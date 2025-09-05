Король «голый» или нет? Разбираемся в технических навыках звёздного Канело

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium» состоится яркий боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Канело – топовый боксёр, который на протяжении всей карьеры подтверждает этот статус. Конечно, есть и те, кто нещадно критикует мексиканца. Но он не обращает внимания на хейтеров. После поражения от Дмитрия Бивола Альварес вышел на серию из шести побед, чувствует себя просто превосходно. И собирается отправить в свою копилку очередное статусное имя.

Сауль Альварес



Дата рождения: 18 июля 1990 года

Место рождения: Халиска, Гвадалахара, Мексика

Рост: 171 см

Размах рук: 179 см

Рекорд: 63-2-2

Тренер: Эдди Рейносо

Карьера Канело — долгий путь к величию

Альварес начал профессиональную карьеру в далёком 2005 году. В 15 лет мексиканец уже начал сколачивать своё наследие. И успел провести 67 (!) поединков. Мало кто из боксёров может похвастаться таким достижением. А Канело формировал свой уникальный стиль, превращался в неуязвимую машину. 63 боя завершились победами, причём 39 из них мексиканец закончил досрочно. Конечно, на самой заре профессиональной карьеры Сауль действовал намного более агрессивно, со временем стал более аккуратным и выверенным. Однако это лишь подчёркивает статус одного из самых великих боксёров в истории, Альварес максимально уверен в собственных силах.

Стиль Альвареса — неудобный и жутко эффективный

Канело обладает не самым большим размахом рук – 179 см. Поэтому работать с дистанции он любит не очень сильно. Напротив, Сауль старается максимально быстро находить путь к сопернику. Он прижимается вплотную, а затем начинает терзать короткими ударами. Стоит отметить, что попытки оппонентов разрывать дистанцию чаще всего не отличаются состоятельностью. Альварес моментально возвращается к своей излюбленной тактике, пробирается на минимальное расстояние от чужого корпуса. И при необходимости вовремя клинчует, чтобы минимизировать возможный урон по себе.

Сауль Альварес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Канело любит вытягивать на себя. А всё потому, что славится умением контрпанчера. Получая любой удар, мексиканец моментально отвечает целой серией своих атак. И это позволяет постоянно держать соперника в напряжении. Оппонент очень быстро привыкает к тому, что, нанося удар, он получает приличный урон. Короткие, но очень увесистые панчи Сауля быстро приводят в чувство. Поэтому соперникам Альвареса становится сложнее действовать первым номером. И зачастую Канело сам отдаёт инициативу в руки оппонентов, чтобы ловить их и наказывать за ошибки.

Канело — король защиты

Защита – одна из главных сильных сторон мексиканца. Канело умеет классно закрываться в блок, уклоняться от ударов. При этом сам Альварес чаще всего занимает центр и контролирует территорию. Но не боится закрываться у канатов. И славится шикарным «держаком». Альварес является рекордсменом по количеству раундов без падения в нокдаун или нокаут. У Канело таких набралось 520! У ближайшего преследователя Оливера Макколла – всего лишь 445. Челюсть Сауля – буквально каменная. И нельзя говорить, что мексиканца не били. По нему наносили мощнейшие удары, атаковали так, что многие упали бы в глухой нокаут. Однако Альварес неизменно стоял.

Ещё один важный момент. Сауль – невероятно универсальный боец, который гибко подстраивается под любого соперника. И славится умением ломать чужие стили. Например, так был повержен Хайме Мунгия. Соотечественник Канело по карьере старался работать с дистанции. Но Альварес этого не позволил, действовал просто шикарно в плане перемещения в ринге. И мгновенно сокращал дистанцию, лишив Мунгию главного оружия. Поэтому и теперь намерен поставить Кроуфорда в тупик именно за счёт того, что попросту не позволит американцу продемонстрировать свои лучшие качества. Альваресу смогли навязать свою игру всего лишь два человека – Флойд Мейвезер и Дмитрий Бивол. Оба – личности невероятного масштаба. Предстоящий поединок станет классной проверкой и для Теренса. У него есть шанс доказать, что он действительно является одним из «небожителей» боксёрского мира.

Активность Канело снижается с каждым боем. В предыдущем поединке со Скаллом он нанёс всего лишь 56 ударов. Однако на протяжении всей карьеры тенденции сохраняются. С левой стороны Альварес атакует в два раза реже, чем с правой. Кроме того, большинство ударов летит в голову – около 66%. Остальные атаки направлены по корпусу. Около 40% атак – силовые. И это позволяет Саулю наносить такой урон. Очень редко соперники мексиканца покидают ринг без большого количества повреждений.

Сауль Альварес Фото: Richard Pelham/Getty Images

Канело – очень неудобный соперник в стилистическом плане. И, кажется, умеет в ринге абсолютно всё. Теперь мексиканцу предстоит пройти очередную проверку на прочность. И, судя по всему, шансы на победу у Альвареса – очень высокие.