«Уберите этот дивизион». Проблемы с тяжёлым весом есть не только у UFC

В последний год у UFC наметился серьёзный кризис в тяжёлой весовой категории. Причин было несколько. Джон Джонс держал пояс «в заложниках» и этим тормозил весь дивизион. Кроме того, в ростере осталось буквально шесть-семь топовых тяжей, а остальные бойцы в лучшем случае довольно среднего уровня. Это привело к тому, что в топ-15 появился такой боец, как Дон'Тэйл Мэйс. Также очень сильно страдала зрелищность, потому что многие тяжи вдруг решили, что отныне не будут идти за финишами, а станут работать на очки. UFC устроил показательную порку и уволил Мартина Будая с рекордом 7-1 в промоушене. Он побеждал, но делал это в очень скучном стиле — отсюда такие последствия.

Однако проблемы с тяжёлым весом есть не только в UFC. PFL тоже приходится мучиться с этим дивизионом. А знаменитый рефери Джон Маккарти и вовсе призывает закрыть этот вес: «Это дивизион без талантов. Давайте будем честными, хорошо? Зачем он вам нужен? У вас есть возможность запустить наилегчайший дивизион. Наконец, вы добавили легчайший вес — молодцы, это было умно. Там есть действительно хорошие, талантливые бойцы. Откройте категорию до 125 фунтов (57 кг). А тяжёлый вес уберите.

Если говорить честно, тяжёлый дивизион UFC тоже не так уж хорош. Можно взглянуть и на состав PFL. Да, Фрэнсис — хороший боец. Да, Вадим Немков — хороший боец. Там есть ещё пара ребят. Валентин Молдавский хорош, Денис Гольцов только что проиграл полутяжеловесу Кори Андерсону. Уберите этот дивизион. Он стоит вам гораздо дороже, чем приносит. Избавьтесь от тяжёлого веса и добавьте все остальные весовые категории. Вам не нужны тяжеловесы, потому что они вам ничего не дают, а Фрэнсис не делает того, ради чего якобы подписывался».

Фрэнсис Нганну в PFL Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Тезисы Маккарти верны. В своё время Нганну переходил в PFL и должен был стать флагманом дивизиона и промоушена в целом. В итоге у Фрэнсиса один бой под эгидой PFL с Ренаном Феррейрой и небольшой скандал, вышедший в публичное поле . Нганну проигнорировал дебютные турниры PFL Africa, что разозлило главу PFL Донна Дэвиса. Он выразил своё недовольство тем, что Нганну не появился на ивентах, а Фрэнсису не понравилось, какие карды были там собраны. Причём изначально, когда говорили об открытии PFL Africa, речь шла в первую очередь о том, чтобы дать шанс африканским талантам, то есть не обговаривалась «топовость» наполнения турниров.

Однако даже если вынести за скобки Нганну, который, вполне возможно, больше не подерётся в PFL, то у промоушена достаточно проблем. В последние два сезона Гран-при тяжёлого веса захватили россияне либо бойцы с постсоветского пространства. Для нас как для болельщиков это здорово, но вряд ли в PFL были счастливы, потому что Денис Гольцов и Олег Попов с точки зрения медийного выхлопа, как чемпионы, им ничего не дадут. Точно так же, как и Валентин Молдавский или Александр Романов.

А действительно сильнейшие тяжеловесы PFL, если вынести за скобки Нганну, это Ренан Феррейра и Вадим Немков, не бьются почти год и не участвуют в сезоне Гран-при . Плюс ко всему эти бойцы действительно стремятся за финишами, а если взять того же Попова, который стал победителем Гран-при, то там совершенно другой стиль, заточенный на контроль, зачастую даже пассивный. PFL будет сложнее поправить сложившуюся ситуацию, потому что у организации нет таких серьёзных возможностей привлекать лучших тяжей мира в свой ростер. Они, как правило, довольствовались тем, что осталось в наследство от Bellator, и подписывали тех, кого не продлили в UFC (Романов, Родриго Насименто, Карл Уильямс). На таком фундаменте тяжело построить по-настоящему «королевский» дивизион.

Вряд ли у PFL получится сделать зрелищнее тех бойцов, которые у них уже есть, но можно попытаться хотя бы чаще задействовать свои лучшие активы. Сейчас тяжёлый вес PFL в гораздо более худшем состоянии, чем в UFC. И в лиге это понимают, не просто же так бой Попова с Романовым не возглавлял последний турнир серии World Tournament . Однако если всё останется так, как есть сейчас, то мы снова получим множество несмотрибельных боёв, которые не будут привлекать внимание фанатов и спровоцируют разговоры о кризисе дивизиона.

В UFC начали активно работать над проблемой. Стали поднимать бойцов из полутяжёлого веса, привлекать свободных агентов с каким-никаким именем (Маркус Алмейда, Анте Делия) и сразу пытаются забросить их к топам, плюс есть Претендентская серия Даны Уайта, которая тоже поставляет кадры. Пора и PFL заняться вопросами того, как сделать свой ростер лучше.