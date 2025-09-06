Эйнштейн возвращается за поясом. Туменов оформил яркий нокаут и вызвал чемпиона

5 сентября в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся турнир АСА 191. Главным событием вечера стал поединок бывшего чемпиона организации в полусредней весовой категории Альберта Туменова с опасным бразильцем Винисиусом Крузом.

Для Туменова это был первый бой после утраты титула. В феврале 2025 года боец со звучным прозвищем Эйнштейн защищал титул чемпиона АСА в поединке с Абубакаром Вагаевым, но потерпел поражение единогласным решением судей, не справившись с борьбой оппонента. После этого Туменов неоднократно заявлял о желании получить реванш и вернуть свой пояс. Дошло до того, что новому сопернику Винисиусу Крузу пришлось предупредить Альберта, что не стоит заглядывать ему за спину и заранее целиться в титульник с Вагаевым.

Сам Круз в последнее время очень здорово себя проявлял. Опытный бразилец, выступающий в АСА почти три года, вышел на победную серию, совершив сначала громкий апсет в бою с Виталием Слипенко, а затем победив Николая Алексахина. Поединок с Туменовым стал для Винисиуса большим шансом: он впервые получил место в мейн-ивенте, а также это была возможность разом превратиться в претендента номер один на титул чемпиона АСА.

Бойцы резво начали, однако быстро переключились в режим разведки с редкими атаками и ещё более редкими попаданиями. Круз сделал ставку на движение и удары ногами, очень много кружил вокруг, бил по этажам. Туменов же занял центр клетки, но поменьше атаковал, выцеливая удачный момент. Несколько раз Альберт классно попал на скачке. Ближе к концу раунда экс-чемпион стал наращивать темп, однако в одном из эпизодов пропустил контратаку и оказался во флеш-нокдауне. Тем не менее Туменов быстро пришёл в себя, а в самой концовке ещё и попал чистым хай-киком.

Второй раунд проходил уже иначе. Круз стал заметно активнее, начал пробивать киков по ногам и корпусу и по-прежнему много двигался. Туменов взрывался сериями ударов, иниицировал размены и явно охотился за финишем. Бразилец попытался завязать Альберта, но тот вырвался, а затем попал плотным хай-киком и обрушил серию ударов. Два эффектных панча пришлись точно в корпус, и Круз сложился на канвасе, а Туменов несколькими добивающими ударами завершил начатое.

Эйнштейн обещал вернуться в титульную гонку и отправиться за реваншем с Вагаевым — и, в принципе, сделал это очень красиво. Альберт сейчас является первым номером дивизиона, и он уже бросил вызов нынешнему чемпиону, так что реванш вполне возможен.