UFC в Париже могло и не быть. Во Франции очень долго боролись с MMA

6 сентября состоится интригующий турнир – UFC Париж. Сейчас ивенты во Франции стали обыденной частью жизни организации. Но сложно поверить, что впервые она провела событие на территории этой страны лишь три года назад. Да, государство на долгое время отказывалось от смешанных единоборств, пришло к легализации MMA совсем недавно. А бойцам и лигам пришлось проделать огромную работу для того, чтобы убедить политиков пойти навстречу, прислушаться к представителям этого вида спорта. И всё для того, чтобы болельщики, которые обожают дисциплину во Франции, могли на родине наблюдать за своими любимцами.

Изначально UFC долгое время была ориентирована исключительно на американский рынок. Поэтому особенных попыток организовать турнир в Париже и не было. В 2016 году во Франции стремительно росла популярность смешанных единоборств. Казалось, что остались считаные дни до того, как Дана Уайт анонсирует первый ивент на территории страны. И в этот момент на высшем уровне приняли решение запретить смешанные единоборства. Естественно, для многих такая новость стала настоящим шоком. Любимцы местной публики Сириль Диабате и Чейк Конго фактически на долгое время лишились мечты привезти такой праздник к себе «домой».

Естественно, спортсмены не оставляли попыток всё-таки убедить политиков отменить запрет. Однако в итоге просто бились в закрытые двери. Правительство Франции однозначно выразило свою позицию. И на уступки идти не собиралось. В итоге глава Французской комиссии ММА Бертран Амуссу подавал в суд на министерство спорта: «Министерство держит нас за идиотов. В Европе все страны, кроме Норвегии и Франции, признали ММА. Я надеялся, что до этого не дойдёт, но мы подадим иск в суд, чтобы обжаловать решение».

Сириль Ган Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В итоге у иска не было никаких последствий. А во Франции стали активно ходить слухи, что запрет был вызван желанием направить молодое поколение в сторону занятий дзюдо. В СМИ даже появилась информация, что правительство переживает относительно статуса страны в этом виде спорта, а она на тот момент занимала одну из ведущих позиций на международной арене. Поэтому многие считали ограничения искусственными и крайне несправедливыми. Однако никаких особенных изменений не происходило. Напротив, позиции MMA становились всё более шаткими. Но постепенно спортсмены, а также функционеры смогли выправить ситуацию. В 2020 году запрет на смешанные единоборства сняли, а всё регулирование на себя взяла французская федерация бокса.

Однако UFC осваивала новый рынок очень осторожно. Она не стала бросаться в организацию турниров сразу после отмены запрета. Боссы прекрасно понимали, что публике нужно привыкнуть к новому зрелищу. Поэтому дожидались, пока болельщики станут завсегдатаями ивентов от местных лиг. А они начали плодиться очень быстро. И некоторые сейчас считаются поставщиками талантов в лучший промоушен на планете. Например, многие бойцы перебираются под крыло Уайта из Ares FC. А UFC выжидала и наконец-то анонсировала турнир, который был запланирован на сентябрь 2022 года. Свои коррективы в планы организации внёс и коронавирус. Возможно, без него лига приехала бы в Париж намного раньше.

Сириль Ган и Тай Туиваса Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Примечательно, что первый кард во Франции не был тотально заточен под местную публику. Но акцент в этом направлении всё-таки делался. Так, в главном событии вечера выступил Сириль Ган. Перед турниром любимец публики вовсю позировал около Эйфелевой башни с предстоящим соперником – Таем Туивасой. А в третьем раунде француз поставил в поединке точку, отправив оппонента в нокаут. Нассурдин Имавов тогда подрался в основном карде, а Бенуа Сен-Дени – в предварительном. Спустя три года им предстоит вновь выйти в клетку в Париже. Можно провести и ещё одну параллель между тем турниром и нынешним. Тогда в карде нашлось место ровно одному россиянину – Роману Копылову. Теперь же в октагон выйдет Ринат Фахретдинов. Копылов свой поединок забрал нокаутом. Сейчас очередь за Гладиатором.