Бой мечты или рискованная затея? «Охотник на Чимаева» провоцирует Шару Буллета

Шара Буллет – один из самых ярких и интересных персонажей в UFC. Пират выиграл свой последний бой и закрыл единственное поражение в карьере. А теперь постепенно начинает готовиться к новому вызову. И внезапно о возможном поединке с россиянином заговорил Пауло Коста. От бразильца вряд ли кто-то ждал такого шага. Слишком уж сильно боец приучил всех, что охотится за Хамзатом Чимаевым. Но, видимо, Коста прекрасно понимает, что в ближайшее время получить титульный шанс без громких побед невозможно. И решил замахнуться на одного из самых нестандартных парней в дивизионе. А что этот поединок может дать Шаре?

В вероятность боя действительно верится. Буллета и Косту вполне могут столкнуть лбами. И для одного из них это может стать серьёзным трамплином на пути к возможному титульнику. А Пауло на своей странице в социальных сетях рассуждает так, будто подписи под контрактами уже поставлены: «Мне предложили Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился. Это будет уже второй русский подряд, которого я разнесу. Один хороший тычок в глаз — минус один глаз, и Шара дерётся полностью слепым».

Получается, вероятная дата проведения этого поединка – 22 ноября в Катаре. И, видимо, там UFC собирает очень мощный кард. Так, накануне стало известно, что одним из хедлайнеров вечера может выступить Арман Царукян. Поэтому в бой для Шары вполне можно поверить. Кроме того, пока в силу различных обстоятельств Буллет дерётся только в ОАЭ и Саудовской Аравии. Похоже, россиянину пора немного расширить географию своих поединков.

Шарабутдин Магомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Многие фанаты считают, что Коста – идеальный вариант для Шары. И у для этого есть причины. Пауло расположился лишь на 13-м месте в рейтинге среднего веса. Но является мостиком для попадания в топ-15. Кроме того, бразилец – один из самых ярких и громких бойцов дивизиона. Он провоцирует, проводит громкие пресс-конференции, жёстко проходится по оппонентам в соцсетях. Поэтому проблем с разогревом этого поединка не будет. А главное — Коста всегда считается околотопом. То есть тем бойцом, который буквально за два-три выхода в клетку и несколько побед может стать претендентом на чемпионский пояс. Естественно, удачный поединок с ним – классный трамплин.

Однако теперь нужно взглянуть на ситуацию более пристально. Коста стартовал в UFC с 5-0 и выглядел мощно. А потом, кажется, просто заигрался. В пяти следующих поединках – четыре поражения. Но есть ощущение, что это было стечение обстоятельств. После осечки в титульном бою с Исраэлем Адесаньей Пауло начал вести себя непривычно – за пределами клетки довольно нервозно, а в клетке – излишне аккуратно и даже пассивно. При этом только Иззи бразилец проиграл досрочно. Остальным уступал решением, причём Стрикленду – раздельным. А ещё Коста заигрался в «охотника на Чимаева». Он просто бросал вызовы и был сосредоточен на Хамзате. Хотя вполне мог методично выстраивать свой путь в дивизионе.

Пауло Коста и Даниэль Кормье Фото: Cooper Neill/Getty Images

Косте – 34 года. И он, похоже, начал понимать, что в ближайшее время ещё можно попытаться пробить дорожку к титулу. И потенциал для этого есть. А бой с Буллетом – прекрасная возможность лишний раз возвысить себя в глазах руководства организации. Пауло принимает бой с парнем, который находится за пределами рейтинга. И демонстрирует, что не собирается перебирать оппонентов. Лояльность к боссам – важная штука в UFC. Кроме того, Коста способен не только подраться в стойке, но и побороться. И в критичный момент может прибегнуть к такой тактике. У Шары подобного козыря в рукаве нет. У бразильца классная манера боксировать и динамит в руках. А главное – он набрался опыта.

У Магомедова действительно приличный рекорд – 16-1. Но разве были громкие победы? Единственное жёсткое испытание на прочность было провалено. Буллет не справился с Майклом Пейджем. В карьере же Косты статусные победы есть. И таковым вполне можно считать успех в бою с Романом Копыловым. Многие были уверены, что россиянин продолжит победную серию. Но вместо этого бразилец буквально разобрал соперника на части. Он тотально доминировал и совершенно закономерно оказался сильнее. А теперь может пройтись и по соотечественнику Копылова.

Роман Копылов и Пауло Коста Фото: Cooper Neill/Getty Images

Коста продемонстрировал, что перезагрузился и вполне может стать супертопом дивизиона. И Шара сейчас в непростом положении. Естественно, отказываться от такого шанса нельзя ни при каких раскладах. Это прекрасная возможность вновь залететь в топ-15 рейтинга средневесов. И дальше получать исключительно статусных соперников. Однако подготовка должна быть идеальной. Потому что Пауло не подарок, лёгкой прогулкой этот поединок не станет ни в коем случае. Тем интереснее посмотреть на подобный бой.