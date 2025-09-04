Шишкин — «домашний» боксёр? Как Владимир стал своим для США

В ночь с 4 на 5 сентября в Монреале, Канада, состоится интереснейший боксёрский вечер. В его рамках свой очередной поединок проведёт россиянин Владимир Шишкин.

Он возвращается в ринг после обиднейшей осечки. В титульном сражении боксёр уступил Уильяму Скаллу, хотя был очень неплох – судейское решение многие считают достаточно спорным. Теперь соперником Владимира станет другой кубинец – Ослейс Иглесиас. И этот поединок может стать серьёзным трамплином для победителя. Некоторые эксперты даже утверждают, что триумфатор выйдет на победителя пары, в которой сойдутся Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд.

Шишкин – талантливый боксёр. Он имеет профессиональный рекорд 16-1. Причём единственное поражение потерпел совсем недавно. Правда, можно констатировать, что вели Владимира очень осторожно, только подпускают его к громким соперникам. А главное, россиянин успел снискать сомнительную славу «домоседа» . Но очень любопытно, что обосновался он не в одной, а в двух странах. Сначала долгое время не рисковал покинуть Россию. А затем перебрался в США, где полностью освоился. Поэтому теперь статус «домашнего» боксёра будет очень сложно отбросить. Особенно если учесть результат последнего поединка.

Любопытно, что самый первый бой Шишкина на профессиональном уровне получился удачным, однако состоялся он не в России. Владимир боксировал в Латвии, где снёс за четыре раунда Андрея Логинова. Но развивать международный успех не стал. Вернулся в Россию и начал оформлять победу за победой. Правда, за семь боёв не было ни одного топового соперника. А особенно странно было наблюдать за тем, как россиянин разбивал Сергея Хомицкого, у которого к тому моменту уже было 15 (!) поражений – 31-15-3. Нужно было что-то менять, поэтому Шишкин отправился за границу – в Америку.

Владимир Шишкин Фото: Torsten Helmke/Imago/ТАСС

Владимир перебрался в США, начал там тренироваться. И у него была прекрасная возможность колесить по всему миру, выступая на интересных ивентах. Однако вместо этого он полностью обосновался в Штатах. За восемь поединков особенного продвижения по карьерной лестнице не наметилось. Да, Шишкин снискал любовь и признание американской публики . А организаторы с удовольствием давали Владимиру не самую крепкую оппозицию. Но в итоге путь до первого реально статусного титульника в карьере растянулся на пять лет. И в этот момент боксёр столкнулся с неожиданным испытанием. Чтобы сразиться за вакантный пояс чемпиона по версии IBF, нужно было отправиться в Германию.

Многих боксёров это подбивает. Например, Тим Цзю всегда дрался в Австралии. А выезды в США постоянно оборачивались проблемами. В итоге сейчас, кажется, сын Кости полностью вернётся «домой», не станет больше разрушать свою карьеру. Подобная проблема поджидала и Шишкина. Он приехал в Германию, где выглядел не так уверенно. Многие факторы за рубежом сказываются на итоговом результате. От условий подготовки к непосредственному выходу в ринг до отсутствия «домашнего» судейства. А вот Скалл выступал в Германии очень часто. Поэтому фактически Владимир пришёл на чужую территорию . И поставить соперника в тупик не смог.

Теперь же Шишкин показывает, что не собирается так легко возвращаться в «зону комфорта». Правда, Владимир подерётся поближе к дому – в Канаде. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO станет ещё одним вызовом на пути россиянина. А всё потому, что он опять идёт на чужую территорию. У Иглесиаса (13-0) четыре последних поединка были проведены именно в Канаде. Поэтому Ослейс будет чувствовать себя максимально комфортно. А Владимиру этот бой должен дать ответы на многие вопросы.

Если россиянин одержит победу, то откроет для себя новые рынки. Сейчас многие ивенты проходят в Саудовской Аравии, куда Шишкин сможет отправиться без излишних сомнений. А особенно это будет актуально, если ему в дальнейшем действительно дадут победителя противостояния Канело и Кроуфорда. А вот поражение лишь укрепит мнение о том, что Владимир – «домосед». однако и в США он найдёт свой рынок и свои вызовы. Вот только о больших боях и титульниках, скорее всего, можно будет позабыть.