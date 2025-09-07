«Боевого ботаника» сводили в школу. Имавов без проблем разобрал Борральо

В ночь на 7 сентября в Париже, Франция, завершился турнир UFC Fight Night 258. Главным событием вечера стал поединок топовых средневесов Нассурдина Имавова и главного «Боевого ботаника» Кайо Борральо.

Имавов за последний год набрал очень мощные обороты и в целом заслужил статус претендента на титул чемпиона. Снайпер вышел на серию из четырёх побед, и у французского дагестанца очень солидные скальпы: Роман Долидзе, Брендан Аллен, Джаред Каннонье и Исраэль Адесанья. Во всех боях Нассурдин показал мощный прогресс, а Иззи и вовсе был нокаутирован. С такой серией Имавов должен был становиться претендентом на титул, но ситуация в дивизионе вынудила принимать ещё один бой — с Кайо Борральо.

Бразилец ещё не проигрывал в UFC, у него 7-0 под эгидой промоушена, однако только два финиша и нет таких же больших имён в резюме, как у Имавова. Борральо побеждал Армена Петросяна, Абуса Магомедова, Пола Крэйга, а в последнем поединке больше года назад взял вверх над Каннонье. Борральо — седьмой номер рейтинга среднего веса, и совсем недавно он страховал титульник Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси. Такое ценят в промоушене, но две весогонки за три недели — это стресс для организма, и Кайо сильно рисковал. Тем не менее именно он подошёл небольшим фаворитом к бою с Имавовым.

Поединок стартовал с разведки в стойке. Имавов привычно искал удобную дистанцию, финтил и нечасто выбрасывал удары. Борральо поначалу сделал акцент на кики, потом пошёл побороться, но эту попытку уроженец Дагестана легко заблокировал. В целом активности было побольше от бразильца, за Имавовым остались давление, контроль клетки и точные попадания, а в конце раунда Кайо и в клинче подержал соперника. Во втором раунде Нассурдин продолжил оказывать давление и отгонять бразильца к сетке. Атаки с рук Снайпер миксовал с фронт-киками в корпус и здорово менял этажи. Один раз отлично попал бэкфистом, наказав за необдуманную атаку. Борральо заметно уступал в скорости, а реализовать потенциальное преимущество в мощи Имавов сопернику не давал. Более того, чем дальше заходил бой, тем чаще Нассурдин доносил опасные панчи до головы Кайо.

Третий раунд Борральо начал активно, однако «съел» послание навстречу и был потрясён. Затем бой ненадолго остановили из-за попадания в пах от Кайо. После возобновления поединка темп слегка упал. Имавов пропустил левый прямой, но на ногах удержался, а потом вернул должок коротким правым хуком. Следом бой снова остановился: на этот раз — из-за тычка в глаза от Нассурдина. До конца раунда бойцы несколько раз успели разменяться, Борральо вновь воспользовался клинчем, однако в этот раз куда менее успешно. Тем не менее отрезок получился конкурентным.

Бой Нассурдин Имавов — Кайо Борральо Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В четвёртом раунде Имавов вернулся к давлению, но Борральо уже чуть лучше адаптировался к этим условиям, неплохо отвечал, хотя пропускал на руках явно побольше, порой сериями. В середине раунда уже Нассурдин поработал из клинча, а затем вернулся к двойкам, которые стабильно проходили. Финальный раунд хорошо начал Борральо, поймав Имавова контратакой, однако тут же пропустил правый боковой в ответ, а следом — и двойку. Постепенно бойцы начали зарубаться: на пару жёстких локтей от Кайо французский дагестанец ответил правым прямым. Но бой снова остановили из-за тычка от Нассурдина. Поединок возобновился, и снова пошли опасные размены. На руках Имавов был опаснее, однако Борральо не отсиживался, шёл вперёд и забирал некоторые эпизоды. Но за Снайпером оказалось больше удачных моментов и попаданий.

Ожидаемо судейское решение было вынесено в пользу Имавова — 50-45, 49-46, 49-46. Нассурдин был готов к борьбе, в стойке уверенно бразильца перебил и подарил главному «Боевому ботанику» первое поражение в UFC. Теперь Снайпер будет рассчитывать на титульный бой — и это справедливо.