«Ему нужно вернуться к истокам». Дане Уайту действительно пора искать замену?
Яхья Гасанов
Дане Уайту действительно пора искать замену?
Функционер руководит UFC уже почти четверть века.

С 2001 года Дана Уайт является главой UFC. Сначала он был президентом и совладельцем промоушена, а не так давно с переходом организации под крыло ТКО его должность звучит как генеральный директор. Но так или иначе, UFC уже давно и прочно ассоциируется с именем функционера, который проделал невероятную работу, чтобы промоушен не просто существовал, но ещё и приносил огромную прибыль. А это не так легко, даже если у тебя есть практически неограниченный бюджет. Спросите у руководителей PFL.

Уайту не так давно исполнилось 56 лет, больше трети своей жизни он трудится в UFC и, похоже, заканчивать не собирается. Однако вопрос о мотивации Даны, а также о его потенциальных преемниках время от время всплывает. Не так давно эту тему поднял бывший первый номер рейтинга pound-for-pound Ислам Махачев, отвечая на вопрос об отсутствии суперзвёзд в организации: «В UFC меньше стали работать над этим. Раньше они из кого хочешь делали звёзд, сами занимались этим, раскручивали бойцов, уделяли этому большое внимание, а сейчас у них пропал к этому интерес. Дана тоже большой человек — у него есть другие дела, он много чем другим занимается. Если UFC захочет, они могут из чего хочешь сделать громкий бой. Просто надо захотеть. Надо Дане Уайту вернуться к своим истокам. Человек тоже теряет мотивацию. Столько времени на пике, и я знаю, что он уже потихоньку находит людей, которые будут ему заменой».

Ислам Махачев

Ислам Махачев

Фото: Getty Images

Что касается суперзвёзд, то очень сложно (скорее всего, невозможно) сделать из кого-то второго Конора Макгрегора, а вкладывать ресурсы в продвижение бойцов и прыгать ради этого выше головы у UFC нет нужды. Если 5-7 лет назад компания сильно зависела от PPV и, соответственно, была заинтересована в том, чтобы создавать суперзвёзд и ставить их во главе турниров, то сейчас ситуация другая. Последние годы действует контракт с ESPN, которые и так платят промоушену фиксированную сумму в год и часть от продаж PPV. А с начала следующего года модель платных просмотров и вовсе канет в лету с новым контрактом с Paramount.

Но даже при этом в организации появляются яркие личности, некоторых бойцов откровенно ведут и порой удаётся довести их до титульников и даже поясов: Шон О’Мэлли, Алекс Перейра, Джамал Хилл. Отчасти можно назвать Илию Топурию, как человека, который оказался в нужном месте в нужное время и сполна воспользовался возможностями, а в UFC создали благоприятные условия для этого. Но как-то дополнительно вкладываться в раскрутку этих бойцов никто не планирует и это можно понять.

Но если говорить о занятости Уайта, то Махачев абсолютно прав. В последние годы Дана очень активно занимается лигой пощёчин Power Slap и со стороны складывается впечатление, что это детище ему сейчас гораздо интереснее, чем UFC. Кроме того, не так давно TKO зашли в бокс, где будут сотрудничать с Турки Аль аш-Шейхом и Riyadh Season. И Дана Уайт в этом партнёрстве играет важную роль. Например, на нём лежит ответственность за раскрутку боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда. Этот поединок очень настойчиво рекламируется на UFC FightPass, в том числе во время турниров организации. И это при том, что в эти же даты пройдёт турнир UFC Noche. Да, это неномерной ивент, однако он остаётся совсем без внимания. И тут вопросы к Дане Уайту есть — не слишком ли он распыляется на другие проекты после того, как UFC встал на нужные рельсы самоокупаемости и просто двигается по инерции?

Дана Уайт Подробнее

Сам Уайт утверждает, что не уйдёт из UFC: «Когда вы зарабатываете много денег, всё вокруг меняется. В какой бы сфере жизни вы ни работали, как только достигаете определённого уровня успеха, вы должны быть особенным человеком, чтобы продолжать совершенствоваться каждый день. Когда мы продали компанию в 2016 году, 99% людей думали, что я уйду на пенсию. Но я не такой человек. Всё ещё создаю новые бренды и занимаюсь обязанностями, которые мне не обязательно делать, но мне это нравится. Никогда не уйду на пенсию. Никогда. Буду продолжать заниматься этим бизнесом, пока не упаду замертво».

Дана Уайт

Дана Уайт

Фото: Al Bello/Getty Images

Касаемо мотивации Дана тоже уже высказывался — он трудоголик и ненавидит отдыхать, в нём по сей день достаточно энергии. А молодёжь Дана называет «слабаками»: «Почему я должен уходить на пенсию? Я люблю то, что я делаю. Летать по всему миру, останавливаться в лучших отелях мира, есть лучшую в мире еду и смотреть с лучших мест на лучших бойцов в мире. Я не представляю себя на пенсии. Я даже в отпуск ходить не люблю. Я могу поехать в отпуск на три дня, не больше. Всё, что больше трёх дней — это уже не для меня. И тем более если ты хочешь полететь куда-то далеко, в Италию или Грецию — это длительный полет, ты вынужден будешь там остаться подольше. Мне это не нравится. Даже трёхдневный отпуск мне тяжело вынести. Какой бы совет я дал молодому поколению? Не знаю… Нужно пахать. Мне кажется, вот это молодое поколение, которое на подходе… Я не хочу сваливать их всех в одну кучу, но мне кажется, это поколение — кучка слабаков. И так как они — слабаки, никогда в истории не было таких возможностей, как сейчас. Если ты зверь, который берётся за дело и впахивает, и ты безумно хочешь результата — ты просто переедешь всех этих ребят. Вспомнить этот ковид, люди боялись выходить из дома: «Я боюсь идти на работу». Но нельзя построить реальный бизнес, сидя дома. Тебе нужно выходить на улицу, встречаться в офисе с единомышленниками, нарабатывать связи, устраивать вместе мозговой штурм. А это поколение — просто группа слабаков. Небольшая группа зверей-пахарей будет просто править этими детьми».

Поэтому списывать Уайта и считать, что он потерял мотивацию, конечно, нельзя. Возможно, отчасти он уже не так сильно горит именно UFC, уделяя время другим проектам, но если что-то и изменилось, то минимально. У Даны есть новые вызовы. С вступлением в силу нового контракта в промоушене начинается новая эпоха и нужно будет продемонстрировать, что и без PPV лига способна устраивать мощные противостояния. Не так давно был грандиозный ивент в «Сфере», а скоро намечается историческое событие в виде турнира у Белого дома. UFC по-прежнему открывает новые горизонты и такие вещи мотивируют Уайта, как ничто другое.

«Я бы сказал, что моя цель остаётся прежней — продолжать проводить турниры UFC там, где их ещё никогда не было. Мы до сих пор не были в Испании. Безумие, что мы ещё не были там. Нужно обязательно провести турнир в Испании и во многих других странах. Я смогу сказать, что достиг своей цели, когда UFC проведёт хотя бы по одному турниру в каждой стране мира. И это произойдёт. Мы к этому идём. Мы всё ещё продолжаем строить этот спорт. Только что я был в другой комнате и общался с министром спорта Грузии. Не штата Джорджия в США, а страны Грузии. Мы ещё ни разу не были там. А в августе я поеду в большое турне по Китаю. Мы активно работаем в этом направлении», — говорил как-то Уайт.

Всё это говорит о том, что пока у главы UFC хватает запала даже с учётом появления Power Slap и боксёрского промоушена. Вполне возможно, что когда-нибудь Уайт действительно соберётся уйти в тень или сосредоточиться на других проектах, но на этот случай у него есть потенциальный преемник — «серый кардинал» промоушена Хантер Кэмпбелл, который уже сейчас отвечает за многие важные аспекты в организации турниров, боёв, взаимодействии с бойцами и прочем.

Кроме Кэмпбелла есть матчмейкеры Мик Мейнард и Шон Шелби. Ещё Даниэль Кормье предлагал свою кандидатуру на случай ухода Уайта. С этой точки зрения за будущее UFC переживать не стоит, там выстроена столь мощная машина, что она будет идти вперёд и после ухода Уайта. Однако сейчас говорить о потенциальном уходе Даны не приходится. Да, новых суперзвёзд действительно не появляется, но в мотивации Уайт, судя по всему, способен ещё многим дать фору.

