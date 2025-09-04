«Ему нужно вернуться к истокам». Дане Уайту действительно пора искать замену?

С 2001 года Дана Уайт является главой UFC. Сначала он был президентом и совладельцем промоушена, а не так давно с переходом организации под крыло ТКО его должность звучит как генеральный директор. Но так или иначе, UFC уже давно и прочно ассоциируется с именем функционера, который проделал невероятную работу, чтобы промоушен не просто существовал, но ещё и приносил огромную прибыль. А это не так легко, даже если у тебя есть практически неограниченный бюджет. Спросите у руководителей PFL.

Уайту не так давно исполнилось 56 лет, больше трети своей жизни он трудится в UFC и, похоже, заканчивать не собирается. Однако вопрос о мотивации Даны, а также о его потенциальных преемниках время от время всплывает. Не так давно эту тему поднял бывший первый номер рейтинга pound-for-pound Ислам Махачев, отвечая на вопрос об отсутствии суперзвёзд в организации: «В UFC меньше стали работать над этим. Раньше они из кого хочешь делали звёзд, сами занимались этим, раскручивали бойцов, уделяли этому большое внимание, а сейчас у них пропал к этому интерес. Дана тоже большой человек — у него есть другие дела, он много чем другим занимается. Если UFC захочет, они могут из чего хочешь сделать громкий бой. Просто надо захотеть. Надо Дане Уайту вернуться к своим истокам. Человек тоже теряет мотивацию. Столько времени на пике, и я знаю, что он уже потихоньку находит людей, которые будут ему заменой».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Что касается суперзвёзд, то очень сложно (скорее всего, невозможно) сделать из кого-то второго Конора Макгрегора, а вкладывать ресурсы в продвижение бойцов и прыгать ради этого выше головы у UFC нет нужды. Если 5-7 лет назад компания сильно зависела от PPV и, соответственно, была заинтересована в том, чтобы создавать суперзвёзд и ставить их во главе турниров, то сейчас ситуация другая. Последние годы действует контракт с ESPN, которые и так платят промоушену фиксированную сумму в год и часть от продаж PPV. А с начала следующего года модель платных просмотров и вовсе канет в лету с новым контрактом с Paramount.

Но даже при этом в организации появляются яркие личности, некоторых бойцов откровенно ведут и порой удаётся довести их до титульников и даже поясов: Шон О’Мэлли, Алекс Перейра, Джамал Хилл. Отчасти можно назвать Илию Топурию, как человека, который оказался в нужном месте в нужное время и сполна воспользовался возможностями, а в UFC создали благоприятные условия для этого. Но как-то дополнительно вкладываться в раскрутку этих бойцов никто не планирует и это можно понять.

Но если говорить о занятости Уайта, то Махачев абсолютно прав. В последние годы Дана очень активно занимается лигой пощёчин Power Slap и со стороны складывается впечатление, что это детище ему сейчас гораздо интереснее, чем UFC . Кроме того, не так давно TKO зашли в бокс, где будут сотрудничать с Турки Аль аш-Шейхом и Riyadh Season. И Дана Уайт в этом партнёрстве играет важную роль. Например, на нём лежит ответственность за раскрутку боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда. Этот поединок очень настойчиво рекламируется на UFC FightPass, в том числе во время турниров организации. И это при том, что в эти же даты пройдёт турнир UFC Noche. Да, это неномерной ивент, однако он остаётся совсем без внимания. И тут вопросы к Дане Уайту есть — не слишком ли он распыляется на другие проекты после того, как UFC встал на нужные рельсы самоокупаемости и просто двигается по инерции?

Сам Уайт утверждает, что не уйдёт из UFC: «Когда вы зарабатываете много денег, всё вокруг меняется. В какой бы сфере жизни вы ни работали, как только достигаете определённого уровня успеха, вы должны быть особенным человеком, чтобы продолжать совершенствоваться каждый день. Когда мы продали компанию в 2016 году, 99% людей думали, что я уйду на пенсию. Но я не такой человек. Всё ещё создаю новые бренды и занимаюсь обязанностями, которые мне не обязательно делать, но мне это нравится. Никогда не уйду на пенсию. Никогда. Буду продолжать заниматься этим бизнесом, пока не упаду замертво».

Дана Уайт Фото: Al Bello/Getty Images

Касаемо мотивации Дана тоже уже высказывался — он трудоголик и ненавидит отдыхать, в нём по сей день достаточно энергии. А молодёжь Дана называет «слабаками» : «Почему я должен уходить на пенсию? Я люблю то, что я делаю. Летать по всему миру, останавливаться в лучших отелях мира, есть лучшую в мире еду и смотреть с лучших мест на лучших бойцов в мире. Я не представляю себя на пенсии. Я даже в отпуск ходить не люблю. Я могу поехать в отпуск на три дня, не больше. Всё, что больше трёх дней — это уже не для меня. И тем более если ты хочешь полететь куда-то далеко, в Италию или Грецию — это длительный полет, ты вынужден будешь там остаться подольше. Мне это не нравится. Даже трёхдневный отпуск мне тяжело вынести. Какой бы совет я дал молодому поколению? Не знаю… Нужно пахать. Мне кажется, вот это молодое поколение, которое на подходе… Я не хочу сваливать их всех в одну кучу, но мне кажется, это поколение — кучка слабаков. И так как они — слабаки, никогда в истории не было таких возможностей, как сейчас. Если ты зверь, который берётся за дело и впахивает, и ты безумно хочешь результата — ты просто переедешь всех этих ребят. Вспомнить этот ковид, люди боялись выходить из дома: «Я боюсь идти на работу». Но нельзя построить реальный бизнес, сидя дома. Тебе нужно выходить на улицу, встречаться в офисе с единомышленниками, нарабатывать связи, устраивать вместе мозговой штурм. А это поколение — просто группа слабаков. Небольшая группа зверей-пахарей будет просто править этими детьми».

Поэтому списывать Уайта и считать, что он потерял мотивацию, конечно, нельзя. Возможно, отчасти он уже не так сильно горит именно UFC, уделяя время другим проектам, но если что-то и изменилось, то минимально. У Даны есть новые вызовы. С вступлением в силу нового контракта в промоушене начинается новая эпоха и нужно будет продемонстрировать, что и без PPV лига способна устраивать мощные противостояния. Не так давно был грандиозный ивент в «Сфере», а скоро намечается историческое событие в виде турнира у Белого дома. UFC по-прежнему открывает новые горизонты и такие вещи мотивируют Уайта, как ничто другое .

«Я бы сказал, что моя цель остаётся прежней — продолжать проводить турниры UFC там, где их ещё никогда не было. Мы до сих пор не были в Испании. Безумие, что мы ещё не были там. Нужно обязательно провести турнир в Испании и во многих других странах. Я смогу сказать, что достиг своей цели, когда UFC проведёт хотя бы по одному турниру в каждой стране мира. И это произойдёт. Мы к этому идём. Мы всё ещё продолжаем строить этот спорт. Только что я был в другой комнате и общался с министром спорта Грузии. Не штата Джорджия в США, а страны Грузии. Мы ещё ни разу не были там. А в августе я поеду в большое турне по Китаю. Мы активно работаем в этом направлении», — говорил как-то Уайт.

Всё это говорит о том, что пока у главы UFC хватает запала даже с учётом появления Power Slap и боксёрского промоушена. Вполне возможно, что когда-нибудь Уайт действительно соберётся уйти в тень или сосредоточиться на других проектах, но на этот случай у него есть потенциальный преемник — «серый кардинал» промоушена Хантер Кэмпбелл , который уже сейчас отвечает за многие важные аспекты в организации турниров, боёв, взаимодействии с бойцами и прочем.

Кроме Кэмпбелла есть матчмейкеры Мик Мейнард и Шон Шелби. Ещё Даниэль Кормье предлагал свою кандидатуру на случай ухода Уайта. С этой точки зрения за будущее UFC переживать не стоит, там выстроена столь мощная машина, что она будет идти вперёд и после ухода Уайта. Однако сейчас говорить о потенциальном уходе Даны не приходится. Да, новых суперзвёзд действительно не появляется, но в мотивации Уайт, судя по всему, способен ещё многим дать фору.