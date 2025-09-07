Имавов — главный претендент на пояс Чимаева. Опасный вызов для Борза?

В ночь на 7 сентября в Париже, Франция, прошёл турнир UFC Fight Night 258. В главном событии вечера сошлись потенциальные претенденты на титул чемпиона в среднем весе Нассурдин Имавов и Кайо Борральо. Несмотря на то что именно бразильца считали небольшим фаворитом противостояния, уроженец Дагестана очень уверенно с ним разобрался. Поединок показал, что в стойке Имавов намного сильнее, а борьба у Борральо не пошла. В итоге у Кайо первое поражение под эгидой UFC, а у Имавова – пятая победа подряд .

Более того, у Нассурдина в этой победной серии все соперники были из топ-15 рейтинга дивизиона. До встречи с Борральо он нокаутировал Исраэля Адесанью и, в принципе, уже считался претендентом на пояс, а теперь лишь укрепил свой статус. На бумаге тяжеловато спорить с тем, что Имавов заслужил драться с действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым: хорошая серия, в ходе которой были собраны впечатляющие скальпы, второе место в рейтинге дивизиона, плюс все победы добыты в относительно короткие сроки — примерно за полтора года. Да, через месяц ещё будут биться Энтони Эрнандес и Ренье де Риддер, однако прямо сейчас положение такое — именно Имавов вырвался вперёд в титульной гонке, и пока его следует рассматривать в качестве претендента . Сам Нассурдин тоже сказал об этом сразу после боя с Борральо: «Я следующий за пояс. Дана… Никаких сомнений. 10 лет он не проигрывал, а я побил его, и побил красиво».

Нассурдин Имавов Фото: Zuma/ТАСС

На пресс-конференции после турнира Имавов максимально уважительно говорил о своём желании биться за титул и о Чимаеве: «Поздравления ему, он взял пояс. Я знаком с ним. Он ждёт, что я буду следующим. Будет ли у него пояс к этому моменту? Может, он поднимется, может, спустится, он говорил об этом. Я не хочу бросать ему вызов, я хочу просить шанс подраться за пояс. Пришла моя очередь».

Насколько большую угрозу представляет собой Имавов для нынешнего чемпиона? Вообще, сейчас Чимаев на таком уровне и с такой ультимативной борьбой, что все разговоры о его потенциальных соперниках сводятся к рассуждению о том, у кого шансы проиграть чуть меньше, чем у остальных? Или о том, кто составит Хамзату хоть какую-то конкуренцию? Аура неуязвимости Борза снова разрослась, и от неё никуда не деться.

Противостояние Чимаева и Имавова — почти классическая встреча борца и ударника. Да, Нассурдин скорее универсал, но глобально полагается на работу в стойке. Соответственно, в этом аспекте у Снайпера окажется заметное преимущество. Вопрос в том, как много будет стойки в этом поединке? Чимаев точно не станет застаиваться на ногах, как Борральо, и будет проходить куда более настойчиво, чем бразилец. Имавов считает, что защититься сможет: «Какой будет план на бой? Спролы, защита. У Кайо хороший тайминг для проходов, он многих переводил, однако сегодня он быстро понял, что у меня хорошие спролы, защита. С грэпплерами всегда план защититься и навязать бокс».

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Однако останавливать борьбу Борральо и останавливать борьбу Чимаева — совсем не одно и то же. Поэтому тешить себя иллюзиями, что Чимаев не сможет оформить ни одного тейкдауна, не стоит. Надо работать над тем, чтобы освобождаться от контроля и подниматься на ноги, при этом по возможности максимально сохранять силы. В стойке Имавов лучше — чувствительный, очень быстрый, с шустрыми руками и неплохим движением на ногах. Эту проблему Чимаев попытается перекрыть борьбой и, возможно, заставит Нассурдина просесть по кардио. Слишком много факторов в пользу Хамзата, хоть и бывают случаи а-ля Хорхе Масвидадь — Бен Аскрен. Тут вполне вероятно повторение сценария из боя Чимаева с дю Плесси. Да и в боях борцов с ударниками зачастую преимущество приписывают тем, кто лучше борется (справедливо).

В любом случае Имавов точно заслужил шанс проверить свои силы в титульнике, пусть там он и будет большим андердогом . Стили делают бои, и кто знает, вдруг Нассурдин удивит всех феноменальной защитой от борьбы. Так с Чимаевым делал Икрам Алискеров в Brave CF, но ненадолго и улетел в нокаут. У Нассурдина же будет больше вариантов самому разобраться с Борзом в стойке.

Прямо сейчас на бумаге Имавов не выглядит самым грозным претендентом на пояс, который способен остановить Чимаева (справедливости ради, никто сейчас на эту роль не тянет), однако он точно выглядит одним из сильнейших бойцов дивизиона, а это заслуживает уважения. Это опасный вызов для Хамзата при любых раскладах. Да, его ещё могут обойти в титульной гонке, но даже так Нассурдину с его серией, если учитывать, кого он побил, больше не нужно промежуточных боёв — вопрос в том, когда он будет драться за титул. Либо следующим в очереди, либо через одного. Остаётся ждать.