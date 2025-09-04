Евлоев готов к возвращению, но титульник уплыл. У Мовсара снова проблемы

Первый номер рейтинга в полулёгком весе UFC непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев готовится к возвращению в октагон. Евлоев последний поединок провёл ещё в декабре 2024 года, и с того времени расклад сил в дивизионе сильно изменился. Хотя команда россиянина по-прежнему считает, что Мовсар должен быть следующим претендентом на пояс.

«Мовсар вернулся к полноценным тренировкам. Вчера я разговаривал с матчмейкером UFC, чтобы забронировать ему поединок в ноябре в Катаре. Хотя сейчас ни один бой не имеет смысла для Евлоева… Если UFC даст ему титульник, это будет заслуженно», – сказал менеджер Евлоева Али Абдель-Азиз в интервью на YouTube-канале SubmissionRadio.

Мовсар попал в непростую ситуацию. Вдумайтесь, в последний раз, когда Евлоев выходил в октагон, в полулёгком весе правил Илия Топурия. С тех пор испанец уже успел стать чемпионом в лёгком весе, а вакантный пояс, оставленный Топурией, разыграли Александр Волкановски и Диего Лопес. Алджамейн Стерлинг закрыл поражение от Мовсара победой над Брайаном Ортегой, Лерон Мёрфи вместо Евлоева «поприветствовал» Аарона Пико в UFC. Даже Яир Родригес, который выступает раз в пятилетку, вылез из спячки и одолел Патрисио Фрейре. И только Мовсар всё это время остаётся в тени.

Очевидно, что Абдель-Азиз пытается продвинуть своего подопечного, но очевидно и то, что Евлоев сейчас далеко не первый в очереди на титульник. У Мовсара были отличные шансы наконец-то получить чемпионский бой: Алекс Волкановски уже после того, как вернул себе пояс, заявлял, что именно россиянин достоин шанса, ему нужно победить Аарона Пико – и всё. Однако Евлоев слетел с поединка по состоянию здоровья – и это 11-й отменённый бой Мовсара в UFC. Разочарован остался даже чемпион .

«К сожалению, это случилось. Я был уверен и неоднократно это говорил, что Мовсар должен быть следующим, что он заслуживает титульный шанс, и он бы получил бой за титул, если бы одержал победу в этом поединке, 100%. Что будет сейчас? Они переназначат бой или кто-то выйдет на замену, и я буду драться с победителем этого поединка», — сказал Волкановски.

На замену Мовсару вышел Лерон Мёрфи и воспользовался ситуацией: англичанин брутально вырубил Пико в первом раунде – именно так получают титульные бои. Мёрфи уже вызвал Алекса и даже предложил соперника россиянину.

«Думаю, должен состояться мой бой с Волкановски, а Мовсар подерётся с победителем боя Силва – Лопес за место претендента. Если я выиграю, был бы рад защищать свой титул в Великобритании в марте», — написал Мёрфи в социальной сети X.

С таким раскладом вряд ли согласен Алджамейн Стерлинг. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе разобрался с Брайаном Ортегой и тоже жаждет титульника. Тут можно и нужно вспомнить, что Евлоев в последнем бою победил как раз Алджамейна, однако это ни о чём не говорит: Диего Лопес тоже проигрывал россиянину, но уже подрался за пояс.

«Мне 36 лет. Волкановски тоже. Пусть два старых дяди разберутся. У Лерона есть немного времени, он помоложе. Я и Алекс. Почему бы и нет?» — сказал Алджамейн Стерлинг.

И оба варианта будут предпочтительнее для Волкановски. Алекс был согласен дать Мовсару шанс, пусть и на словах, но россиянин не воспользовался ситуацией. Теперь австралиец, очевидно, выберет более лёгкий для себя вариант, и это точно будет не Евлоев. Да и Мовсару никто титульник не обещал, было условие — пройти Пико, с чем он не справился. Так что, вероятнее всего, теперь россиянину предстоит ещё как минимум один рейтинговый бой.

Мовсар Евлоев Фото: Chris Unger/Getty Images

Ситуация усугубляется тем, что все топовые соперники заняты. У Диего Лопеса назначен бой, Стерлинг с Ортегой только что провели поединок, как и Лерон Мёрфи, с Арнольдом Алленом россиянин уже дрался, Джош Эмметт, Юссеф Залал и Жан Силва заняты. Из всей десятки свободен только третий номер рейтинга Яир Родригес, и бой с ним был бы вполне логичным. Но, вспоминая, сколько мексиканец бегал от Забита Магомедшарипова, есть сомнения, что он даст своё согласие, плюс дерётся Яир крайне редко.

Получается, что Мовсар сам променял титульный шанс на поединок с бойцом за пределами десятки сильнейших, и этот расклад, кроме риска, ничего россиянину не даст. Однако других вариантов у Евлоева нет: нужно быть активным, побеждать и ждать шанс. Рано или поздно он появится.