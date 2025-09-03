«Другие дети смотрели мультфильмы, а я — бои». Сын Кимбо Слайса перешёл в кула́чку

12 сентября в США состоится очередной турнир по кулачным боям BKFC 80. Самая известная лига боёв на голых кулаках подготовила сразу несколько громких анонсов. Так, например, на турнире выступит легендарный кубинец Йоэль Ромеро – бывший претендент на титул чемпиона UFC. Также свой дебютный поединок в промоушене проведёт Кевин Фергюсон-младший по прозвищу Бэйби Слайс – сын легендарного бойца старой школы Кимбо Слайса. Он разделит ринг с Дереком Пересом.

Тем, кто увлекается боями давно, имя Кимбо Слайса знакомо очень хорошо. Записи уличных боёв на задних дворах и улицах в нулевые набирали огромную популярность и разлетались по Сети, а главной звездой этих мероприятий был именно Кевин Фергюсон. Мощный и брутальный Кимбо Слайс рубился на голых кулаках ещё до того, как это стало популярно: возможно, Фергюсон родился не в то время, потому что сейчас он бы точно был настоящей суперзвездой кула́чки. Его агрессивный стиль впечатлял тысячи людей, и из подпольных кулачных боёв Кимбо дорос до UFC. Ещё до перехода в легендарную лигу Слайс в смешанных единоборствах вырубил Танка Эбботта – того самого, с которым сражался Олег Тактаров в финале турнира UFC 6. Карьера Кимбо в ММА была недолгой – восемь боёв, в которых он одержал пять побед нокаутами, но даже за такой короткий период он оставил весомый след в индустрии.

Кимбо Слайс Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Кимбо не стало в 2016 году: в возрасте 42 лет он внезапно скончался от сердечной недостаточности. Теперь его дело пытается продолжить сын – Кевин Фергюсон-младший, который взял себе прозвище Бэйби Слайс. Интересно, что Кимбо был против того, чтобы его сын занимался единоборствами, тем более кулачными боями, но та атмосфера, в которой рос Фергюсон-младший, просто не могла не оставить на нём отпечаток.

«Мне просто нравится драться. Я вырос в этой атмосфере. Клетка – мой дом. Ничто не сравнится с этим. Драться – моё призвание. Большинство детей смотрели по телевизору мультфильмы, а я смотрел бои Роя Джонса, Майка Тайсона и Мохаммеда Али. Обычно я сидел на коленях у отца и наблюдал, как эти парни дерутся. Я буквально изучал их действия в ринге, и с тех пор бойцовский мир стал моим внутренним миром», – рассказывал Бэйби Слайс.

Афиша боя Кимбо Слайс-младший — Дерек Перес Фото: bkfc.com

На карьеру Фергюсона-младшего во многом повлияла смерть отца. Кимбо выступал в Bellator, и, после того как его не стало, промоушен предложил Бэйби Слайсу продолжить дело отца: красивая история для лиги и большой шанс для парня, у которого не было практически никакого опыта в ММА. Дебют получился не самым удачным, Кевин проиграл удушающим приёмом Аарону Гамильтону. Но затем Бэйби Слайс освоился и выдал серию из трёх досрочных побед и, казалось, дело пошло в нужном направлении. Правда, продолжить удачные выступления Фергюсон-младший не смог. В последних трёх боях у него было два поражения, а яркую победу над Крэйгом Кэмпбеллом за 38 секунд у него забрали из-за добивающих ударов по затылку – прямо в стиле отца.

После этого Бэйби Слайс брал паузу и пытался дебютировать в боксе на турнире Misfits Boxing, где на днях выступили Люк Рокхолд и Даррен Тилл, а также Тони Фергюсон. Вышло неудачно – Кевин проиграл техническим нокаутом.