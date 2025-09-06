«Сейчас что вы скажете?» Фахретдинов смял крепкого шведа за 53 секунды!

6 сентября в Париже, Франция, проходит турнир UFC Fight Night 258. В рамках ивента свой очередной поединок под эгидой промоушена проводил россиянин Ринат Фахретдинов, а его соперником стал шведский боец Андреас Густафссон.

Фахретдинов выступает в UFC больше трёх лет и провёл за это время шесть боёв — пять побед, одна ничья. В какой-то момент Гладиатор даже входил в топ-15 полусреднего веса. Однако в последнее время победы Ринату давались с большим трудом. В июне прошлого года Фахретдинов лишь раздельным решением одолел Николаса Далби, а в октябре единогласно победил Карлоса Леала, но тот результат многие назвали «ограблением». В феврале россиянин должен был встретиться с Габриэлем Бонфимом, однако в итоге снялся из-за травмы.

Теперь Фахретдинов получил в соперники неуступчивого шведа Густафссона. Андреас попал в UFC в августе прошлого года через Претендентскую серию Даны Уайта, выиграв у Пэта Питлика техническим нокаутом. В июне 2025-го Густафссон дебютировал в организации поединком с Хаосом Уильямсом и оформил небольшой апсет, победив единогласным решением. После этого Андреас получил бой с Фахретдиновым, и это стало небольшим авансом для шведа, несмотря на то что котировки были в его пользу.

Первый раунд начался без разведки, Густафссон пошёл вперёд и вынудил Рината вступать в размены. Фахретдинов в них преуспевал, хорошо вставлял апперкоты, успевал уходить на дистанцию. В целом россиянин очень быстро адаптировался, несколько раз тяжело попал, здорово достал левым прямым, после которого у Густафссона иссякло желание размениваться, и он попятился к сетке. Фахретдинов уже не отпустил и забил шведа у сетки до остановки боя.

Всего 53 секунды потребовалось Гладиатору на то, чтобы записать очередную победу себе в актив. Теперь беспроигрышная серия Рината в UFC составляет семь поединков, и, похоже, пора выдавать российскому бойцу соперников из топ-15 дивизиона. После победы Фахретдинов тоже выступил ярко: «Я хотел в первом раунде прощупать его, а во втором — закончить досрочно. Некоторые говорят, что я не умею заканчивать бои досрочно. Сейчас что вы скажете, где вы?»