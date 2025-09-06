UFC Париж: битва конкурентов Чимаева, новый вызов для российского Гладиатора. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
6 сентября на «Аккор-Арене» в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night 258. Он будет интересен фанатам смешанных единоборств из России. В октагон выйдет Ринат Фахретдинов, который проведёт свой очередной поединок в лучшей лиге на планете. Соперником россиянина станет шведский боец Андреас Густафссон.
В соглавном событии вечера выступит француз Бенуа Сен-Дени. Его проверит на прочность крепкий бразилец – Маурисио Руффи.
А в главном поединке может определиться следующий соперник Хамзата Чимаева. Нассурдин Имавов, который представляет Францию, выходит в клетку на серии побед. Его новой целью станет бразилец Кайо Борральо. Лидер «Боевых ботаников» также приблизился к титульному шансу вплотную.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤓 Борральо сказал, как завершится его поединок с Имавовым
Шестой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о предстоящем поединке с французом Нассурдином Имавовым, который состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).
«Я должен выйти и продемонстрировать доминирование. Неважно, будет ли это победа приёмом, нокаутом или решением. Главное, чтобы поединок получился хорошим. В таком случае я буду следующим драться за титул. Намерен доминировать над ним и финишировать в четвёртом раунде», — сказал Борральо в интервью YouTube-каналу Shak MMA.
🧐 Имавов оценил победу Чимаева над дю Плесси
Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
«Я ожидал победы Хамзата, но не ожидал доминирования на протяжении пяти раундов. Да, когда вы не так хорошо разбираетесь в MMA, это может показаться скучным, потому что вы не понимаете технику. Меня как профессионала, понимающего технику, очень впечатляет видеть, как такого чемпиона, как дю Плесси, удерживают на земле пять раундов», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.
🐺 Нассурдин Имавов ответил, почему он может победить Чимаева
Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым.
«Я просто отличаюсь от остальных парней в среднем дивизионе. Прямо сейчас я сосредоточен на поединке с Борральо. После этого мы сконцентрируемся на Чимаеве и хорошо подготовимся к этому поединку», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.
🔃 Нассурдин Имавов за два года мощно перезагрузил карьеру
🤫 «Больше он не произнесёт ни слова». Имавов — о Борральо
Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о предстоящем поединке с бразильцем Кайо Борральо. Бой состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).
«Он наговорил лишнего, но завтра он больше не произнесёт ни слова!» — написал Имавов в соцсетях.
Где смотреть UFC Париж
Посмотреть трансляцию турнира UFC Париж можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🏆 Минеев: хочу, чтобы Фахретдинов стал чемпионом UFC
Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев высказался о полусредневесе UFC и соотечественнике Ринате Фахретдинове.
«Помимо того, что он татарин, он ещё и уроженец Республики Мордовия, как и я. Мы с Ринатом очень близко знаем друг друга. Правда, не всегда удаётся смотреть бои с его участием, но мы часто созваниваемся, и я, безусловно, его поддерживаю. Хочу, чтобы он стал чемпионом UFC. И тогда в Мордовии на одного татарина и чемпиона станет больше», — приводит слова Минеева «Татар-информ».
Дата и время турнира UFC Париж
Турнир UFC Fight Night 258 состоится 6 сентября на арене Аккор-Арена в Париже, Франция. Старт прелимов запланирован на 19:00 по московскому времени. Основной кард начнётся в 22:00 мск.
⚖️ Все результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 258
Главный кард:
Нассурдин Имавов (83,91 кг) — Кайо Борральо (83,91 кг);
Лёгкий вес: Бенуа Сен-Дени (70,3 кг) — Маурисио Руффи (70,76 кг);
Полутяжёлый вес: Модестас Букаускас (92,98 кг) — Пол Крейг (92,98 кг);
Лёгкий вес: Боладжи Оки (70,76 кг) — Мэйсон Джонс (70,76 кг);
Полусредний вес: Аксель Сола (77,11 кг) — Рис Макки (77,11 кг);
Полулёгкий вес: Патрисио Питбуль (65,77 кг) — Лосене Кейта (67,58 кг)*;
Предварительный кард:
Полулёгкий вес: Уилльям Гомис (65,77 кг) — Роберт Рухала (66,22 кг);
Полутяжёлый вес: Умар Си (93,44 кг) — Брендсон Рибейро (93,44 кг);
Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (116,12 кг) — Анте Делия (108,4 кг);
Лёгкий вес: Гарри Хардвик (70,76 кг) — Кауе Фернандес (70,3 кг);
Полусредний вес: Сэм Паттерсон (77,11 кг) — Трей Уотерс (77,56 кг);
Полусредний вес: Брэд Таварес (84,36 кг) — Роберт Брычек (84,36 кг);
Полутяжёлый вес: Андреас Густафссон (77,56 кг) — Ринат Фахретдинов (77,11 кг);
Женский минимальный вес: Шона Бэннон (52,61 кг) — Сэм Хьюз (52,61 кг).
* Лосен Кейта не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории. Бой с Патрисио Питбулем отменён.
Полный кард турнира UFC Париж
- Нассурдин Имавов — Кайо Борральо;
- Бенуа Сен-Дени — Маурисио Руффи;
- Модестас Букаускас — Пол Крэйг;
- Боладжи Оки — Мэйсон Джонс;
- Рис Макки — Аксель Сола;
- Уильям Гомис — Роберт Рухала;
- Умар Си — Брендсон Рибейро;
- Марчин Тыбура — Анте Делия;
- Кауе Фернандес — Гарри Хардвик;
- Сэм Паттерсон — Трей Уотерс;
- Брэд Таварес — Роберт Брычек;
- Андреас Густафссон — Ринат Фахретдинов;
- Шона Бэннон — Сэм Хьюз.