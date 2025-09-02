Самая загадочная суперзвезда бокса. Путь Кроуфорда: через страх и психологические травмы

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе пройдёт один из самых громких поединков в боксе за последние годы. Звёздный мексиканец Сауль Альварес выйдет защищать звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, а его соперником станет боксёр из топ-3 рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд, который дебютирует в этой весовой категории.

Имя : Теренс Кроуфорд

: Теренс Кроуфорд Дата рождения : 28 сентября 1987 года

: 28 сентября 1987 года Место рождения : Омаха, Небраска, США

: Омаха, Небраска, США Рост : 173 см

: 173 см Размах рук : 188 см

: 188 см Рекорд : 41-0

: 41-0 Весовая категория : вторая средняя

: вторая средняя Прозвище: Bud

Это противостояние уже окрестили «Боем века». Во многом из-за статуса суперзвезды Канело, а также из-за того, что Кроуфорд идёт на историческое достижение. Теренс уже был абсолютным чемпионом мира в двух других весовых категориях и теперь хочет стать первым, кто сможет собрать все пояса в трёх дивизионах.

Детская травма из-за матери и начало карьеры

Нередко бывает, что элитные спортсмены выходят из не самых благополучных семей и с точки зрения финансов, и с точки зрения ценностей, которые родители закладывают в воспитание детей. В случае Кроуфорда семья, скорее, была очагом напряжения: постоянные споры, конфликты родителей, уходы и возвращения отца, пьющая мать. Плюс ко всему он вырос в опасном районе, где на улицах царило насилие. Когда Теренсу было семь, одного из его родственников убили. В целях обеспечения безопасности для себя же будущий чемпион мира отправился в боксёрский зал. И, как выяснилось, у юного спортсмена был большой талант к боксу. Оттуда всё и началось.

Теренс Кроуфорд в детстве Фото: Из личного архива Теренса Кроуфорда

Поначалу Кроуфорд занимался под руководством своего отца Теренса Кроуфорда-старшего и Миджа Майнора, затем был Брайан Макинтайр, он и остаётся тренером Теренса по сей день. А мать боксёра использовала интересные методы, чтобы закалить характер сына. Как рассказывал сам Кроуфорд, она платила другим детям, чтобы они бросали Теренсу вызовы : «Это только разжигало во мне ещё больший голод. Это было как: «Чувак, моя мама против меня, я докажу ей, что она ошибается. Мама сказала, что я не могу этого сделать, однако я сделаю». Я злился, но питался этим. Я питаюсь теми, кто не верит в меня. Потом мы поговорили с мамой, нашли общий язык, однако это моя детская травма. Я бы не пожелал такого ни одному ребёнку».

В 13 лет Теренс вышел на спарринг с 25-летним профессиональным боксёром Гровером Уайли. Это была попытка вразумить юношу, который не слушал тренера и постоянно менял стойки во время боёв. В итоге Теренс разбил нос Уайли, и пришлось признавать — его не исправить. Дальше у Кроуфорда была неплохая любительская карьера, которая не вылилась во что-то значимое в плане достижений, а в 2008 году Теренс стартовал в профессионалах поединком с Брайаном Каммингсом и нокаутировал соперника в первом раунде.

Путь Кроуфорда к первому титулу и сравнения с великими

Известность начала приходить постепенно. Сначала Кроуфорд бил не самых сильных соперников и был далёк от титульников. В 2011 году Теренса привлёк в свой лагерь Тимоти Брэдли. После спарринга непобеждённый Брэдли сказал Кроуфорду, что он никакой не спарринг-партнёр, а мировой чемпион. Ещё два года спустя Теренс на коротком уведомлении в три дня вышел на бой с опасным колумбийцем Брейдисом Прескоттом и разобрал его, победив единогласным решением. Тогда Кроуфорда впервые начали сравнивать с Пернеллом Уиттакером за защиту и умелую работу из стойки левши.

Теренс Кроуфорд Фото: Josh Hedges/Getty Images

Спустя ещё год Теренс провёл первый титульный бой. Соперником стал чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Рики Бёрнс . Тогда Кроуфорд продемонстрировал почти весь свой арсенал и провёл для чемпиона настоящий мастер-класс, забрав титул. После этого выступления Теренса сравнивали уже с Марвином Хаглером за шикарную работу с регулярной сменой стоек. Впоследствии Кроуфорд дважды защитил титул, сначала нокаутировав олимпийского чемпиона Юриоркиса Гамбоа, а затем победив Раймундо Бельтрана.

Дальше последовал переход в полусредний вес. Там Теренс сразу взял пояс WBO в бою с Томасом Дюлорме. Спустя пять защит титула американец впервые в карьере получил поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Хирургически точный удар в печень против Джулиуса Индонго сделал Кроуфорда обладателем четырёх поясов в первом полусреднем весе . А следующий бой Теренс проводил уже на категорию выше — в полусреднем дивизионе.

После очередного перехода Кроуфорд снова бился по линии WBO и нокаутом победил Джеффа Хорна, завоевав пояс. Уже тогда заговорили о возможной встрече Теренса с Эрролом Спенсом, который тоже «чемпионил» в этом дивизионе. Правда, до этой встречи пришлось пройти долгий путь. Из-за сложных переговоров между промоутерами Кроуфорд не мог получить объединительный бой и просто защищал титул. За оппозицию в лице Эгидиса Каваляускаса, Амира Хана и других Теренса критиковали. Более того, тот факт, что Кроуфорд вдруг снова начал клепать нокауты, вызывал у болельщиков и соперников подозрения. В частности, был большой скандал вокруг боя с Давидом Аванесяном, когда Теренса обвинили в махинациях с перчатками, из-за которых он якобы и сумел нокаутировать соперника. А некоторые подозревали Кроуфорда в мошенничестве и в других боях, указывая на порванные перчатки и их странную, вытянутую форму.

Бой Кроуфорда со Спенсом и настоящее признание

После шести защит титула WBO Кроуфорд наконец-то получил тот самый бой со Спенсом. Битва двух непобеждённых чемпионов, возможность для Кроуфорда стать первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях в эпоху четырёх поясов. К тому же долгое ожидание поединка максимально его подогрело. Возможно, впервые в карьере Кроуфорд был интересен широким массам, потому что до этого Теренс, несмотря на мощные достижения, был не очень медийным и известным боксёром.

Бой Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс Фото: Al Bello/Getty Images

На деле конкуренции как таковой не вышло. Равным был только первый раунд, а затем началось избиение. Уже во втором раунде Спенс впервые в карьере оказался в нокдауне, потом дважды падал в седьмом раунде и в итоге проиграл техническим нокаутом в девятом. Победа над Эрролом сделала Кроуфорда абсолютным чемпионом и наконец-то дала ему настоящее признание . Теренс возглавил рейтинг pound-for-pound, но от защиты титулов, как и от реванша со Спенсом, отказался и снова поднялся в весе.

Последний бой Кроуфорд провёл в августе прошлого года. Теренс внезапно столкнулся с самым жёстким сопротивлением в карьере и с большим трудом одолел Исраила Мадримова, став чемпионом мира в четвёртом дивизионе. После этого Кроуфорд просто ждал возможности встретиться с Канело и максимально старался раскрутить противостояние, постоянно задевая и упоминая мексиканца.

Теренсу повезло — Турки Аль аш-Шейх взялся за организацию этого поединка, привлёк Дану Уайта, и уже менее чем через две недели Кроуфорд попытается снова войти в историю. На этот раз – в качестве первого боксёра, который станет абсолютом в трёх весовых категориях.