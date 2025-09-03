Историческая битва века за звание величайшего. Где смотреть бой Канело — Кроуфорд

Дата и время турнира с главным боем Сауль Канело Альварес — Теренс Кроуфорд

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между звёздными Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который уже окрестили «боем века».

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO и IBF, которыми владеет Канело. Для Кроуфорда это первый бой в данной весовой категории, до этого он становился чемпионом мира в четырёх дивизионах, причём в двух из них он был абсолютом. Теперь американский боксёр в шаге от того, чтобы установить исторический рекорд — никто ещё не завоёвывал абсолютное чемпионство в трёх дивизионах.

Помогать с масштабным турниром Турки Аль аш-Шейху и промоутерам будет глава UFC Дана Уайт, а сам ивент станет частью партнёрства шейхов и компании TKO.

Начало боксёрского вечера запланировано на 3:00 мск в ночь на 14 сентября. Поединок Канело и Кроуфорда стартует не ранее 6:00 мск.

Прямая трансляция турнира с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд

Трансляцию боксёрского турнира планирует показать Netflix. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой расскажет обо всех главных событиях турнира.

Полный кард турнира с главным боем Альварес — Кроуфорд

Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд;

Каллум Уолш — Фернандо Варгас;

Кристиан Мбилли — Лестер Мартинес;

Мохаммед Алакель — Джон Орнелас;

Сергей Богачук — Брэндон Адамс;

Иван Дычко — Джермейн Франклин-младший;

Реито Цуцуми — Хавьер Мартинес;

Султан Алмохамед — Мартин Карабальо;

Стивен Нельсон — Райко Сантана.

Материалы о турнире с главным боем Канело — Кроуфорд

Прогноз на бой Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд

Российский чемпион мира в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев отдаёт должное Канело, но и в шансы Кроуфорда верит.

«Это действительно бой, где всё 50 на 50. Я считаю, что Кроуфорд может победить Канело судейским решением, если не пропустит ничего тяжёлого. Если Канело быстро поймает его… это другая история. Канело очень силён не только для своего дивизиона — для всех дивизионов, где он выступал», — приводит слова Муртазалиева издание The Ring.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни склоняется к победе соотечественника.

«У Кроуфорда есть навыки и дисциплина, нужные для победы. Но это есть и у Канело, плюс габариты. Хороший бой, рад, что Кроуфорд получил его. Мой отец ставит на победу Кроуфорда. Я тоже выберу его. Однако будет ли это легко? Нет. Но если кто-то и может это сделать, так это Кроуфорд», — приводит слова Хейни издание The Ring.

А Тимофей Цзю и вовсе считает Кроуфорда явным фаворитом.

«Всё зависит от того, каким Канело выйдет. Канело во втором бою с Головкиным был, вероятно, лучшим Канело, которого я видел. В последние годы он уже не тот. Канело стал предсказуемым. У него есть свои удары, он пользуется грубой силой, чтобы давить. Но сейчас перед ним находится не тот соперник, с которым можно это делать, поскольку он очень умён. Я склоняюсь к Кроуфорду 65 на 35», — сказал Цзю в интервью на YouTube-канале Sean Zittel.