UFC Париж: Имавов — Борральо, Фахретдинов — Густафссон, MMA 6 сентября 2025, прямая онлайн-трансляция, лайв, live, где смотреть

UFC Париж: битва конкурентов Чимаева, новый вызов для российского Гладиатора. LIVE
Сергей Сорокин
UFC Париж
Комментарии
В главном событии вечера сойдутся Имавов и Борральо.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

6 сентября на «Аккор-Арене» в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night 258. Он будет интересен фанатам смешанных единоборств из России. В октагон выйдет Ринат Фахретдинов, который проведёт свой очередной поединок в лучшей лиге на планете. Соперником россиянина станет шведский боец Андреас Густафссон.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов
06 сентября 2025, суббота. 19:25 МСК
Андреас Густафссон
Не началось
Ринат Фахретдинов

В соглавном событии вечера выступит француз Бенуа Сен-Дени. Его проверит на прочность крепкий бразилец – Маурисио Руффи.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи
07 сентября 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Не началось
Маурисио Руффи

А в главном поединке может определиться следующий соперник Хамзата Чимаева. Нассурдин Имавов, который представляет Францию, выходит в клетку на серии побед. Его новой целью станет бразилец Кайо Борральо. Лидер «Боевых ботаников» также приблизился к титульному шансу вплотную.

UFC 2025. UFC Fight Night 258, Париж, Франция
Нассурдин Имавов — Кайо Борральо
07 сентября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Нассурдин Имавов
Не началось
Кайо Борральо

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Гладиатору нужны досрочные победы:
Фахретдинов опять мимо «топов». За три года в UFC Ринат не приблизился к рейтингу
Фахретдинов опять мимо «топов». За три года в UFC Ринат не приблизился к рейтингу
Где смотреть UFC Париж Дата и время турнира UFC Париж Полный кард турнира UFC Париж
Live Сергей Сорокин

🤓 Борральо сказал, как завершится его поединок с Имавовым

Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом Нассурдином Имавовым, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Я должен выйти и продемонстрировать доминирование. Неважно, будет ли это победа приёмом, нокаутом или решением. Главное, чтобы поединок получился хорошим. В таком случае я буду следующим драться за титул. Намерен доминировать над ним и финишировать в четвёртом раунде», — сказал Борральо в интервью YouTube-каналу Shak MMA.

09:04 Сергей Сорокин

🧐 Имавов оценил победу Чимаева над дю Плесси

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я ожидал победы Хамзата, но не ожидал доминирования на протяжении пяти раундов. Да, когда вы не так хорошо разбираетесь в MMA, это может показаться скучным, потому что вы не понимаете технику. Меня как профессионала, понимающего технику, очень впечатляет видеть, как такого чемпиона, как дю Плесси, удерживают на земле пять раундов», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.

08:47 Сергей Сорокин

🐺 Нассурдин Имавов ответил, почему он может победить Чимаева

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Я просто отличаюсь от остальных парней в среднем дивизионе. Прямо сейчас я сосредоточен на поединке с Борральо. После этого мы сконцентрируемся на Чимаеве и хорошо подготовимся к этому поединку», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.

08:32 Сергей Сорокин

🔃 Нассурдин Имавов за два года мощно перезагрузил карьеру

08:17 Сергей Сорокин

🤫 «Больше он не произнесёт ни слова». Имавов — о Борральо

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о предстоящем поединке с бразильцем Кайо Борральо. Бой состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Он наговорил лишнего, но завтра он больше не произнесёт ни слова!» — написал Имавов в соцсетях.

08:17 Сергей Сорокин

Где смотреть UFC Париж

Посмотреть трансляцию турнира UFC Париж можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

08:17 Сергей Сорокин

🏆 Минеев: хочу, чтобы Фахретдинов стал чемпионом UFC

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о полусредневесе UFC и соотечественнике Ринате Фахретдинове.

«Помимо того, что он татарин, он ещё и уроженец Республики Мордовия, как и я. Мы с Ринатом очень близко знаем друг друга. Правда, не всегда удаётся смотреть бои с его участием, но мы часто созваниваемся, и я, безусловно, его поддерживаю. Хочу, чтобы он стал чемпионом UFC. И тогда в Мордовии на одного татарина и чемпиона станет больше», — приводит слова Минеева «Татар-информ».

08:16 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Париж

Турнир UFC Fight Night 258 состоится 6 сентября на арене Аккор-Арена в Париже, Франция. Старт прелимов запланирован на 19:00 по московскому времени. Основной кард начнётся в 22:00 мск.

08:16 Сергей Сорокин

⚖️ Все результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 258

Главный кард:

Нассурдин Имавов (83,91 кг) — Кайо Борральо (83,91 кг);

Лёгкий вес: Бенуа Сен-Дени (70,3 кг) — Маурисио Руффи (70,76 кг);

Полутяжёлый вес: Модестас Букаускас (92,98 кг) — Пол Крейг (92,98 кг);

Лёгкий вес: Боладжи Оки (70,76 кг) — Мэйсон Джонс (70,76 кг);

Полусредний вес: Аксель Сола (77,11 кг) — Рис Макки (77,11 кг);

Полулёгкий вес: Патрисио Питбуль (65,77 кг) — Лосене Кейта (67,58 кг)*;

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Уилльям Гомис (65,77 кг) — Роберт Рухала (66,22 кг);

Полутяжёлый вес: Умар Си (93,44 кг) — Брендсон Рибейро (93,44 кг);

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (116,12 кг) — Анте Делия (108,4 кг);

Лёгкий вес: Гарри Хардвик (70,76 кг) — Кауе Фернандес (70,3 кг);

Полусредний вес: Сэм Паттерсон (77,11 кг) — Трей Уотерс (77,56 кг);

Полусредний вес: Брэд Таварес (84,36 кг) — Роберт Брычек (84,36 кг);

Полутяжёлый вес: Андреас Густафссон (77,56 кг) — Ринат Фахретдинов (77,11 кг);

Женский минимальный вес: Шона Бэннон (52,61 кг) — Сэм Хьюз (52,61 кг).

* Лосен Кейта не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории. Бой с Патрисио Питбулем отменён.

08:15 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Париж

  • Нассурдин Имавов — Кайо Борральо;
  • Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи;
  • Модестас Букаускас — Пол Крэйг;
  • Боладжи Оки — Мэйсон Джонс;
  • Рис Макки — Аксель Сола;
  • Уильям Гомис — Роберт Рухала;
  • Умар Си — Брендсон Рибейро;
  • Марчин Тыбура — Анте Делия;
  • Кауе Фернандес — Гарри Хардвик;
  • Сэм Паттерсон — Трей Уотерс;
  • Брэд Таварес — Роберт Брычек;
  • Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов;
  • Шона Бэннон — Сэм Хьюз.
