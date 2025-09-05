Бой легенд или цирк от пенсионеров? Зачем подерутся Тайсон и Мейвезер

Осенью 2024 года легендарный Майк Тайсон вернулся в ринг, причём в профессиональном поединке, и встретился с блогером Джейком Полом. Камбэк спустя почти 20 лет оказался не самым удачным — Железный Майк потерпел поражение, зато отлично заработал. Согласно разным источникам, гонорар Тайсона составил $ 20 млн. А после боя Майк заявил, что хочет выступать и дальше: «Не думаю, что это был мой последний поединок. Всё зависит от ситуации. У меня ещё есть порох в пороховницах. Может быть, я подерусь с братом Джейка».

После этого Тайсон ушёл в тень, прошёл почти год, и у легенды наметился очередной бой. Не с Логаном Полом, но со знаковой фигурой другого поколения Флойдом Мейвезером-младшим. Об этом сообщила компания CSI Sport, которая и берёт на себя организацию поединка. Пока нет никаких деталей относительно даты и места проведения встречи, однако известно, что бой будет выставочным и пройдёт весной 2026 года . То есть у бойцов есть минимум полгода, чтобы привести себя в более-менее приемлемую форму для нескольких раундов в ринге. Соперники уже обменялись репликами в адрес друг друга.

Афиша боя Майк Тайсон — Флойд Мейвезер

Тайсон удивлён, что Флойд согласился на такой вариант: «Когда CSI предложила мне выйти в ринг с Флойдом Мейвезером, я подумал: «Такого просто не может быть». Но Флойд согласился. Ни я, ни весь мир не могли даже предположить, что такой бой может состояться. Однако бокс вступил в новую эру непредсказуемости, и этот поединок максимально непредсказуем. Я всё ещё не могу поверить, что Флойд действительно хочет это сделать. Это будет вредно для его здоровья, но он настаивает — контракт подписан, и бой состоится!»

А Мейвезер утверждает, что всё, с чем он связан, получается легендарно: «Я занимаюсь этим уже 30 лет, и не было ни одного бойца, который смог бы запятнать моё наследие. Вы и так знаете: если я за что-то берусь, это будет масштабно и легендарно. Я лучший в боксерском бизнесе. Этот показательный бой даст фанатам то, чего они хотят».

Формат выставочного боя вполне подходит для 59-летнего Тайсона. В бою с Полом он выглядел тяжеловато, что неудивительно, там и соперник был младше на 30+ лет. С Мейвезером разница в возрасте составит хотя бы более приемлемые 10 лет (Флойду исполнится 49 в феврале). К тому же профессиональна карьера Мейвезера фактически закончилась в 2017 году, а по сути – двумя годами ранее, так что и существенной разницы в форме не будет.

Флойд в 2015-м уходил из профессионального спорта, однако 2017-м вернулся ради встречи с Конором Макгрегором и возможности сделать цифры в рекорде ещё более впечатляющими — 50-0. После второго ухода Флойд появлялся исключительно в выставочных поединках: с Логаном Полом, Микуро Асакурой и внуком бывшего босса мафии Джоном Готти-третьим. Везде очень хорошо зарабатывал. К примеру, за бой с Полом Мейвезер, по его же словам, получил порядка $ 100 млн.

У Тайсона, к слову, тоже есть опыт выставочных боёв. Он встречался с Роем Джонсом-младшим в 2020 году и заработал $ 10 млн. Встреча с Мейвезером, разумеется, чисто коммерческая история и возможность сыграть на ностальгии фанатов, желающих увидеть кумиров прошлых поколений в деле хотя бы в таком качестве. Пожалуй, это оптимальный вариант для ушедших легенд, которые не могут расстаться с рингом: шоу, высокие гонорары, минимум урона здоровью. Разумеется, критики тоже будет достаточно, но если ветераны хотят пойти и заработать, то почему бы и нет?

И бой точно привлечёт внимание фанатов. У CSI Sport есть опыт участия в организации больших ивентов, так что стоит ждать приличных цифр вокруг звёздного противостояния. Главное, чтобы потом Тайсон не зажёгся идеей боёв с молодым поколением, потому что это заведомо плохая идея. За Мейвезера в этом плане переживать не приходится, он заточен только на заработки и не так горит потенциальным возвращением в ринг.