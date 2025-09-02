Россиянин рвётся к Канело. На пути — Иглесиас, который сносит всех

В ночь с 4 на 5 сентября в Монреале состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт претендентский бой по линии IBF во втором среднем весе между россиянином Владимиром Шишкиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом. На кону также будет стоять титул чемпиона мира IBO, которым владеет кубинец.

Ослейс Иглесиас Фото: Graham Hughes/AP/ТАСС

34-летний Владимир Шишкин стал известен широкой публике в прошлом году, когда боксировал за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF – за тот самый пояс, который отобрали у Сауля Альвареса за нежелание драться с малоизвестными претендентами. При этом в боксе Владимир с детства. Он родился и вырос в посёлке Степное Саратовской области, интересно, что в юности Шишкин получил от товарищей по тренировочному залу прозвище Рой Джонс из Степного — настолько он впечатлял своими скоростными данными и реакцией.

В любительской карьере Владимир пробыл довольно долго, часто выступал на чемпионатах страны, но его лучшим результатом была бронза на турнире в 2012 году. С 2016 года он стал выступать в профессионалах и спустя два года полностью сконцентрировался на профессиональной карьере. В России Владимир провёл восемь боёв за два года, набил рекорд 8-0, завоевал локальные международные титулы и перебрался в США.

Владимир Шишкин Фото: Torsten Helmke/Imago/ТАСС

За океаном Шишкин одержал ещё восемь побед. Россиянин побеждал крайне уверенно: 10 раз он финишировал соперников, в остальных случаях были убедительные победы судейским решением. В прошлом году произошла интересная ситуация, которая пошла на руку россиянину. В IBF устали «бегать» за Саулем Альваресом, который владел всеми поясами в дивизионе и принципиально игнорировал Уильяма Скалла, который был претендентом по линии IBF. В итоге организация лишила мексиканца пояса, а вакантный титул разыграли Скалл и Владимир Шишкин, которому выпал самый большой шанс в карьере.

Однако воспользоваться им он не сумел. Шишкин столкнулся в ринге с классическим кубинским любительским боксом, и стало понятно, почему Альварес игнорировал Скалла. Стиль Уильяма, как и других кубинских боксёров, завязан на техничном, но «велосипедном» боксе. Все 12 раундов, за исключением, может быть, пары отрезков в конце поединка, Скалл избегал разменов с Шишкиным, очень много отступал и отстреливался с дистанции. Владимир пытался резать углы, зажимать Скалла у канатов, однако тщетно – кубинец перебегал россиянина и забрал победу решением судей 115-113, 116-113, 116-112. Полгода спустя Скалл всё же получил бой с Канело, но там челнок не сработал: два судьи насчитали близкую победу Сауля – 115-113 и 116-112, а вот третий судья совершенно не впечатлился «догонялками» — 119-109 в пользу мексиканца.

Шишкин после первого поражения в карьере взял паузу и снова получил большой шанс. Россиянин проведёт претендентский бой по линии IBF против… Иглесиаса. Нет, не против Энрике и тем более не против Хулио. Соперником Владимира станет Ослейс Иглесиас – кубинский непобеждённый боксёр, представляющий Германию. Да, снова кубинец, снова «0» в графе поражений, и сразу промелькнула мысль – опять 12 раундов лёгкой атлетики? Однако Иглесиас является исключением из кубинской школы бокса. Любительская карьера у него, конечно, была, но, как и у Шишкина, не самая выдающаяся. После четырёх поражений в финале чемпионата Кубы от знаменитого Арлена Лопеса Иглесиас понял, что нужно перебираться в профессионалы. Зато в профессионалах у Ослейса всё складывается отлично: рекорд кубинца – 13-0, при этом 12 побед он одержал досрочно. Единственный, кто добрался с Иглесиасом до судейского решения – хорошо знакомый российской публике Айзек Чилемба. Но его не смогли удосрочить даже Сергей Ковалёв и Дмитрий Бивол.

Так что Ослейс – нетипичный представитель кубинской школы бокса, что может быть на руку Шишкину: гоняться за ним вряд ли придётся. Однако при этом Иглесиас крайне опасен, имеет нокаутирующую мощь и тоже нацелен на поединок с Канело – нас ждёт крайне интересный бой, победитель которого будет претендентом на титул абсолютного чемпиона мира.