Японский Монстр — самый страшный нокаутёр мира. Как Иноуэ пришёл к величию

14 сентября в Нагое, Япония, на «IG Arena» пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретится с, пожалуй, одним из самых опасных соперников в этом весе Муроджоном Ахмадалиевым.

Имя: Наоя Иноуэ

Наоя Иноуэ Дата рождения: 10 апреля 1993 года

10 апреля 1993 года Место рождения: Дзама, Япония

Дзама, Япония Рост: 165 см

165 см Размах рук: 171 см

171 см Рекорд: 30-0, 27 КО

30-0, 27 КО Весовая категория: вторая легчайшая

вторая легчайшая Прозвище: Монстр

На данный момент это одно из самых конкурентных противостояний, которые можно устроить в маленьких весовых категориях. Для Иноуэ, который уже привык спокойно разбираться с претендентами, Ахмадалиев — это серьёзный вызов. Наое придётся приложить много усилий, чтобы удержать и пояса, и место в топе лучших боксёров планеты. А дальше, возможно, откроются ещё более интригующие противостояния с бойцами из pound-for-pound.

Тренировки Наои Иноуэ с отцом и непопадание на Олимпиаду

У Иноуэ во многом классическая история попадания в бокс. Будучи ещё мальчишкой, он пробовал себя в разных видах спорта, но именно бокс запал в сердце, и, как выяснилось, у Наои был большой талант. Отец мальчика Синго Иноуэ, у которого не было серьёзного соревновательного опыта в боксе, стал тем человеком, который повлиял на сына. Наоя сначала просто наблюдал за тренировками и в итоге сам увлёкся. Синго присматривал за сыновьями (тренировался ещё Такуми, младший брат Наои), однако в будущем Наоя признавался: «Когда отца рядом не было, мы просто бездельничали».

Наоя Иноуэ с отцом Фото: Из личного архива Наои Иноуэ

При этом будущий лидер рейтинга P4P быстро прогрессировал. Во многом — из-за дотошности отца, который делал очень большой упор на дисциплину и мечтал сделать из детей чемпионов мира или олимпийских чемпионов. При этом Синго работал, чтобы содержать семью, а боксёрская карьера ограничилась всего двумя любительскими боями — когда дети подросли, отец сосредоточил всё внимание на их тренировках. Наоя ещё в школе начал выигрывать турнир за турниром и в том числе ярко себя проявлял там, где выступали взрослые боксёры. За счёт этого о школьнике узнали, а отец начал водить сына по залам, где тот смог бы тренироваться с профессионалами. Сам Наоя вспоминал, что тренировки с отцом больше выглядели как занятия в школьном клубе.

У отца были методики, которые буквально делали из детей универсальных солдат или роботов. Было множество тренировок на выносливость, включая кроссы по песку и по горам (порой — с лишним весом за спиной), бросание булыжников, работа грифом от штанги по покрышкам, лазание по канатам, ходьба на руках. Синго также старался включать в тренировки психологическую подготовку и требовал полной дисциплины и приверженности делу. Позже Наоя говорил, что те занятия заложили в нём фундамент для профессионального бокса. И по сей день его главным тренером остаётся отец.

В 18 лет Иноуэ мог попасть на Олимпийские игры, он выступал на квалификационном турнире в Астане, дошёл там до финала и проиграл казахстанцу Биржану Жакыпову. Сразу после этого турнира Наоя покончил с любительской карьерой, сколотив очень внушительные 75-6. Более того, у Иноуэ было 48 досрочных побед, что поражало, если учитывать весовую категорию японца и сам факт того, что это происходило в любителях.

Монстр профессионального бокса и «Канело из легчайшего веса»

В конце 2012 года Иноуэ перешёл в профессиональный бокс, а к концу следующего года уже выиграл пару локальных поясов за пять поединков. В апреле 2014 года Наоя получил первый полноценный титульный шанс и нокаутировал Адриана Эрнандеса, став чемпионом мира по версии WBC в весовой категории до 49 кг. Японец говорит, что та дата — его второй день рождения. Проведя защиту титула, Иноуэ поднялся во второй наилегчайший вес, где завоевал пояс WBO в поединке с доминирующим Омаром Нарваэсом. Тогда Наоя установил рекорд — стал чемпионом мира в двух весовых категориях всего за восемь поединков. Через полтора года рекорд пал — Василий Ломаченко смог покорить два дивизиона за семь боёв.

Во втором наилегчайшем весе Иноуэ задержался, и тогда потихоньку начали говорить о сумасшедшей мощи японца из мелких весов. К тому моменту только один человек протянул с Наоей всю дистанцию (Рёити Тагути), а в 2016-м к нему присоединился Давид Кармона. Всех остальных Иноуэ уничтожал и к концу 2017 года накопил семь защит пояса WBO, после чего принял решение подниматься в легчайший вес. Монстр сразу встретился с Джейми Макдоннеллом и нокаутировал его в первом раунде, выиграв пояс регулярного чемпиона WBA. Джейми вспоминал, что Наоя потряс его первым же попаданием, и это было похоже на сильный грохот.

Дальше Иноуэ предстояло участие во Всемирной боксёрской суперсерии. По дороге к финалу Наоя собрал пояса IBF и The Ring, после чего встретился с Нонито Донэром. Это был последний на данный момент бой, в котором Иноуэ дошёл до решения судей. Там японец был близок к краху, получил перелом носа и орбитальной кости, заработал рассечение под глазом, но победил за счёт морально-волевых качеств: «Со второго раунда у меня всё двоилось в глазах. Я двигался исключительно на инстинктах, передо мной было два Донэра».

Наоя Иноуэ и Нонито Донэр (07.11.2019) Фото: Toru Hanai/Getty Images

После триумфа во Всемирной суперсерии Иноуэ подписал контракт с Top Rank. Боб Арум до сих пор не может нарадоваться: «Это не просто лучший боксёр в мире вне зависимости от весовых категорий. Это самый сильный боксёр, которого я когда-либо видел в ринге, вне зависимости от весовой категории или чего-то ещё. Я почти 60 лет в боксе. И я никогда прежде не видел такого бойца, как Иноуэ».

Наоя продолжил выступать в легчайшем весе и в июне 2022 года вновь встретился с Донэром, который к тому моменту снова взял пояс (WBC) и пришёл за реваншем. На этот раз конкуренции не было — Иноуэ отправил Нонито в нокаут во втором раунде. А к концу того же года впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира, одержав досрочную победу над Полом Батлером и забрав недостающий пояс. Британец тогда называл Иноуэ «Канело из легчайшего веса».

Наоя Иноуэ Фото: Steve Marcus/Getty Images

Второе абсолютное чемпионство Иноуэ и контракт с Турки Аль аш-Шейхом

После этой победы Наоя отправился во второй легчайший вес и сразу же бился за два пояса с чемпионом WBC и WBO, непобеждённым Стивеном Фултоном. Иноуэ справился за восемь раундов и к концу года встретился с другим чемпионом Марлоном Тапалесом, который держал пояса WBA и IBF. Его Монстр нокаутировал в 10-м раунде и за год стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. С тех пор Иноуэ стабильно удерживает все пояса и разбирается с претендентами: Луисом Нери, Ти Джеем Дохени, Йе Чун Кимом, Рамоном Карденасом. Все полегли от колоссальной мощи японского чемпиона.

Наоя уже больше 12 лет бьётся исключительно в титульных поединках, которых у него накопилось уже 25. Это больше, чем у большинства современных боксёров. Иноуэ — бывший лидер рейтинга pound-for-pound, чемпион в четырёх весах и один из великой тройки, которая становилась абсолютом в двух дивизионах. Однако при всём этом неоспоримом величии японцу не хватает признания. Во многом из-за того, что он почти всегда бьётся в Японии. Там он собирает десятки тысяч людей на трибунах, но это не делает его более узнаваемым в США. Это главный минус Иноуэ. Вокруг него нет какой-то масштабной пиар-компании. Наоя просто есть и просто всех побеждает.

Исправить положение могут Турки Аль аш-Шейх и Riyadh Season, с которыми Иноуэ подписал контракт осенью прошлого года. Деталей самой сделки маловато, однако известно, что чемпион получит $ 19,5 млн. При этом не указывается — это сумма за все бои под баннером саудовцев или то, что он получит, помимо привычных гонораров. Турки Аль аш-Шейх несколько раз упоминал бой Иноуэ с Джервонтой Дэвисом, но Танк под знамёна Riyadh Season не пошёл, зато есть возможности биться с тем же Ахмадалиевым, Дзюнто Накатани, Джесси Родригесом, перейти на категорию выше. Сам Иноуэ с этим не спешит, но такими темпами у него банально закончатся соперники и Монстр пойдёт покорять следующий дивизион.

Иноуэ говорил, что хотел бы запомниться в качестве величайшего боксёра своего времени. Как минимум в тройку Наоя сейчас входит. Однако он планирует выступать ещё несколько лет, ему только 32 года, поэтому будет время приблизиться к своей конечной цели.