«Чимаевых» всё больше. Ещё один россиянин с другим гражданством эффектно покоряет UFC

В августе стартовал новый сезон Претендентской серии Даны Уайта. И пока намечается новый тренд — самые яркие новички, заработавшие контракт с UFC, очень быстро получают свой шанс проявить себя в лучшем промоушене мира. Самый громкий случай был с Байсангуром Сусуркаевым, который оформил нокаут, подписал контракт и дебютировал уже через четыре дня на одном турнире с Хамзатом Чимаевым, как и хотел. Это мгновенно превратило россиянина в звезду и любимчика Даны Уайта.

Однако Сусуркаев не только запустил свои акции в космос, но и открыл новый тренд. Следом за ним контракт на бой заработал австралиец Кэмерон Роустон, оформивший нокаут в первом раунде на Претендентской серии. Он попросил бой на турнире в Перте, который состоится в конце сентября, и получил его. Причём Дане Уайту матчмейкеры сказали, что кард забит под завязку и там уже некуда ставить бои. А Уайт взял и всё равно поставил Роустона на австралийский турнир, подвинув оттуда другой поединок. Там Кэмерон будет биться с довольно крепким Андре Петроски. А ещё раньше подобное проделывал Хамзат Чимаев и извлёк максимум пользы из этого.

И теперь есть ещё один кейс в лице Абдул-Рахмана Яхьяева. Это российский боец, однако выступает он под турецким флагом. Опять же, аналогии с Чимаевым: чеченец, выступает под другим флагом, умеет ярко биться. На прошлой неделе Абдул-Рахман ворвался в UFC через Претендентскую серию, смяв за 30 секунд американца Алика Лоренца. Тогда Дана заявил, что не может дождаться, когда увидит Яхьяева в UFC. Да и сам боец сказал, что не получил травм и будет готов вернуться в октагон как можно быстрее.

И, похоже, теперь Абдул-Рахман идёт по стопам другого своего земляка-чеченца Сусуркаева. Да, это бой не на суперкоротком уведомлении в четыре дня, но тем не менее, по информации Марселя Дорффа, Яхьяев дебютирует под эгидой UFC на дебютном турнире промоушена в Катаре, который запланирован на 22 ноября. А в соперники турецко-российскому бойцу подобрали бразильца Раффаэля Серкейру. Он в своё время тоже приходил в UFC непобеждённым, но в итоге устроился на 0-3 в трёх боях и дважды проигрывал нокаутом в первом раунде. Однозначно удобный вариант, чтобы запустить и раскрутить Яхьяева. Абдул-Рахман, несмотря на нокаут за 30 секунд, обладает очень солидной базой борьбы, и стилистически это кошмар для Серкейры.

А если Яхьяеву удастся выиграть столь же ярко, как на Претендентской серии, то его будут очень быстро двигать к топам и околотопам, так как в полутяжёлом весе есть определённая нехватка интересных бойцов, а за счёт россиянина можно будет разбавить застой. В целом примеры Сусуркаева и Яхьяева намекают на позитивный тренд. Эти российские бойцы приняли правила игры (обязательно нужны зрелище и умение громко о себе заявить) и получили свои дивиденды. Возможно, они станут хорошим примером для остальных своих соотечественников. Например, по их стопам может пойти полулегковес Давид Мгоян, у которого бой на Претендентской серии намечен на эту неделю.

Давид Мгоян Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

При хорошем раскладе к концу года в UFC будет ещё несколько интересных россиян, которых станут активно продвигать и давать бои. Сусуркаев и Яхьяев оказались первыми, теперь и другие новички из России попытаются так же пойти в поход за покорением UFC.