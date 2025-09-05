Шлеменко не сделал выводов. Шторм снова попадёт под «каток» молодого Белаза?

12 сентября в Челябинске состоится яркий турнир RCC 23. Его главными звёздами станут Александр Шлеменко и Владислав Ковалёв. Шторм и Белаз проведут громкий реванш. Первый бой парней состоялся 31 мая в Екатеринбурге. И завершился победой Ковалёва. Правда, на карточках судей всё было не так однозначно – один из них даже занял сторону Шлеменко. Но раздельным вердиктом сильнее оказался Владислав. Белаз сразу пообещал, что даст Александру незамедлительный реванш. Так и получилось. Всего через три месяца соперники снова сойдутся в октагоне.

Стоит отметить, что многие и анонс первого боя восприняли без восторга. А перед вторым вновь начали критиковать решение проводить реванш. Всё потому, что в мае всё было спорно, пожалуй, только на бумаге. На деле же Белаз действительно забрал победу, был убедительнее Шторма. И на лице Шлеменко отразился достаточно серьёзный ущерб. В таком возрасте каждый удар сильнее сказывается на состоянии бойца. Кроме того, после поединка стало известно, что у Александра были серьёзные проблемы со здоровьем ещё до выхода в клетку. Кажется, даже процесс подготовки не может быть таким же, какой был у Шлеменко образца 10-летней давности.

Теперь эксперты больше верят в Белаза. Причём предвкушают его убедительную победу. Например, такой позиции придерживается вице-президент АСА Асланбек Бадаев: «Мне кажется, что Белаз в этот раз будет более уверен в себе. В прошлый раз возникли вопросы — мало опыта, боёв. Мы увидели, что в начале он был зажатым, а потом по нарастающей забирал отрезки. В третьем раунде вообще возникло ощущение, что получалось многое. Если Влад с самого начала станет действовать в такой же манере, как и в третьем отрезке первого поединка, тогда он может выиграть ещё увереннее . В реванше всё будет зависеть от Влада и его настроя. Александр, в принципе, тоже был не в лучшем состоянии. Это ни для кого не секрет. Но у него и возраст. Если рассчитывать на тяжёлый удар, то Белаз его держит. И вряд ли удастся передышать и переработать более молодого оппонента. Плюс Влад борется. Прогнозирую более убедительную победу Белаза по очкам».

Самый главный вопрос заключается в следующем: «Зачем этот реванш Шлеменко?» И логичный ответ только один – попытаться поквитаться за осечку. Да, поражение – это всегда неприятно. Кроме того, Шторм успел примерить на себя статус «короля реваншей». Но этот поединок может обернуться ещё более серьёзными проблемами. По ходу первого боя действительно бросалось в глаза всё, о чём говорилось выше. У Белаза преимущество в функциональном состоянии, кардио, держаке. И нельзя говорить о том, что у Александра всё это на низком уровне, нет. Просто Владислав моложе. И чтобы его победить, нужно искать момент для нокаута. Пробить крепкую челюсть Белаза будет очень непросто.

Ещё один важный момент – мотивация. Александру – 41 год. И он является настоящей суперзвездой российских MMA. А пару лет назад все в один голос признавали его лучшим бойцом страны. Да, из тех, кто выступает на её территории. Но и это выглядит шикарным достижением. Ничего и никому доказывать уже не нужно. Каждый громкий бой – это огромный гонорар. И на этом фоне Шторму противостоит «голодный» Белаз . 27-летний боец двигается поступательно, Шлеменко – самая громкая фамилия в его послужном списке. Владислав горит мечтой прорваться в UFC и ради этого прикладывает максимальные усилия.

ВЛАДИСЛАВ «БЕЛАЗ» КОВАЛЁВ Фото: RCC MMA

Да, у Александра есть желание набить 100 побед в MMA. Сейчас их 67. Однако если принимать такие жёсткие вызовы, то восстановление после них может занимать серьёзное время. Никто не говорит, что Шторм должен драться только с «мешками» и набивать рекорд «на бумаге». Но и драться с такими молодыми и голодными соперниками – опасно. Шторм не стал делать выводов из первого поединка. И из его течения, и из результата. И вновь принял крайне непростой вызов. Что лишь подтверждает – он не боится громких сражений и готов биться до конца .

Для Белаза этот бой – новый шанс мечты. Нет сомнений, что гонорар за такой поединок – более чем приемлемый. А главное – Владислав получает шанс отправить в свою копилку вторую статусную победу. И с таким багажом вполне можно будет замахнуться на попадание в UFC, пусть и через DWCS. Осталось понять, оправдает ли Ковалёв статус фаворита.