Бой с Канело так и останется мечтой. Шишкин досрочно проиграл Иглесиасу

В Канаде состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели претендентский бой по линии IBF во втором среднем весе между россиянином Владимиром Шишкиным и кубинцем Ослейсом Иглесиасом. На кону также стоял пояс IBO, которым владел непобеждённый кубинец.

Для Шишкина это был уже второй шанс стать обязательным претендентом на бой с Канело, который владеет всеми поясами в дивизионе. Прошлой осенью небитый на тот момент россиянин подошёл к бою с Уильямом Скаллом с рекордом 16-0. Боксёры оспаривали вакантный титул IBF, которого лишили Альвареса. Владимир пытался работать первым номером, действовать в силовом стиле, но не смог совладать с любительской кубинской манерой: Скалл перебегал россиянина, перебил его с дистанции и забрал победу решением судей. К слову, после этого Уильям всё же получил бой с Канело, но там такие фокусы не прошли — Скалл проиграл мексиканцу на записках судей.

Шишкин же взял паузу и вновь получил шанс заявить о себе. Он вышел на бой в Канаде, где ему предстоял претендентский поединок по линии IBF против ещё одного небитого кубинца Ослейса Иглесиаса. Но на этот раз Владимир столкнулся с другим боксом. Дело в том, что Иглесиас, хоть и является кубинцем, но проповедует силовой стиль. В его активе было 13 поединков перед встречей с россиянином, во всех он одержал победы, в 12 случаях это были нокауты — лишь один соперник Ослейса добрался до судейского решения.

Собственно, почерк кубинца Шишкин прочувствовал уже на старте боя. Ослейс занял центр ринга, стал работать первым номером, вкладывался в плотные удары, причём как в одиночные, так и в серии. Россиянину приходилось защищаться, достаточно много пропускал Владимир в стартовых раундах, но выдерживал атаки оппонента. К третьему раунду пристрелялся и Шишкин, он подключил к работе джеб, стал перестреливать кубинца с дистанции двойками, не давая тому сближаться. Но время от времени Иглесиас всё равно прорывался и попадал: в концовке раунда Шишкин снова пропустил плотный удар и был потрясён.

Не менялась картина к середине поединка. Россиянин пытался искать нужную дистанцию, стараясь не подпускать Иглесиаса, моментами это получалось, но всё же напор и агрессия кубинца сказывались — тяжело приходилось Шишкину. Много пропускал россиянин, бой складывался не по его сценарию. В восьмом раунде наступила развязка: Ослейс обрушил на Владимира шквал ударов, Шишкин не отвечал и принимал плотные серии на себя, после чего рефери решил вмешаться в поединок. Ослейс Иглесиас одержал убедительную досрочную победу и стал главным претендентом на бой с Канело по линии IBF. У кубинца идеальный рекорд 14-0, 13 нокаутов — кажется, его поединок с Альваресом выглядит куда более интригующим, чем бой мексиканца со Скаллом. А Владимир Шишкин потерпел второе поражение подряд. Да, оба были в боях на самом высоком уровне, но, тем не менее, россиянин так и не сумел завоевать чемпионский пояс и приблизиться к бою с Канело.