Хамзат всё сделал правильно. Он не лез в размены. Единственное, мне кажется, что он мог бы контролировать Дрикуса со спины, где можно было бы выйти на удушающий. Такие моменты были и во втором, третьем, да и в четвёртом раунде.

Понимаю, что, когда ты делаешь сверхусилие, пытаешься задушить и выйти на приём, силы быстро кончаются. Но ведь можно было попробовать, так как сам Хамзат ещё дышал, даже в пятом раунде. Проиграть сам отрезок, тем не менее постараться финишировать. Было бы гораздо эффективнее, красивее. Не делали бы сейчас эти ролики смешные.

Мне присылают такие, как какие-то китайцы лежат, а обе руки под гантелями. Высмеивают то, как дю Плесси готовился к бою, чтобы с «распятия» уйти. Да, люди с юмором.

Что насчёт трэш-тока Царукяна? Он не идёт у него изнутри. Это его не красит. Самое лучшее для Царукяна — это закрыть рот на год или два и попытаться побеждать досрочно в каждом поединке. Иногда идти в рубку и прям размениваться. В партере тоже что-то показывать.

— Против кого вы хотели бы увидеть в следующем поединке Армана?

— Против кого угодно, просто лишь бы выиграл. Если победит в двух боях подряд, то о нём станут говорить как о потенциальном сопернике кого-то из топов в лёгком весе. Знаешь, когда человек тебя подводит, то давать ему второй титульник подряд точно не хочется. Поэтому они ещё пару раз Армана под кого-то подложат.

Арман Царукян Фото: Carmen Mandato/Getty Images

— Несколько месяцев назад Александр Шлеменко раскритиковал Александра Овечкина за то, что он, будучи популярным спортсменом, позволяет себе употреблять алкоголь. Каково ваше мнение?

— Посмотрите, кто такой Овечкин и кто такой Шлеменко. Есть главное лекарство в мире, оно одно — это мера. Если бы Овечкин не вёл ту жизнь, которую ведёт, то уже с инфарктом давно бы слёг. А со Шлеменко там не так всё однозначно. Мне кажется, что там другая причина, почему он так говорит. Если не обжираться пивом как свинья и выпить после игры, именно после, то сразу наступает расслабление. Поспал, проснулся — и всё нормально. По крайней мере, на Западе я даже не замечал, чтобы кто-то на эту тему рот открывал. Месси, Моуринью рекламировали пиво.

— Назовите топ-5 лучших бойцов ММА в истории тяжёлого веса.

— Были Родригу Ногейра, Мирко КроКоп и Фёдор Емельяненко. Но это их версии времён лиги Pride FC. А там все химичились. Так что не знаю, оставлять или нет. Они, когда стали в Америке драться, начали проигрывать. А таких, кто был чистым, я не могу назвать. Себя к тяжам не отношу. Мой вес в то время такой же был, как и у тех, кто сейчас дерётся в лёгком весе в межсезонье, то есть 87 кг. Я специально накачал и наел, чтобы быть под 95 кг. Коулман, Белфорт были стероидными. Я чистых-то точно не знаю никого. Мне очень нравился Рэнди Кутюр, его я точно поставил бы в этот топ.

Из современных это точно Кормье и Джон Джонс. Два таких молодца. Один, конечно, не совсем тяж. Если брать чистых бойцов, о которых я знаю, то я бы сказал, что в топ должны войти Кутюр, Джонс и Кормье. Джон химичился, но он тогда был недовеском, поэтому можно оправдать.

— В культовом голливудском фильме «Бойцовский клуб» персонажи обсуждали, с кем из выдающихся исторических личностей им хотелось бы подраться. А с кем хотели бы подраться вы?

— Слушай, я драться не очень люблю. С тем же Иваном Поддубным, может. Насколько знаю, он в постановочных боях участвовал. Даже побороться было бы интересно, чисто попробовать болевые. Но это, к сожалению, сделать невозможно. С придуманными там Ахиллесами или Гераклами… Не думаю, что в прошлом были какие-то особенные люди. Сейчас, мне кажется, по технике мы зашли дальше, чем раньше могли себе представить.