Фахретдинов опять мимо «топов». За три года в UFC Ринат не приблизился к рейтингу

6 сентября в Париже состоится масштабный турнир UFC. Единственным представителем России в этот вечер станет полусредневес Ринат Фахретдинов, который разделит клетку с Андреасом Густафссоном.

Фахретдинов выступает в UFC уже больше трёх лет. Его дебют в лучшей лиге мира пришёлся на июнь 2022 года – Гладиатор оказался в промоушене с рекордом 18-1, причём 16 побед он одержал досрочно: Ринат разбирался со своими соперниками как в стойке, так и в партере. Первые два боя в UFC Фахретдинов выиграл единогласным решением судей, после чего задушил главного искателя пробелов в технике Хабиба Кевина Ли.

А вот дальше у россиянина начались проблемы. Поединок с опытным Элизеу Залески дос Сантосом, в активе которого, например, были победы над Шоном Стриклендом и Бенуа Сен-Дени, получился крайне непростым: забрав два раунда, Фахретдинов едва не улетел в нокаут в третьем, из-за чего победный уже вроде бы поединок завершился вничью. Следующий бой против датчанина Николаса Далби тоже превратился в тяжёлое испытание. Ринат за счёт борьбы забирал определённые моменты боя, но в разменах крепкий датчанин заставлял российских фанатов переживать за Гладиатора. На этот раз Фахретдинову удалось победить раздельным решением судей.

Ещё одну рубку Ринат устроил в своём последнем поединке против Карлоса Леала. Для бразильца это был первый поединок в UFC, до этого он выступал в PFL и LFA, и проявил в дебюте Карлос себя ярко. Леал хорошо смотрелся в стойке, в эпизодах Фахретдинов пропускал очень много, компенсируя это успешной борьбой. В итоге снова победа судейским решением в очень близком бою, на этот раз единогласным, хотя, конечно, Фахретдинов не выглядел убедительно в этом поединке.

Вот и складывается достаточно странная ситуация. Ринат в промоушене уже три года, за это время провёл шесть поединков и не потерпел ни одного поражения. Удивительная статистика: только у трёх действующих бойцов в дивизионе беспроигрышная серия лучше, чем у россиянина, – у чемпиона Джека Делла Маддалены (восемь побед), у третьего номера рейтинга Шавката Рахмонова (семь побед) и у седьмого номера рейтинга Майка Моралеса (шесть побед) . Понятно, что уровень оппозиции несопоставим, но Фахретдинов дерётся с теми, кого ему дают на протяжении трёх лет. Однако топовых соперников он так и не получает.

«Интересны те, кто выше меня в рейтинге. Мне дают парней не из рейтинга, но очень крепких бойцов», — отмечал Ринат в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Ринат Фахретдинов Фото: Chris Unger/Getty Image

Есть ли в этом вина самого Рината? Если брать спортивную составляющую, то к россиянину вопросов мало: пять побед и ничья, каким бы ни был рисунок поединков. Однако при этом давно известно, что UFC — это не только про спортивную составляющую. Если бы Фахретдинов побеждал нокаутами и «финишами», то уровень его оппозиции рос бы в геометрической прогрессии. Но он «на тоненького» проходит малоизвестных парней, а так в топ-15 попасть будет сложно. Есть другой яркий пример — Муслим Салихов. Многие уже списали его со счетов, однако два нокаута в последних боях — и вот он уже вызывает на бой Стивена Томпсона, а тот отвечает согласием. При этом Салихов одним ударом «потушил» Карлоса Леала — того самого, с которым у Рината возникли трудности.

Фахретдинов делает всё, чтобы приблизиться к рейтингу. Но ему нужна яркая досрочная победа, чтобы громко заявить о себе. Очередной поединок Ринат проведёт с Андреасом Густафссоном, в активе которого всего один бой в UFC. У шведа скромный рекорд 8-2, и просто победа по очкам над таким соперником вряд ли что-то даст россиянину в плане рейтинговых перспектив. Нужно финишировать шведа, тогда есть шанс, что Фахретдинов наконец-то получит кого-то из топ-15.