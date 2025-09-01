Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?

На протяжении последних месяцев вокруг UFC ходила любопытная новость. Дана Уайт внезапно заявил, что договорился с Дональдом Трампом о проведении турнира в Белом доме. Естественно, подобная информация моментально разлетелась по всем источникам, началось активное обсуждение. Очень многие успели даже выразить сомнения в том, что подобную идею получится претворить в жизнь. Но Дана не был бы самим собой, если бы не довёл задуманное до самого конца. Поэтому на днях Уайт лишь подтвердил – турниру быть. Теперь фанаты ждут его с огромным нетерпением. А также начинают выстраивать теории относительно того, кто именно выступит на территории официальной резиденции президента США.

Стоит отметить, что пока нет реального понимания, а будет ли ивент полноценным. Нужно понимать, что организация и проведение турнира требуют больших усилий. И сделать всё это на территории Белого дома будет крайне непросто. Вот и во фразе самого Даны нет конкретики. Он не говорит про «турнир», он заявляет о проведении «боёв»: «Это был отличный день. Как раз собираюсь вылететь в Вашингтон. В округе Колумбия у нас была встреча в Белом доме. Лучше и быть не могло. Это будет потрясающе. Бои в Белом доме состоятся. Я расскажу подробнее об этом в следующие пару недель, но мы сделали это сегодня».

По предварительной информации, событие должно пройти на территории Белого дома в 250-летие независимости США – 4 июля 2026 года . Естественно, многие топовые бойцы уже заявили о своём желании провести свой поединок в рамках такого грандиозного праздника. Например, громкие высказывания уже прозвучали из уст Конора Макгрегора и Джона Джонса. Правда, пока он смотрит на кандидатуру каждого с сомнением. Однако больше верит, внезапно, в Ноториуса: «Я верю в Конора. Макгрегор никогда не подводил, если только он серьёзно не травмирован. Этот парень всегда выполнял обещания. Джон? Тут я чуть более скептичен. Он тоже вернулся в пул тестирования на допинг, но мы пока не обсуждали для него бои».

Дана Уайт и Конор Макгрегор Фото: Zuffa LLC via Getty Image

Однако есть ощущение, что этих двух парней стоит сразу убрать за скобки. Шансов на их появление в октагоне в качестве бойцов очень мало. Естественно, Джонс и Макгрегор могут стать приглашёнными гостями, которые развлекут публику и вызовут фурор. Но складывается впечатление, что никто не рискнёт выпускать «заржавевших» бойцов на событие такого статуса. Нужно понимать, что UFC в Белом доме – это исторический ивент. И даже если поединков будет мало, они должны быть отборными. Лига просто обязана выпускать в клетку только тех, в ком она абсолютно уверена. Нет никакого ощущения, что Дана действительно доверяет Джону или Конору.

Костяной долгое время обещал подраться c Томом Аспиналлом, постоянно грозился расправиться с британцем. Он даже пытался провоцировать молодого оппонента. А затем стало известно, что Джонс больше не хочет драться, принял решение завершить карьеру. Такой поворот красноречиво говорит о том, что доверять американской легенде действительно сложно. А Конор не выступал с… июля 2021 года – больше четырёх лет . И неизменно говорил, что обязательно вернётся. Но каждый раз фанаты были разочарованы тем, что в октагоне Макгрегор так и не появлялся. Вряд ли кого-то из них болельщики увидят в клетке.

Джон Джонс и Дана Уайт Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC

Можно практически не сомневаться, что свой поединок проведёт Колби Ковингтон. Он считается главным патриотом США из UFC. А главное, всячески поддерживал Дональда Трампа. Поэтому сложно себе представить, что его оставят без такой грандиозной возможности. Вот только не совсем понятно, кого давать в соперники. Да, потенциально в UFC способны рискнуть и устроить для Колби титульник. Поясом в полусреднем весе будет обладать либо Ислам Махачев, либо Джек Делла Маддалена. И особенно интригующим на бумаге выглядит первое противостояние. Столкновение России и США в особенном разогреве не нуждается. Однако многое будет зависеть от того, как пройдёт предстоящий титульник. Кроме того, бой за пояс для Ковингтона – огромный риск. Остальные представители дивизиона могут негодовать, поскольку последние результаты Колби даже близко не намекали на подобный расклад. Поэтому для американца могут подыскать другую интересную афишу.

Есть ощущение, что обязательным участником UFC в Белом доме станет Махачев. Выше уже расписан вариант, при котором он может провести ещё один поединок в полусреднем весе. Но ведь это не единственная опция для россиянина. Он вполне может выступить в лёгкой весовой категории, куда может спуститься при любом исходе его предстоящего титульника. Естественно, если Ислам завоюет пояс, он пойдёт назад – за вторым. И его бой с Илией Топурией может стать настоящим украшением такого статусного ивента. Если же Махачев проиграет, он просто отправится за «троном» своего привычного дивизиона. Поэтому фанаты должны увидеть на этом турнире Ислама.

Сам Топурия также вряд ли останется без поединка в Белом доме. Он является одной из главных звёзд лиги на данный момент. Поэтому к его выступлениям приковано запредельное внимание. Есть возможность организовать грузино-испанскому чемпиону бой даже без участия Махачева. Там уже выстроилась целая очередь из претендентов. «Амнистию» для Армана Царукяна ждать вряд ли стоит. Он продолжает оставаться без боя, томится без шанса. А свои притязания успели высказать Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт. Особенно ярким может стать поединок Топурии с британцем. И фанатов ждёт просто фантастический трэш-ток.

Это основные претенденты на то, чтобы оказаться в списке участников турнира UFC в Белом доме. Однако, естественно, Дана и лига могут очень прилично удивить. История знает большое количество примеров, когда организованные поединки были настоящим шоком для фанатов. А под подобное громкое событие промоушен просто обязан подготовить что-то необычное.