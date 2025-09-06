UFC Париж: битва конкурентов Чимаева, новый вызов для российского Гладиатора. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

6 сентября на «Аккор-Арене» в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night 258. Он будет интересен фанатам смешанных единоборств из России. В октагон выйдет Ринат Фахретдинов, который проведёт свой очередной поединок в лучшей лиге на планете. Соперником россиянина станет шведский боец Андреас Густафссон.

В соглавном событии вечера выступит француз Бенуа Сен-Дени. Его проверит на прочность крепкий бразилец – Маурисио Руффи.

А в главном поединке может определиться следующий соперник Хамзата Чимаева. Нассурдин Имавов, который представляет Францию, выходит в клетку на серии побед. Его новой целью станет бразилец Кайо Борральо. Лидер «Боевых ботаников» также приблизился к титульному шансу вплотную.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.